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Детали
Кыргызстан и Россия
|17.05.2016 13:48:28
Во времена, когда не было геополитических стремлений и козней
Сказал народу Эр Манас:
Идите, если я умру,
С поклоном белому царю…
Веками на Руси живет
С душою доброю народ.
Душой и небом я клянусь,
Что верный друг наш – брат орус…
Во второй половине 2015 года Президент Кыргызской Республики Алмазбек Шаршенович Атамбаев, будучи в странах шенгенской зоны открыто констатировал их руководству свое видение укрепления политических и экономических взаимоотношений между нашими странами.
Когда канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала политику России и откровенно усомнилась в результатах Крымского референдума, считая, что это - трюк –навязанный диктат, А. Атамбаев очень хладнокровно пояснил, что он в очень большой дружбе с Владимиром Путиным, часто общается, а вот результаты референдума по присоединению Крыма , даже спустя почти два года – они остались бы точно такими.
Как бы там ни было, грубым навязываемым проявлениям геополитических утверждений, их козням различных вариаций противопоставить можно только разум и логику, вакцинированные трезвым аналитическим умом, образованием и опытом на базисе проницательности, генетически пробивной целеустремленностью, прозрачным духом борьбы за достоинство Человека, Народа, Страны.
Видно, воистину приходит время позитивных сдвигов в сторону обновления духовности.
2016 год А.Атамбаевым объявлен Годом истории и культуры, В. Путиным - Годом российского кино.
В начале суверенитета известный журналист и дипломат Кубан Мамбеталиев высказал удивительное предположение: кыргызы и русские, несмотря на совершенные различия по группе языков, по вере - очень похожи открытостью, с совершенным неведением о злопамятстве, великой леностью и неизмеримо великой гордыней принадлежности своему народу….Ведь без устали живут многие тысячелетия.
Пусть и дальше исследуются идентичности, но со времен крушения державы СССР , вот уже 25 лет Кыргызстан и Россия неизменно вместе в равноправных паритетах в Шанхайской Организации Сотрудничества, в ЕАЭС, в ОДКБ разрешают вопросы коллективной безопасности и вопросы политического, экономического сотрудничества.
Вместе со всей страной СССР, Кыргызстан и Россия прошли самое жестокое испытание ХХ века – Великую Отечественную войну. Вместе пришли к великой победе.
И 70- летие Великой Победы отметить вместе в Ош приехала делегация россиян во главе с руководителем комитета по межпарламентским отношениям Государственной Думы РФ, генерал- полковником Виктором Михайловичем Заварзиным.
Когда прошли через главную площадь южной столицы к Вечному огню и стали приветствовать ветеранов войны (а тут же стояли и воины-афганцы, бойцы по устранению последствий аварии Чернобыля) - меж их рядов, в воздухе, по верхушке огня, будто «сплоченный дух» ушедших на войне прошелся теплый ветерок.
А, когда на площади перед Ошским государственным университетом В.М. Заварзина объявили Почетным профессором ОшГУ, далее начался Реквием памяти и 4000 студентов трогательно воспроизводили прочувствованные ими картины счастливого возделывания предвоенной земли, тяжких проводов на войну, нескончаемые годы ожидания известий и нескончаемого труда во имя Победы танцами и песнями на кыргызском и русском языках , и на финише Виктор Михайлович спел с нашим Манасом Кожомжаровым и со всеми «День победы», а затем сказал:
- Я взволнован неподдельно. Мы были вместе и остаемся вместе. Вот эта замечательная молодежь предсказала наше Будущее. Обещаю, дорогие братья и родные люди – ни при каких обстоятельствах, никогда мы не оставим вас один на один с какими бы то ни было трудностями…
Нас с Россией связывают неразрывные узы, испытанные временем.
Свыше миллиона наших граждан живут и работают в России. Растут, закаляются и при всех сложностях позитивного становления больше. И помощь близким, родным ощутимая.
В эту весну високосного года природа быстро одела горы, сады в цветы и зелень, и будто для вас на месяц раньше расцвели маки.
Вслед за вами приехали наши гости из столицы и все вы украсили наш древний город на Великом Шелковом пути и, который отметил свои 3015 лет.
Узы, испытанные временем связывают Кыргызстан и Россию несколько веков.
В настоящее время наши страны состоят в организациях ШОС, ЕАЭС, ОДКБ.
А вот Знаковое мероприятие в «Год истории и культуры» в Кыргызстане и в «Год российского кино» в России - «Неделя российского кино в Кыргызстане. Древний город Ош» - мероприятие, прошедшее 19-24 апреля, с установкой на восстановление разрушенных мостов за 25 лет, с терпеливой выкладкой первых метров широких трасс культурного сотрудничества и в кино!
Наши народы справедливо оценят решительные шаги в сторону духовного обновления в критический период начала ХХI века!
5 дней, признанные взыскательным мировым киномиром, ленты на шлейфе триколора Флага России с высоты Священной горы Сулайман Тоо проникновенно будут находить свое место в наших сердцах, отстраняя безнадежность и пессимизм.
Такого масштабного мероприятия в южной столице не было более 30 лет. В течение двух лет кроме большой организационной работы в Москве Еленой Лебедевой по комплектованию группы актёров, продюсеров, режиссёров, поиску спонсоров, совместному согласованию программы и сценария, что формировалось принимающей стороной, исходя из своих организационных и финансовых возможностей. Предложение стать со-организатором с ошской и кыргызской стороны, я подтвердила только тогда, когда мэрия, Минкультуры, правительство КР, Департамент кинематографии, управление культуры Оша со всеми концертными группами, художников, рукодельниц согласились поддержать. Я восхищена тем, сколько радости, восторга, счастья подарили москвичи и 6 фильмов горожанам и до сих пор этим живут.
Шарипова Салима Канатбековна - заслуженный деятель культуры КР, член союзов писателей, журналистов Кыргызстана, Таджикистана и Международного сообщества писательских союзов в Москве (правопреемник Союза писателей СССР-принята в 2004 году), главный редактор международного пятиязычного альманаха "ОШ", директор Общественного объединения "Ассоциация писателей, журналистов, деятелей культуры "Таазим-Поклонение". Автор 8 книг на русском, 4 -на киргизском, 1 -на узбекском и 1 -на таджикском. Лауреат 3нака международного признания "Серебряный голубь" 2011 год. Я не знаю правильно ли, но благодарю предков за выбор союза с Россией, а не Англии...
С.К.Шарипова
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