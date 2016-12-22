Русские театры Балтии: гастроли и встречи по обмену

19.01.2016 14:57:02

С наступлением нового года давняя идея директора Рижского русского театра им. М. Чехова Эдуарда Цеховала о создании Ассоциации русских театров ЕС начала обретать некие реальные черты. Впервые за последние 20 лет в Риге на гастролях побывал Русский театр Эстонии, и в эти же дни в Таллине на сцену вышли рижские актёры.

Дружба «на троих»

Лет десять назад прибалты уже показывали пример творческого сотрудничества, когда общими усилиями под руководством яркого российского режиссёра Романа Козака был поставлен совместный спектакль «Русский смех» по юмористическим рассказам Ф. М. Достоевского. Актерский ансамбль составили лучшие артисты из трех русских театров – Риги, Вильнюса и Таллина. Несколько лет этот спектакль с успехом шел по очереди на столичных сценах стран Балтии, вызывая неизменный хохот в зале. С той поры актеры крепко подружились, а вот на административном уровне сотрудничество как-то застопорилось. Но с приходом полтора года назад в Русский театр Эстонии (РТЭ) нового художественного руководителя и режиссера Игоря Лысова это сотрудничество удалось возродить. На предложение рижского коллеги снова дружить театрами – пока хотя бы «на троих» – откликнулся и главный режиссер Русского драмтеатра Литвы Йонас Вайткус.

– Можно сказать, что это многообещающее начало, – рассказал порталу «Русский мир» Эдуард Цеховал. – Вы не поверите, я ведь почти 15 лет пробивался к нашим соседям! Мы же многое можем делать: обмениваться спектаклями, режиссёрами, актёрами. Допустим, выпустили мы у себя премьеру, обкатали на своей публике. Если всё прошло хорошо, мы с этой премьерой можем поехать в Эстонский русский театр, а они к нам – со своей. Это очень важно, потому что зритель уже будет нас знать и ждать.

Что ни говори, но у нас действительно есть серьезное преимущество перед национальными театрами. Это единый коммуникативный код – русский язык! А 300 км для культурного обмена – не расстояние. Сейчас в Таллин мы возили четыре наших спектакля, которые шли на их сцене три дня, точно так же в Риге в эти же дни шли четыре спектакля Эстонского русского театра. После нас на сцене ЭРТ свои постановки показал Литовский русский театр.

Могу сказать, что рижан в эстонской столице принимали, пожалуй, даже лучше, чем у нас таллинцев. Все билеты были раскуплены задолго до начала гастролей, хотя у них зрительный зал (620 мест) больше нашего – 536 мест. Критика тоже была благожелательной. После наших гастролей на приёме ко мне подошёл ведущий эстонский критик (бывший министр культуры, между прочим), который по заказу ведущей эстонской газеты должен был делать обзорную рецензию спектаклей всех трёх театров. Он мне сказал, что рижане своей игрой показали, каким должен быть настоящий русский театр за рубежом. Это было приятно слышать.

А вот в Вильнюс поехать на гастроли русские труппы пока не могут, поскольку там театр закрывается на капитальный ремонт. Но уже есть договорённость после реконструкции сотрудничество обязательно возобновить.

Забавные странности Юрия Лотмана

Обмен будет происходить не только спектаклями. В этот раз в Малом зале Рижского театра русской драмы прошла творческая встреча с завлитом РТЭ писательницей Еленой Скульской.

Уроженка Таллина, дочь русского писателя Григория Скульского, Елена – автор двух десятков художественных книг, лауреат нескольких престижных литературных премий, а также член жюри международной Русской премии.

Одна из последних её книг – «Мраморный лебедь» – стала финалистом русского «Большого Буккера». Для рижан Елена представила и свой новый сборник лирико-поэтических произведений, куда вошли и её воспоминания о Валерии Золотухине, с которым они долгие годы дружили, и о своём бывшем коллеге по работе в газете «Советская Эстония» писателе Сергее Довлатове. В студенческие годы Елена Скульская изучала русскую филологию в Тартуском университете у выдающегося русского культуролога и литературоведа, академика Юрия Михайловича Лотмана. О нём она тоже рассказала в своих эссе.

