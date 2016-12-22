За нашу и вашу “Великую Победу”

18.05.2016 16:56:48

С.Е. Нарышкин, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

“Сегодня нужно поставить преграду на пути лгунов, фальсифицирующих историю. А они бьют по всем направлениям: по правительству, по военному руководству, по выдающимся полководцам”.

О.А. Ржешевский, президент Ассоциации историков Второй мировой войны

Центр военно-политических исследований МГИМО представил общественности очередной глобальный проект – многотомное издание “Великая Победа”, являющееся на сегодняшний день наиболее значимым и солидным научно - публицистическим сборником о войне 1941-45 годов. Широкий ввод в научный оборот новых архивных материалов, иллюстрированных никогда не публиковавшимися фотографиями, привлечение наиболее крупных и известных специалистов, как России, так и многих зарубежных стран, в качестве авторов, позволили создать уникальное издание, летописного характера.

Многотомник имеет собственную историю. Это издание “выросло” из реализованной идеи директора ЦВПИ МГИМО профессора, доктора исторических наук А.И. Подберёзкина встретить 65-ю годовщину Великой Победы шеститомником под этим же названием, во многом основанным на вновь вводимых в научный оборот архивных документах. В последующие четыре года к ним были добавлены пять новых томов и к семидесятой годовщине подготовлены ещё четыре. Все они вышли под общей редакцией Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Председателя Российского исторического общества С.Е. Нарышкина и ректора МГИМО академика РАН А.В. Торкунова.

Под обложками пятнадцати солидных томов разместились 45 книг общим объёмом 752 у.п.л. Это 314 статей и материалов, подготовленных 278 авторами, среди которых два академика и один член-корреспондент РАН, 156 докторов и 106 кандидатов наук, а также 18 магистрантов и аспирантов МГИМО. Основу авторского коллектива составили исследователи МГИМО, Института военной истории, института всеобщей истории и Института славяноведения РАН, но в нём немало и представителей научных центров Петербурга, Волгограда, Челябинска и других городов Российской Федерации. Издание, также, можно смело назвать интернациональным, поскольку в проекте приняли участие своими трудами и 27 иностранных учёных из ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее издание уже было отмечено высшими наградами ряда российских и международных профессиональных книжных конкурсов. Оно получило диплом и приз лучшего издания 2010 года о Великой Отечественной войне, на V Международном конкурсе «Университетская книга» диплом и приз лучшей книги 2011 года, среди издательств России специальный диплом и приз ежегодного национального конкурса Роспечати «Книга года» в 2011 году и специальный диплом конкурса «Общественная мысль» за лучшую книгу в области общественно-научной литературы в 2011 году.

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Открывая презентацию многотомника, директор ЦВПИ МГИМО профессор, доктор исторических наук А. Подберёзкин рассказал об актуальности издания, применительно к современной обстановке. - “Это результат огромного труда, который очень вовремя реализовался. Идёт борьба за то, кто присвоит себе Победу, её плоды, и кто перепишет историю “под себя”. И в этих спорах часто не хватает аргументации. Здесь, в этих пятнадцати томах, её более чем достаточно, хотя мы и не собираемся заканчивать работу”.

С благодарностью обратился он и к тем, кто поддержал энтузиазм авторского коллектива – ректору МГИМО академику А. Торкунову и руководству Концерна ПВО “Алмаз - Антей”, которые обещали и в дальнейшем поддерживать усилия ЦВПИ. Также было рассказано и о дальнейших планах, в которые входит проведение обширных исследований послевоенного периода, т.н. “постфашистской истории”, которая, к сожалению, докатилась и до сегодняшнего дня, являясь корневой системой многих печальных событий современности. В работе предполагается использовать, в том числе, и следственные материалы, имеющиеся как у нас в стране, так и за рубежом.

