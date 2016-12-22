Выступление Константна Затулина на X международном фестивале "Великое русское слово"

07.06.2016 11:29:25

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

4-5 июня в Ялте в рамках X Международного фестиваля «Великое русское слово» прошла летняя сессия II Ливадийского форума «Русский мир: проблемы и перспективы».

В этот раз тема форума была обозначена как «25 лет после СССР: перспективы реинтеграции Евразийского пространства». В пленарном заседании, состоявшемся 4 июня в Белом зале Ливадийского дворца, приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и государственному строительству Андрей Клишас, члены Совета Федерации от Республики Крым и Севастополя, Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев, члены Общественной палаты Российской Федерации: директор Института стран СНГ Константин Затулин и директор Института политических исследований Сергей Марков, представители Донецкой и Луганской народных республик: Глава ЛНР Игорь Плотницкий, Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин, Башкан Гагаузии Ирина Влах, депутаты крымского парламента, политологи из Республики Крым и Севастополя.

Выступление Константина Затулина:

«Министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров несколько дней назад награждал сотрудников нашего Института, и, говоря ответное слово, я сказал, что когда мы создавали Институт, мы помним те времена, Россия отступала по всем фронтам в ближнем зарубежье и вообще в мире теряла свои позиции, поддакивала как в больших крупных проблемах, прежде существовавших, так и в вопросах, которые были непосредственно связаны с новыми независимыми государствами. Я напомню только, что при ратификации договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Украиной в 99 году, который прошел в борьбе в Совете федерации, мы выступали против. Тогдашний министр иностранных дел говорил: «Разве вы не понимаете, что за Украиной в делах с Россией всегда стоит Запад?» А с Заподом мы не должны и не можем ссориться. Это был 99 год.

Кстати, любопытно, что уже все горшки побиты в отношениях с Украиной, но Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве на Украине никто даже не думает денонсировать. Именно потому, что он не создает ни механизмов партнерства, не устанавливает условий дружбы, не предполагает никаких параметров сотрудничества, а является по сути лишь договором о признании границ, в соответствии с которым Крым и Севастополь, да и другие территории оставались за Украиной.

В те времена, когда мы создавали Институт, это примерно как во времена после Ватерлоо, когда на фоне бегущих французских войск была замечена батарея, которая стояла на своих позициях, при этом без всяких уже снарядов. Спрашивали: «Почему вы не снимаетесь с позиций?» Они говорили: «Мы хотим своим видом напугать неприятеля, чтобы Император имел время собрать армию». Мы вдохновлялись сходными мотивами – были вынуждены прикрывать своим шумом изъяны тогдашней российской политики в ближнем зарубежье.

То, что я сказал в отношении Института и тогдашней нашей обиды на политику России, в полной мере может отнестись и к функции, которую всегда выполнял фестиваль «Великое русское слово», потому что даже в тех условиях, когда не было возможностей принять решений, и в этих условиях фестиваль «Великое русское слово» своим примером показывал, что когда мысль бьется, она ждет своего выхода. И наступил 2014 год – момент, когда выход этот был найден.

Отсюда у нас возникает вопрос, какую роль и дальше будет играть эта конференция и фестиваль «Великое русское слово».

Я хотел бы обратить внимание, что мы уже два года на эту тему размышляем: и в 2014-м году были эти обсуждения и особенно в 2015-м году, потому что, конечно, мы понимаем, что определенную функцию этот фестиваль выполнил, что касается Крыма и Севастополя. Но безусловно, он не исчерпал свою функцию, когда дело касается в целом нового зарубежья или ближнего зарубежья. Термин «ближнее зарубежье» на самом деле некорректен. Ближним для нас становится Китай, новым зарубежьем Китай для нас, конечно, не является.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что, к сожалению, события на Украине идут не в лучшем для нас направлении, и вы видите это по представительству на этой конференции. Я с большим уважением отношусь к тем людям, приехавшим сюда с Украины, не только к тем, кто приехал с Донецка и Луганска, к тем особенно, кто приехал с территорий, которые сегодня подчиняются Киеву. Вы знаете, что таких людей было существенно больше. А сейчас их существенно меньше, им непросто сюда попасть по понятным причинам.