Отвечая на вопрос о жизни русских писателей Эстонии, Елена Григорьевна выразила несогласие с самим этим термином: «Деление на русскую литературу Латвии, Эстонии или Казахстана мне кажется не совсем верным. Человек географически может жить где угодно, при этом являясь русским писателем. Да, могут разниться какие-то архитектурные или топографические детали, но человек, который претендует на то, чтобы участвовать в русской литературе, не может считать, что мы, русские в Таллине, составляем какую-то свою отдельную группу. Я думаю, у нас всё же одна русская литература и она одинаково интересно существует, как в эмиграции по отношению к России, если говорить, например, о Набокове, Бродском или Довлатове – о ком хотите! Так и внутри России, если брать милого моему сердцу Сорокина, к которому многие испытывают отвращение, – это неважно. Мы все пишем на русском языке – это определяющее».

Писательница не без юмора рассказала о своём недавнем выступлении в Париже, посвящённом академику Лотману, работы которого там готовят сейчас к переводу на французский язык. В середине её рассказа переводчик чуть ли не со слезами на глазах отказался далее переводить её откровения о выдающемся русском филологе. А часть слушателей даже вышла из зала в знак протеста. Гостье из Таллина пришлось объясняться…

– Вы поймите, – пояснила рижанам бывшая студентка Лотмана, – я никому не обещала говорить об этом действительно уникальном человеке только с восторгом и придыханием! Есть его книги, есть прекрасные научные труды, и о них много написано и много сказано. Но ещё был реальный человек, со всеми его слабостями, недостатками, страхами, чудачествами…

Вот, например, он всегда страшно боролся со всеми студентами, чтобы они ставили правильно ударения в словах. Помню, когда я один раз на семинаре сказала «ОдоЕвский», он меня с раздражением поправил: «ОдОевский-ОдОевский!»… А потом, читая лекцию, вдруг произнёс: «Что касается (А)гента охранки, то он употреблял очень много (А)лкоголя» Для него это был довольно болезненный момент, ибо при всей своей литературной образованности Юрий Михайлович не совсем был твёрд в ударениях, но другим спуску не давал.

У него вообще была масса забавных странностей. Он с первого курса ко всем студентам обращался по имени-отчеству и называл их коллегами. Но «коллеги» порой попадались страшно необразованные, так ещё и на семинары приходили иногда с похмелья. Чем безнадёжнее был студент, тем изысканнее наш профессор с ними начинал изъясняться, к огромному удовольствию всей остальной аудитории.

«Вы за что Ленина убили?»

С будущим знаменитым писателем Сергеем Довлатовым Елена познакомилась в таллинском Доме печати в редакции партийной газеты «Советская Эстония». Здесь в 70-е годы Елена работала в отделе культуры. И вот однажды, когда она зашла к себе в кабинет, ей навстречу поднялся огромного роста человек, с удивлением молча смотревший на неё пару секунд. После чего Довлатов, а его только что зачислили в штат редакции, произнёс: «Вы за что Ленина убили?», видимо, намекая на некое сходство пышноволосой девушки с Фанни Каплан…

Они подружились, Сергей бывал у Елены в гостях, он пользовался уважением её отца-писателя, который с симпатией относился к молодому таланту. Елена рассказала, как Григорий Скульский пытался по мере возможности заступиться за коллегу, когда того распекали на редакционном партсобрании за рукопись «Зона». Но в итоге автора сочинения, «порочащего советскую действительность» все же уволили с работы, после чего он был вынужден вернуться в Ленинград, а затем через три года эмигрировал в США…

Вообще у Елены сохранилось много тёплых воспоминаний о Сергее Довлатове, с которым она переписывалась на протяжении нескольких лет после его отъезда из Таллина. Навещала она старого друга и его семью в Ленинграде, до сих пор поддерживает связи с вдовой и дочерью Довлатова.

