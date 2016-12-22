Триллер «Украина»: Европа узнает о насильственной бандеризации «Незалежной»

01.02.2016 14:58:32

Иван Иванович Скориков Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ



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Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ

Киевские власти уверены, что документальный фильм «Маски революции», который сегодня покажут во Франции, искажает историю и создает неверное представление о ситуации на Украине.

Как сообщает в Facebook посольство Украины во Франции, украинская сторона попросила французский телеканал Canal+ отказаться от показа документального фильма «Маски революции», который повествует о событиях на Майдане и трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Премьера фильма должна состояться сегодня, 1 февраля. В посольстве Украины отмечают, что фильм французского режиссера Поля Морейды дает «искаженное и ложное представление о ситуации на Украине». Украинская сторона обвинила режиссера в обмане. Кроме того, посольство Украины предоставило телеканалу свою подборку документальных фильмов о событиях в стране, надеясь, что Canal+ однажды покажет эти фильмы французскому зрителю.

Заметим, что в аннотации к фильму Поля Морейды сказано, что документальная картина является расследованием событий на Украине в феврале 2014 года. В частности, речь идет об национал-радикальных группировках, включая «Правый сектор» (деятельность организации запрещена на территории РФ), которые поддерживаются Соединенными Штатами, а также фильм расскажет о бойне в Одессе.

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков рассказал, что слова режиссёра и реакция на фильм украинских властей отчетливо свидетельствуют о том, что в Европе никто не знает толком, ни где находится Украина, ни тем более об ужасах насильственной бандеризации страны. Он отметил, что это может удивить, но об этом говорят все европейцы, которые занимаются темой не понаслышке.

«Недавно я общался с депутатами Бундестага от фракции Левой партии, которые ездили с гуманитарной миссией на Донбасс, и они хором твердили, что на Западе вообще ничего не слышно о сотнях тысяч беженцев в России, о гуманитарных конвоях, о том, что так называемые «террористы» ДНР — это простые местные работяги, за которыми поддержка всего народа. Это в России мы уже два года ежедневно смотрим многосерийный триллер «Украина», и лишь с осени появилась альтернатива — остросюжетный боевик «Сирия». Рядовой российский телезритель уже знает карту Донбасса лучше, чем географию своего региона, и легко назовет с дюжину украинских политических деятелей», — рассказал Скориков.

При этом, заметил эксперт, россиян не удивляет, что никто из нас в массе своей, например, ничего не знает о политических кризисах в Боснии, или в такой большой стране, как Бразилия, вряд ли кто-то назовет имена лидеров и названия местных партий. Так и европейцам события на Украине подаются избирательно и малыми дозами, отметил политолог.

«Понятно, что фильм Поля Морейры призван не столько раскрыть правду о Евромайдане, сколько показать угрозу распространения радикального национализма на пути к европейской мечте. Однако и такая интерпретация испугала киевский режим, который продолжает заигрывать с приведшими его к власти неонацистами. На Западе об Украине вспоминают исключительно в контексте «злой и агрессивной» России, не замечая внутренние противоречия, приведшие к жутким трагедиям. Нам сейчас крайне важно создать максимальный медийный фон вокруг ситуации с давлением Киева на руководство частного иностранного телеканала. Canal+ — это телеканал с абонентской платой, поэтому самой широкой аудитории вряд ли удастся посмотреть фильм известного документалиста, однако скандал с украинским посольством может добавить теме популярности и способствовать распространению киноленты в социальных сетях», — резюмировал Иван Скориков.

Беседовал Илья Муромский

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