Взявший далее слово ректор МГИМО академик А. Торкунов также дал высокую оценку работе авторского коллектива. – “Это пятнадцатитомное издание уникально, - в работе приняло участие 279 авторов, которые профессионально занимаются совершенно разными темами отечественной истории, истории международных отношений, военной истории. Они придали этой работе совершенно “объёмное” ощущение, практически, как сейчас принято говорить, “3-D”. Вся работа пропитана идеями патриотизма, признания высочайшей оценки вклада нашей страны в победу над фашизмом. В то же время, издание не догматично, - не “расставляются точки”, присутствует широкий взгляд множества авторов, использовано более 2000 не появлявшихся ранее новых документов и фотографических материалов”.

Отметив особые заслуги директора Центра военно-политических исследований А. Подберезкина и шеф-редактора Управления научной политики М. Мунтяна, которые занимались подбором авторов и курировали проект на всех его этапах, ректор МГИМО поблагодарил руководство Концерна ПВО “Алмаз - Антей” за помощь в выпуске многотомника.

Действительно, как отметил в своём предисловии к изданию Генеральный директор Концерна Я. Новиков, “Мне и моим коллегам, отвечающим за безопасность воздушно-космического пространства нашей Родины, очень близка одна из главных тем многотомника — создание для послевоенного мира такой системы международной безопасности, которая исключала бы возможность возникновения новой войны глобального масштаба. И мы делаем всё возможное, а порой и невозможное для того, чтобы наши системы противовоздушной и противоракетной обороны не только гарантировали бы это, но и были лучшими в мире”.

Следующим выступил научный секретарь издания, шеф-редактор Управления научной политики МГИМО профессор М. Мунтян. - “Работа оказалась чрезвычайно к месту и ко времени, потому что идёт противостояние нормальной, исторической, научной точке зрения на события второй мировой войны, которая в огромнейшей степени искажается не только на Западе и в бывших советских республиках, но и в нашей стране. Наш многотомник сегодня противостоит научной фальсификации истории”. По его словам, многие работы, в которых пересматриваются итоги Второй Мировой войны, роль Советского Союза, которую тот сыграл в разгроме фашизма – ненаучны, и цивилизованно спорить с ними невозможно. В обострение информационно войны, которая ведётся против нашей страны, не может быть компромиссов, не могут достигаться какие-либо результаты, поскольку эта война касается самых сокровенных сторон и национальной идентичности. “Если идентичность попадает в водоворот исторических событий, то она может или отстоять свой суверенитет в современном мире, или исчезнуть как таковая. То есть, в информационной войне победа может быть только тотальной”, – резюмировал М. Мунтян.

По его мнению, изданный пятнадцатитомник, не вступая в полемику с различными ненаучными точками зрения, тем не менее, “противостоит искажениям, искривлениям и просто надругательствам над нормальной научной исторической литературой”.

Далее слово было предоставлено присутствующим авторам, участвующим в создании “Великой Победы”: г.н.с. Института славяноведения РАН А. Носковой, в.н.с НИИ (военной истории) Военной Академии ГШ ВС РФ В. Маковскому, зав. кафедрой философии МГИМО проф. А.Шестопалову , проф. Кафедры всемирной и отечественной истории МГИМОА. Ревякину, члену-корреспонденту РАЕН А. Падерину, с.н.с НИИ (военной истории) Военной Академии ГШ ВС РФ В. Дайнесу и др.

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Структура многотомника “Великая победа” может быть описана следующим образом:

- каждый из пятнадцати томом имеет собственное название и состоит из нескольких книг, также отдельно озаглавленных и объединяющих статьи по определённой тематике;

- каждая статья сопровождена данными об авторе или авторах и научным аппаратом в соответствии с отечественными ГОСТами;

- во всех томах опубликованы более тысячи в основном ранее не публиковавшихся фотографий;

-в большинстве томов содержатся специальные разделы с публикацией новых архивных документов.

Авторский коллектив надеется, что пятнадцатитомник также получит высокую оценку как читательской аудитории, так и будет достойно представлен на профессиональных книжных конкурсах. Убеждены, что выход в свет книг «Великая Победа» является событием общественного значения и будет иметь широкий резонанс и соответствующее освещение в медийном пространстве России.

Со всеми материалами пятнадцатитомника “Великая Победа” можно свободно ознакомиться на сайте Центра военно-политических исследований МГИМО.

Андрей Куприянов

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