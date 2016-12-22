В Ялте прошел юбилейный Международный фестиваль «Великое Русское слово»

06.06.2016 14:26:03

3 июня в Ялте в ККЗ «Юбилейный» состоялось торжественное открытие Х юбилейного Международного фестиваля «Великое Русское слово». Если 10 лет назад во времена правления Ющенко, ставшего президентом Украины в результате «оранжевой» революции, фестиваль был своеобразным очагом сопротивления тотальной украинизации, то сейчас, когда русский язык в Крыму защищен на государственном уровне, в Ялту съезжаются единомышленники из разных стран, которые интересуются накопленным опытом крымчан по защите своих гуманитарных прав.

Также многие участники форума обозначили новые задачи, например, необходимость борьбы за чистоту русского языка от иностранных слов-паразитов или сленговых выражений. На открытии фестиваля присутствовали: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев, Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, Губернатор Севастополя Сергей Меняйло, Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, члены Совета Федерации России Сергей Цеков, Ольга Ковитиди, Ольга Тимофеева, Андрей Соболев, политолог Сергей Марков. А также делегации из разных регионов России и стран СНГ.

С особой теплотой участники фестиваля встретили представителей Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Игоря Плотницкого. Во время праздничной программы на сцене «Юбилейного» была показана танцевальная постановка с видеосюжетами об основных значимых моментах истории нашей страны, венцом которой стал фрагмент о возвращении Крыма в состав России. Не забыли режиссеры упомянуть и про недавнее отключение Украиной света, красиво обыграв это под песню «Солнечный круг». Затем на сцене выступили кубанские казаки. В общем, праздник удался. Впереди участников фестиваля ждёт большая насыщенная программа, которая завершится 12 июня в День России.

Николай Орлов, г. Ялта, Республика Крым

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