К большому сожалению, когда я выступал в прошлом году, я говорил об этом, мы сталкиваемся с таким явлением как попытка настроить русских против России. И эта попытка осуществляется как в России, может быть без особого эффекта, так и за пределами России. Тут эффект гораздо более весом. В России у нас есть люди, называющие себя националистами, - я не вижу ничего плохого в слове националист, здоровая доля национализма вполне естественна. Но люди, которые себя называют националистами, были замечены во время событий на Украине на другой стороне, потому что эти люди вбили себе в голову, что российское государство не выполняет своих функций по отношению к русскому народу, российское государство в этом смысле для русского народа ничего не дает, и нам надо отгородить каким-то забором территорию, которая будет русской территорией в составе Российской Федерации. Вы, наверное, знаете, что такие речи ведутся и такие идеи высказываются. В том числе в ходе маршей, которые называются русскими.

Я считаю, что это было бы серьезнейшим поражением и России, и русского народа. На прошлой неделе я специально в своей программе «Русский вопрос» вспомнил о падении Византии, - был повод, очередная годовщина падения Константинополя в мае месяце. Так вот если суммировать все то, что было там сказано, почему это произошло… Ведь, казалось бы, это была страна, объединенная одной верой, одним языком. Но у этой страны не было никакой национальной скрепы. Византия утратила, по сути, представление о государствообразующем народе. Если мы утратим такое представление или поддадимся на призывы вычленить русских из всех остальных, это будет катастрофа. Но я думаю, что Россия с этим справится.

А вот справятся ли с этим русские на Украине – остается вопросом. Потому что сегодня в отсутствии Крыма, в отсутствии Донецка и Луганска на Украине баланс качнулся в другую сторону. И киевские власти на фоне провалов, которые у них есть, особенно в экономике, переживают просто медовый месяц. Я имею в виду идеологов киевской власти. Они в течение 20 лет пытались построить единую украинскую нацию на идеи «Украины для украинцев», но это не получилось. А теперь им кажется, что у них получится построить единую украинскую нацию на базе идеи «Украина против России». Не просто «Украина не Россия», как говорил Кучма, а «Украина против России», потому что нужно добиться реванша, потому что это «та самая страна, которая лишила нас Крыма, которая стоит за Донецком и Луганском». И это очень серьезно, потому что в этом принимают участие не только украинцы, но и русские.

Я приводил пример того, как ко мне подошел глава Общины Ивано-Франковской области и рассказал горестную историю о том, как его старший сын работал в Крыму, а младший сын был вынужден пойти служить в АТО и воевать на стороне вооруженных сил Украины против Донецка и Луганска. Он уверен: «Мы благодарны этому младшему сыну, потому что благодаря тому, что он лоялен по отношению к государству Украина, он выполнил свой долг, и теперь мы гордо можем ходить по улицам Ивано-Франковска и говорить: мы такие же как вы, мы не предатели». Ведь это же идет речь о человеке, который был делегатом Съезда соотечественников в 2015 году, это же очень серьезно.

Мы не должны обольщаться. Конечно, предстоит очень серьезная борьба, в разных формах. Могут быть временные отступления, возвращение Савченко, еще что-то в этом роде. Я говорю о том, у некоторых по традиции началось шапкозакидательство, что Украина сегодня-завтра развалится, все там плохо, все там безнадежно. Может быть, там плохо и безнадежно, но там все свои беды возлагают на Россию и перенаправляют стрелы в нашу сторону. А люди, которые пытаются этому противостоять, моментально становятся жертвами пропаганды, жертвами зомбирования, наездов, репрессий. Им не дают поднять голову. Вот когда важен пример Крыма: он должен доказать, что может быть успешным, вернувшись в Российскую Федерацию. Крым и Севастополь должны стать витриной успеха после того, как вернулись в Россию. Конечно, на сегодняшний день, пока это еще не так. Одно дело, когда это связано с общероссийскими трудностями — это понятно. Но когда одной из причин становится внутренний раскол, бесконечное перетягивание каната, как в Севастополе, — очень обидно.

