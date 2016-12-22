



Юрий Алексеев



Отец воевал на переднем крае, его чтут в Новороссийске и Севастополе, он командовал ротой, после его демобилизации мы переехали в Подмосковье, снимали комнату в крестьянских домах Заболотья, Вереи и Быково, затем дали комнату в коммуналке в Удельной, отец рассказывал о боевых буднях, у нас часто останавливались его однополчане и предавались воспоминаниям о пережитом на войне, я внимательно слушал, и я воспринимаю сталинский период нашей истории без особых эмоций, а именно критически и здраво. И то, что я читаю ныне о советском прошлом и вижу на ТВ-экранах — меня обычно коробит и возмущает. И я прекрасно понимаю, зачем очерняется наша великая история и нагнетаются всякие ужастики. И геббельсовщина, ложь, разжигание ненависти!Вы обратили внимание, что те парни, которые лупят из гаубиц по школам и больницам Донецка, в большинстве своём говорят на чистом русском языке? Они — такие же русские, как дети, которых они убивают. Но они — бандеровцы.На днях российский минкульт отказался финансировать кинофестиваль «Артдокфест». Министр культуры РФоправдался так:«Ни один проект(президент фестиваля), в том числе и «Артдокфест», не получит никогда никаких денег, пока я являюсь министром культуры. Он наговорил столько антигосударственных вещей, что пусть делает фестиваль за свой счёт. Мы же не запрещаем его…»Какая связь между русскими бандеровцами и российскими мастерами культуры? Сейчас объясню.Мой отец-фронтовик после войны работал следователем по военным преступлениям, занимался карателями из ОУН(б) и УПА. Повидал всякое, к 30 годам заметно поседел. Выйдя на пенсию, увлёкся военно-исторической и мемуарной литературой. Как бывший следователь, был дотошен, критичен и очень требователен к точности фактов. Поражал меня своей памятью на цифры, даты, имена.В конце 80-х наступила «гласность», в печать выплеснулась запрещённая доселе литература, открылись архивы. Сначала на свет божий появились в той или иной степени адекватные доселе не имевшие публичного хождения документы и факты, потом начали выползать откровенные «преувеличения». А потом сочинители истории стали упражняться, кто кого «перешокирует».Как-то попалась отцу в руки статья, где «историк» открывал народу «правду» про штрафные батальоны. Дескать, гнали бедных солдатиков пополам с уголовниками на убой с одной винтовкой на троих при помощи заградотрядов с пулемётами… Отец ругался злым фронтовым матом. «Да что ж он врёт! Никогда в штрафбатах не воевали гражданские уголовники и рядовые! Штрафбаты — только для кадровых офицеров. И не было никаких заградотрядов на передовой! Они работали в тылу…» Я его успокаивал: «Папка, не бери в голову, это — пена, она уляжется…»Однажды застал отца в совершенном бешенстве: он прочитал в очередном перестроечном журнале «историческое откровение», как к 70-летию Сталина безруких-безногих инвалидов войны вывезли из крупных городов и тайком расстреляли, чтобы не портили праздник своим убогим видом. Тут даже меня торкнуло.…Прошло 20 лет. Папка мой давно лежит под камнем с пятиконечной звездой (как просил). А пена, поднятая легендами и мифами Перестройки, цветёт и пахнет. Оскароносный российский режиссёр на 50 млн бюджетных долларов снимает фильм, где штрафники-уголовники идут в бой с черенками от лопат… Государственное ТВ продюсирует сериал, где лучшие артисты старательно разыгрывают ту же унизительную ложь. А как иначе? Войну же за нас выиграли уголовники, подгоняемые пулемётами сук-смершевцев. Утопили сталинские упыри немцев в крови русских солдатиков и зэков…Я ещё могу понять, что после долгих лет советской цензуры маятник «гласности» по инерции пролетел точку адекватности. Пролетел крепко. В начале 90-х Россия просто каталась в грязи, завывая: смотрите, какая я гадкая, мерзкая, плюйте на меня, бейте, пинайте! И над всем этим — камланье «прогрессивных историков»: «Сталин убил 10 миллионов! Нет, Сталин убил 50 миллионов! Не-е-ет! Сталин убил 100 миллионов, причём 50 — лично!»Но… (тут я про себя произношу длинный фрагмент фронтового мата моего отца) этот сеанс пьяного самоуничижения должен был давно закончиться. А он — продолжается уже четверть века! Очередной подлец на российском государственном телеканале не так давно поставил знак равенства между нашей военной контрразведкой и гиммлеровским СС. И — ничего! Он — рукопожатен и не отлучён от эфиров.Второй подлец снял дичайший по уровню лжи фильм — «Сволочи»… И этот фильм госканалы до сих пор порой крутят в прайм-тайм. Каких-то девок, подрыгавшихся в церкви, упекают на два года отсидки, а сволочь, осквернившая трагическую историю своего народа, получает госфинансирование и призы кинофестиваля… (ещё один фрагмент злого отцовского мата в моём исполнении).Причём же тут современные русские бандеровцы? А дело в том, дорогие россияне, что все эти псевдоисторические опусы ваши соседи из «ближнего зарубежья» аккуратненько фиксируют и переносят в учебники для своих национальных школ. А лживые «киношедевры» радостно переводят на державны мовы и пускают в эфир. Сериал «Штрафбат» наши латышские телеканалы крутили полгода. То же самое сделали и украинские.Профессиональным русофобам с Украины или из Прибалтики не надо даже напрягать мозг, чтобы измыслить что-то новенькое антирусское. За них это делают сами русские, причём за российские же государственные деньги! И какие претензии? На всё имеются документальные ссылочки: «так написал такой-то известный российский историк/писатель/эксперт», «так сообщил такой-то российский телеканал» и т.д. …Тем хлопцам, которые шарахнули по донецким детям большим калибром, лет примерно по 25–30. Они с рождения воспитаны на лживых российских «штрафбатах» и «цитаделях», им в школе давали читать откровения российских «историков» про инвалидов войны, умерщвлённых Сталиным. Именно из российского государственного ТВ они узнали, что «смерш» и СС с его освенцимами-майданеками — одно и то же…Россия сама уже 25 лет убеждает своих соседей, что она — мордор, что российские русские — нелюди. И вы ещё удивляетесь, откуда на русской Украине несколько миллионов бандеровцев? В украинских книжках по истории давно используется термин «советско-нацистские войска», как само собой разумеющееся. Не знали?И конечно же, эти русские бандеровцы-артиллеристы видели фильм «Сволочи». Его много раз прокатали по российскому и украинскому ТВ. В фильме талантливые российские актёры убедительно сыграли, как сталинские НКВДшники делали террористов-убийц из детдомовских детей. А разве таких детей-нелюдей жалко? Не очень… Тогда по их школе — огонь!…С чего я начал. Министр Мединский впервые отказал в финансировании противного его государству мероприятия. Мероприятие не запретили, просто государство не захотело протянуть руку с деньгами, заранее зная, что в эту руку потом смачно плюнут. Может, когда-нибудь Российское государство осмелится не дать денег на очередной шедевр типа «Сволочи»? Очень надеюсь.И так сволочей за 25 лет оно выкормило не мерено.