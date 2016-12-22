Павел Зарифуллин: Мы хотим изменить имидж таджиков в России, но для этого нам нужна помощь, как таджикского правительства, так и таджикского общества

24.02.2016 11:39:52

В последний январский день в Москве состоялось не совсем типичное мероприятие – Московский Центр Льва Гумилева провел заседание дискуссионного клуба под названием «Сакральная карта Таджикистана». Необычность мероприятия заключалось в том, что про Таджикистан московской аудитории рассказывали русские, посетившие нашу страну в последние годы и познающие её посредством общения с таджикистанцами.

Фоторепортаж российского фотографа Алексея Голубцова о Ягнобе и его жителях, презентация российского коллекционера живописи Юлии Вербицкой о художниках Таджикистана и их искусстве, и рассказы директора Центра Льва Гумилева Павла Зарифуллина об экспедициях Центра в Таджикистан заворожили пришедших на мероприятие в московский Музей Востока слушателей. Десятки вопросов из аудитории и бурное обсуждение ответов говорило о том, что в России хотят узнать «подзабытый» Таджикистан.

По завершению мероприятия мы попросили дать небольшой комментарий директора Центра Льва Гумилева Павла Зарифуллина.

- Павел, скажите, пожалуйста, что такое «Сакральная карта Таджикистана»?

- Сакральная карта Таджикистана - это очень большой проект, который мы начали реализовывать год назад в рамках сайта www.gumilev-center.tj и Гумилевского Клуба Душанбе. Приезжая в какую-либо страну, Центр Гумилева занимается не просто изучением двухмерной, географической, антропологической и экономической карт местности. Мы видим мир многомерно и понимаем, что за каждой территорией есть душа и свое особое прошлое. Не просто прошлое, а пласты прошлого. Мы очень активно работали по соседству с Таджикистаном - в Кыргызстане, где до сих пор проходят экспедиции. Мы съездили и в Улутау, и на Иссык-Куль, и к местам силы. Но Таджикистан нас поистине очаровал и поразил «королевскими горами», и «крышей мира» - Памиром, а также сосредоточением реликтовых народов Евразии, которых давно уже нигде нет, но которые говорят на языках, существовавших еще тысячи лет тому назад. Ягнобцы – это прямые потомки древних жителей Согдианы, а жители Памира, говорят на языках, сопоставимых с языками скифов и сарматов. Здесь действительно находится наше прошлое, которое дорого не только жителям Таджикистана, но и жителям других стран и в первую очередь России для понимания её идентичности и понимания того, откуда она пошла. Таджикистан это мостик между русским и большим иранским миром, который одинаково откликается и на русский и на иранский зов. Мы часто называем Таджикистан - «русский Иран». Поэтому приехав в Таджикистан, мы сразу организовали экспедиции в Ягноб, Нурек, Тигровую балку и Искандеркуль. Нашей главной задачей является смена имиджа Таджикистана в первую очередь в российских СМИ и российском обществе, а также восстановление потока российских туристов, которым интересна многовековая история страны и живописная природа Таджикистана.

Энергетика Таджикистана по-прежнему звучит, как в песне Визбора «я сердце оставил в Фанских горах». И по прежнему живы воспоминания русских людей, которые в своё время покинули страну из-за событий в Душанбе. Но они тоскуют по ней и любят её. Мы же стремимся привести все это к общему знаменателю, чтобы некогда ушедшая с востока Россия смогла вновь открыть его для себя. Россия и Таджикистан являются давними союзниками в экономической, военной и политической сферах, а мы своим проектом хотим лишь укрепить и без того крепкую дружбу наших великих народов.

Данная «сакральная карта» будет обрастать новыми городами и странами. Следующую экспедицию мы планируем на Памир, где сможем изучить наследие реликтовых этносов и исмаилитов. Ведь именно туда в своё время ездил Лев Николаевич Гумилёв и искал там следы древней цивилизации эвталитов – уникального народа средневековья, вышедшего из Памирского ущелья и покорившего знаменитую в то время Айкумену.

- В самом Таджикистане теме ягнобцев не уделяется достаточного внимания. И вдруг в Москве происходит презентация, связанная с жителями Ягноба. Почему именно Ягноб был выбран направлением вашей экспедиции и исследований?

- Это очень интересно. Зачастую, чтобы лучше себя понять, нужно взглянуть на себя чужими глазами. И именно мы будем «другими глазами» для таджикского общества. Интересен тот факт, что, когда я приехал в Таджикистан и направился в Академию наук для встречи по теме связанной с изучением ягнобцев, то в тот день я наталкивался на них повсюду: на улице, в кафе, и даже уважаемые профессора тоже были ягнобцами.

Я уже многие годы пропагандирую скифскую идею, которая в свою очередь подкрепляет идею евразийской интеграции. Скифская идея состоит в том, что большинство народов Евразии полагают, что они происходят от скифов. То есть это народ первопредок, народ – тотем. Одни объясняют это своей лингвистической близостью, как например осетины, другие – близостью культуры, а третьи – с точки зрения мифологии, что весьма важно. В то же самое время у нас есть много чего, что нас рознит. И вот, наконец, мы находим некие «золотые точки» (так как скифы все делают из золота), которые объединяют нас от Польши до Японии.

А ягнобцы интересны тем, что они говорят на языке совершенно не похожим на таджикский. Их язык входит в восточно-иранскую группу языков, которая уже отличается от современного персидского языка, и его не понимают персы. Это скорее Туран с точки зрения Фирдоуси. Ягнобцы носители уникальной культуры этносов древней Согдианы, к которым когда-то обращался Заратуштра, этносов, которые когда-то властвовали над великими степями Евразии. Они говорят на сходном со скифами языке, который умирал на глазах истории. Например, еще недавно был хорезмийский язык. Во время одной из своих поездок в Астрахань, мне показали письма и летописи, датированные 17-18 веками. Это были письма и летописи из Ургенча и из Хивы, где в те времена писали на хорезмийском языке. Сейчас от былого великолепия и от былой роскоши этой культуры остались практически только ягнобцы.