В чем могла бы быть роль фестиваля «Великое русское слово» и вообще русского движения? У нас впереди в 16-м году, а главное, в 18-м году выборы, в 18-м выборы президента Российской Федерации. Я не знаю, как вы сами оцениваете, но я считаю, что Россия, когда наступил 2014 год сделала многое, для Вас, для Крыма, что раньше даже не могла себе помыслить, когда наступил 2014-ый год. Но теперь, мне кажется, роль крымчан и севастопольцев состоит в том, чтобы помочь России справиться с внутренними трудностями.

Я тоже участвовал в предварительном голосовании, я его выиграл в своем округе. Но я хочу обратить внимание не на это. Все знают, чем я занимаюсь, но за время встреч мне не было задано ни одного вопроса по внешней политике, ни одного вопроса про Крым и Севастополь. Мне задавались вопросы о капремонте, о газификации, которая в районе осуществлена только на 50%, - как ни странно в стране, которая поставляет газ всему миру. Исключительно внутренняя тематика.

Сегодня у нас продолжается дискуссия о том, каким путем нашей экономике выходить из кризиса. Вы, наверное, обратили внимание, о споре между Глазьевым и Кудриным 25-го числа на заседании Экономического совета при Президенте РФ. Ведь борьба продолжается и внутри власти. Что такое завет Алексея Леонидовича Кудрина – «снизить геополитическую напряженность», и таким образом привлечь иностранные инвестиции и выйти из экономического кризиса. Можно ли заставить Америку и Запад снизить напряженность?.. Я думаю, что нет. Поскольку они поставили на это и стимулируют эту напряженность. Когда человек на таком уровне говорит Президенту о необходимости снизить напряженность, он подразумевает нечто другое. Он подразумевает, что надо отказаться от поддержки Донецка и Луганска, и от того, чтобы Донецк и Луганск вернулись в состав Украины на основе Минских соглашений. Это значит, отказаться от Крыма и Севастополя, которые 25 лет стремились в Россию. Вот о чем идет речь. И это люди, которые возглавляют сегодня влиятельные центры, влияют на принятия решений.

Я сказал, что люди интересуются своей жизнью, своими доходами, своими упавшими возможностями. Но русский народ в целом готов терпеть в каких-то таких вопросах, когда надо поддержать Президента и власть, которая на международной арене возвращает Россию. Только ради этого можно терпеть. Просто так терпеть власти, которые ухудшают положение, которые ведут себя неоднозначно, нельзя. Мне кажется, что наша совместная роль состоит в том, чтобы вы в свою очередь на этот период чувствовали себя мобилизованными. Вы должны, все те, кто в ближнем зарубежье, все те, кто в Крыму и Севастополе помочь Президенту Российской Федерации, чтобы не повторился 1991 год, когда в результате Перестройки мы отреклись от общего государства.

Хотя я был учредителем «Единой России», у меня к ней масса претензий. Но я прекрасно понимаю, что это скрепляющая нашу политическую систему и наше государство политическая сила. И если она развалится, то это будет прологом для дестабилизации в стране. Нельзя позволить так подыграть врагам России – внешним и внутренним».

***

На следующий день, в Зеркальном зале Курортно-оздоровительного комплекса «Руссия», работа форума была продолжена в формате круглого стола. В ходе работы круглого стола наиболее оживлённо обсуждались вопросы сохранения позиций русского языка и культуры на Украине и в Молдавии, внешнеполитический курс России, её партнёрство, соперничество, и конфронтация с другими мировыми и региональными центрами силы.

По итогам двухдневной работы Ливадийского форума был принят проект резолюции, в ходе формулирования которого также разгорелась нешуточная дискуссия. Участники форума едины в оценке политики современного Российского государства в ближнем (по формулировке К.Ф. Затулина — новом) зарубежье как недостаточно интенсивной, действенной и результативной, но разошлись в рецептах по преодолению сложившейся ситуации. Работа над окончательным вариантом резолюции будет продолжена дистанционно.

Ночью Константин Затулин срочно выехал в Сочи, где был объявлен режим локальной чрезвычайной ситуации из-за оползней в результате ливней в Лазаревском районе.

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