– Это была чудесная пора нашей молодости, веселья и болтовни, – призналась Елена Скульская, рассказывая о годах работы в редакции. – Поскольку по соображениям цензуры в печатном виде ничего толкового опубликовать было невозможно, то душу мы отводили в основном в устном жанре. Среди газетчиков было много прекрасных рассказчиков, но Серёжа Довлатов, несомненно, держал лидерство. Каждое утро мы к десяти часам собирались на планёрку в редакцию, а в четверть одиннадцатого уже спускались в кафе Дома печати, где в окружении группы из 10–15 человек Сергей что-нибудь рассказывал из того, что заготовил накануне. На нас он как бы обкатывал сюжеты своих будущих рассказов, многие их которых потом вошли в его книги.

Но какие-то сюжеты, которые тогда ему показались не особенно удачными, туда не попали. Мне же захотелось о них напомнить нашим читателям. Мы с ним частенько играли в буриме, и однажды, когда я проиграла, то по его заданию должна была вставить в текст статьи такую фразу: «Враги же клевещут!». А надо сказать, что в те годы даже в партийной прессе так кондово уже не писали. Но, тем не менее, мне удалось это сделать. Я извернулась и вклинила в текст такое предложение: «Сегодня словами «враги же клевещут!» врагов победить уже нельзя…»

Однажды Довлатов подарил ей пачку отличной американской копирки, чтобы Елена печатала свои стихи сразу в нескольких экземплярах. Но она так дорожила этой ценностью, что копирка до сих пор так и осталась лежать в её письменном столе практически нетронутой. Так же бережно хранится пачка писем от Довлатова, которые Елена по просьбе вдовы писателя обещала передать Довлатовскому музею в Пушкинских горах, если его там всё же откроют.

Русский театр как центр культуры

Возвращаясь к театральной теме, завлит РТЭ рассказала, что в Таллине живет огромное количество людей, заинтересованных в русской классике. Как только классические пьесы вернулись в репертуар театра, к нему тут же потянулась не только русскоязычная публика, но и эстонская.

В эстонской прессе тоже пишут о своем русском театре, правда, чаще это интервью с актёрами, а не рецензии. Видимо, потому что написать абсолютно искренний отзыв на русский спектакль – это поступок политического характера, не каждый журналист национального издания на это решится…

На сцене РТЭ с огромным успехом идет «Женитьба», не всегда можно достать билеты на «Дядю Ваню» и «Вишнёвый сад». Хорошо была принята и недавняя театральная премьера – «Последняя жертва» Островского в постановке украинского режиссера Владимира Троицкого, которую теперь удалось посмотреть и рижанам.

Это спектакль, в котором, по меткому замечанию Скульской, присутствуют и традиции классических постановок Островского – русские кружева, расписные платки и шали, и, конечно, русская тоска, но одновременно появляется много современных неожиданных поворотов, много музыки, на сцене играет живой оркестр. Такого Островского еще ни в Таллине, ни тем более в Риге не видели.

Гоголевских «Игроков» в Русском театре Эстонии считают своим талисманом, без него они никуда на гастроли не выезжают. Спектакль на сцене таллинского русского театра поставил режиссер из Перми – многократный лауреат «Золотой маски» Сергей Федотов.

Радует и разнообразие спектаклей для детей, один из которых – «Король Дроздобород» (в постановке одной из лучших «сказочниц» России Полины Стружковой) – был также очень благожелательно принят рижской публикой.

Русский театр Эстонии в последние годы стал местом, куда люди приходят с большим удовольствием, причем не только на спектакли. С недавнего времени здесь проводятся выставки современных художников, творческие вечера и встречи с актерами и режиссёрами, что делает театр подлинным центром русской культуры Эстонии. А отныне – и балтийским центром культуры. Пространство для сотрудничества открыто.

Алла Березовская

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