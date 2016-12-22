Участникам секции XXIV Рождественских чтений «Личностный подход в системе воспитания детей и молодежи через традиционную культуру, науку и искусство в православном образовании»

29.01.2016 18:12:24

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Член Общественной палаты РФ, Директор Института стран СНГ Константин Затулин принял участие IV Рождественских парламентских встречах в рамках XXIV Международных Рождественских образовательных чтениях, прошедших под председательством Валентины Матвиенко, председателя Совета Федерации РФ.

Тему встречи «Традиция и новации: культура, общество, личность» как всегда с глубоким философским обоснованием раскрыл в своей большой речи Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Во встрече приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, священнослужители Русской Православной Церкви и других конфессий, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, губернаторы Ростовской и Смоленской областей Василий Голубев и Алексей Островский и другие.

Накануне встречи в Совете Федерации съемочная группа программы «Русский вопрос», автором и ведущим которой является Константин Затулин, участвовала в секции XXIV Рождественских чтений «Личностный подход в системе воспитания детей и молодежи через традиционную культуру, науку и искусство в православном образовании».

С приветственным словом к собравшимся обратился Константин Затулин.

Участникам секции XXIV Рождественских чтений «Личностный подход в системе воспитания детей и молодежи через традиционную культуру, науку и искусство в православном образовании»

Уважаемые друзья! Наша страна Россия более тысячи лет молится, учит и просвещает свои поколения. Этой великой традиции предшествовали темные века язычества, в ней, увы, случались паузы и исключения, как еще недавно в ХХ веке. Мы не вправе сказать, что советские учителя и науки были хуже, но, как не жаль, успеха они не имели, проиграв в борьбе за умы и души молодежи.

Мы возвращаемся к истокам. Опыт не столь уж многочисленных православных гимназий, как например этого прекрасного православного Центра образования Серафима Саровского, свидетельствует о том, что вопреки косности и неверию, бюрократизму и предвзятости православное воспитание и образование пробивают свою дорогу. Сегодня как-то неловко вспоминать о глупых измышлениях о православных школах, якобы уводящих своих учеников от земных реальностей и научных истин. Если конкуренция в деле образования необходима и неизбежна, то православные школы и гимназии уже в ней победители. Потому что кроме таблицы умножения они способны увлечь молодого человека познанием звездного неба над нами и великого космоса души внутри нас.

Позвольте пожелать всем Вам успеха, новых идей и интересных обсуждений. Мы вместе обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы соблазн нового язычества, насилия и распущенности, продолжающий потоками изливаться через телевидение и интернет не сбил наших детей и внуков с правильного пути.





С уважением, Член Общественной палаты РФ, Константин Затулин

автор и ведущий программы

«Русский вопрос»

на канале ТВ Центр

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