Ягноб - это географическое название долины, где люди до сих пор помнят и чтят свое происхождение. Они потомки великой Согдианы – согды. Ягнобский народ пронес этот дух сквозь века, смог сохранить энергию и культуру своих предков, поэтому нам очень важно поддержать первозданную аутентичность этого общества.

- Сакральная карта Таджикистана формируется из Ягнаба, дальше Памир. А какие другие регионы Таджикистана можно также добавить в вашу карту?

- Ягноб и Памир первые и самые яркие. Они просто напрашиваются, так как они иные. Но мы также побывали в таком уникальном месте как Нурек, который является наглядным примером того, как люди умеют беречь природу, не нанося ей вреда, и, наоборот, обогащать свои земли. Когда-то по предложению местных жителей российские инженеры приехали и построили из горной породы, которая окружает Нурек, плотину. И такой плотине не страшны землетрясения. Сотворили они также уникальное озеро. Как Бог сотворил Сарез через землетрясения, через страдания может быть, так и люди создали это уникальное Нурекское море, над которым сегодня стоят космические телескопы российской военной базы «Окно» и наблюдают за передвижением звезд. Это пространство, где соединяется этнография, гидрография, поэзия, экономика, армия и космос. Такие места необходимо фиксировать, их надо описывать. Благодаря таким точкам и формируется культура, цивилизация и идеология Таджикистана. Ведь мы хотим, чтобы Таджикистан и таджикский народ процветал и процветала его культура. Все говорят, что Таджикистан несет наследие персидских поэтов средневековья, наследие Фирдоуси, Саади, Низами. А сейчас что мы делаем для того чтобы оставить будущему поколению?

Помимо глубоко духовных проектов мы занимаемся и проектами прикладными. Совсем недавно, например, прошла конференция по культуре идентичности таджикского народа, организованная Гумилевским клубом в РТСУ. И там не только чиновники приходили и говорили, как важно сохранить таджикскую идентичность, но там также прошел показ этно-моды, организованный Мукарамой Каюмовой. Подобные мероприятия помогают взглянуть на проблему с другой стороны.

В эпоху глобализации, в эпоху, когда на восприятие культуры ислама негативное влияние оказывают действия радикально настроенных экстремистов по всему миру, – очень важно не забывать о своих корнях, чтить и соблюдать свои традиции. На мой взгляд наша задача состоит в том, чтобы объяснить это молодежи, воспитать в них чувство ответственности за то, что оставили им их предки.

- На мероприятии был показ фотографий Алексея Голубцова про Ягноб и Фанские горы, была прекрасная презентация художников Таджикистана со стороны Ирины Вербицкой. По ощущениям было понятно, что те люди, которые сегодня пришли в зал, а их было не мало, получили достаточно объемную информацию о Таджикистане, и ушли из зала немножко другими. С чем был связан выбор такого формата мероприятия?

- Мы хотим изменить образ Таджикистана в России. Потому что этот образ, как я считаю, безобразен. Его создавали Михаил Галустян и «Камеди Клуб». Этот образ надо полностью менять, его надо выкорчёвывать. Потому что он не соответствует ни таджикскому этносу, ни другим народам Таджикистана, и вообще не соответствует русскому народу, который всегда с большой любовью и уважением относился ко всем иным культурам и людям, приезжавших к нему в гости, по работе, или же в статусе беженца.

Потенциал Таджикистана и его культура, я уверен, не раскрыты полностью. А знаю я это по рассказам своих знакомых армян, русских и немцев, которые в свое время покинули Душанбе, но до сих пор испытывают сильную тягу к родине.

К сожалению, раскрытию того самого потенциала уделяется слишком мало внимания, хотя было бы неплохо данной проблеме уделить больше внимания и даже оказать господдержку. Нужно брать пример, скажем, с армянского народа, который оберегает и активно продвигает свою культуру, а существующие армянские школы и культурные центры по всей России служат тому явным доказательством. Российские армяне считают себя не просто представителями своей диаспоры, а даже, не побоюсь этого слова, «фронтмэнами» Востока. Таджикам, наверное, сразу действовать с таким размахом сложно, но надо стремиться к этому.

Мы, в Центре Льва Гумилева, понимаем, что с этим нам одним не справиться. Нам нужна поддержка и таджикского государства и таджикского общества. Это просто необходимо. Очень многое для изменения имиджа таджиков в России делает Юлия Вербицкая, очень многое делают такие подвижники как Алексей Голубцов. Я считаю, его работа чем-то походит на работу его предшественников таких, как Щапов, Штейнберг и другие, писавших мифы и исторические рассказы, только он делает это при помощи фотоаппарата, что помогает людям не только прочитать, но и увидеть красоты Таджикистана воочию.

А Вербицкая этому придаёт еще лоск и шарм. Она, как никто другой, смогла показать, что в советские времена Таджикистан был одним из центров советской культуры. И не даром художники-авангардисты, которых когда-то выгнали из Москвы и Ленинграда, нашли себе новую родину именно в Душанбе. И русские, и немцы, и евреи они писали уникальные картины в стиле авангарда, импрессионизма, и даже сюрреализма, и они находили уникальные цвета на стыке русской и персидской культуры. Вот об этом рассказать это огромное дело.

Поэтому я убежден, что более тесное сотрудничество с нашими таджикскими коллегами поможет нам в этом благом деле.

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