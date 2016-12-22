"Да здравствует Грузия!" или последствия "михалковщины"

01.12.2015 14:16:59

Артём Михайлович Журко Политобозреватель, редактор сайта "Материк".



перейти на страницу автора



Политобозреватель, редактор сайта "Материк".

"Утомленные солнцем ", "Сволочи", "Служу советскому союзу".... Вы общем то сами можете продолжить список этих низкопробных фильмов, посвященных событиям Великой Отечественной, в которых так или иначе намерено искажалась фронтовая действительность, очернялось историческое прошлое, да и вообще зачастую отсутствовала какая либо историческая привязка к событиям того периода. Мало того что подобные фильмы низкопробны (что доказывает их полный провал в прокате), так еще и зачастую сняты они на государственные деньги. То есть, если посмотреть на происходящее со стороны, выходит, что государство прямо заинтересовано в популяризации подобного отношения к событиям в ВОВ.

Ну если уж в России позволено подобное, то чего можно ждать например от Грузии? А ждать, в общем то, осталось недолго, уже анонсирован новый фильм, посвященный грузинскому вкладу в борьбу против немецких-фашистских оккупантов. Рабочее название фильма "Керчь - потерянные герои". Фильм снят на базе студии GDS, которая принадлежит сыну бывшего премьер-министра, создателя правящей коалиции «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили Бере.

Режиссер Леван Дабрундашвили, которого цитируют грузинские СМИ, говорит, что «новое поколение мало что знает о той битве, старое уже уходит, а я думаю, что грузины должны помнить ее, как помнят Дидгори (победа в 1121 году над сельджуками), Абхазию (война 1992-1993 годов) и войну 2008-го»

Таким образом, Дабрундашвили четко таргетирует целевую аудиторию. Это не старики, не взрослые, пожившие еще при союзе, основная цель - молодежь. Поэтому не удивляйтесь наличию в фильме у бойцов Красной армии и Вермахта современного американского оружия и отбеленных до голливудской улыбки зубов.

"Фильм посвящается памяти 86 000 грузинских солдат, которые в 1942-м не вернулись из Крыма на родину. В годы ВОВ из Грузии на фронты было призвано 700 тыс. человек, половина из них не вернулась на родину. Больше всего грузин погибло в боях за Керчь, где формировались грузинские дивизии." - именно так анонсируется фильм и именно такие цифры мелькают в титрах.

Итак, события фильма разворачиваются в Крыму, в период Керченско-Феодосийской десантной операции. Данная операция закончилась крупным поражением Красной Армии. Три советские армии были окружены и разбиты; общие потери составили более 300 тыс. чел. Таким образом по логике создателей фильма, почти каждый третий погибший был этническим грузином.

Так ли это? Давайте попробуем разобраться. Из всех трёх армий участвовавших в операции, более менее грузинской можно считать 63-ю горнострелковую дивизию, первоначально сформированную именно по национальному признаку (позже национальные части были упразднены.). Некоторые наверно вспомнят еще и 224 стрелковую дивизию, которой в мае 1942 года командовал полковник Валериан Дзабахидзе. Но данная дивизия была с самого начала многонациональна, а усиленное грузинское пополнение в ней появилось как раз после разгрома в Керченско-Феодосийской операции и последующего расформирования этой дивизии. Да и к последующим событиям в Крыму она более не имела отношения, поскольку была переведена на другой участок фронта. Вот в общем то и всё. Численность 63-ей горнострелковой дивизии к концу 1940 года согласно Википедии составляла 14 163 человека. Согласитесь, мало вероятно, что численность данной дивизии, даже если приплюсовать вероятных грузинов из других дивизий, которые так же участвовали в данной операции, вряд ли могла быть увеличена всего за год до такой степени, что погибшими по итогу 1942 года числились 86 тысяч человек только одних грузин. Кстати, в общей сложности в Керченско-Феодосийской операции приняло участие 16 дивизий.

Да, конечно, можно сказать что цифра в 86 тысяч погибших солдат в Крыму приведена по состоянию на конец 1942 года (ведь именно так указано в анонсе к фильму), а сама Керченско-Феодосийская операция была окончена к 20 мая 1942 года и до конца года осталось еще 7 месяцев, и ,естественно, за это время вполне могла набраться данная цифра. Однако, после поражения 3-х армий на Керченском полуострове почти все дивизии были расформированы. 63-ю горнострелковую также не обошла эта участь. А следовательно цифра 86 тысяч погибших к 42 году только в одном Крыму грузин не может быть правдой.

Идём далее! А далее выясняются совсем интересные вещи. Напомню, создателями фильма заявлено что в годы ВОВ из Грузии на фронты было призвано 700 тысяч человек и половина из них не вернулась на родину. Таким образом, заявлено 350 тысяч погибших военнослужащих этнических грузин. Честно говоря, я не интересовался количеством грузинских призывников, но зато достоверно известно о демографических потерях Красной Армии из книги М.В. Филимошина "Людские потери вооруженных сил СССР" и доклада военно-исторического центра генштаба. Работа Филимошина часто критикуется, но в то же время общепризнанно берётся за основу при изучении потерь в ВОВ. Так вот, в демографическом ранге потерь грузины находятся на 9 месте с общими потерями с 41 по 45 год в… 79,5 тысяч человек. То есть, как видно, цифра 350 тысяч погибших военнослужащих не соответствует правде, не говоря уже даже о 86 тысяче погибших к концу 42 года заявленной в фильме. К слову сказать, даже воины белорусы, занимающие 3 место по потерям, составляют почти 253 тысячи погибших.

Хочется надеяться на то, что создатели фильма допустили такую историческую не точность только из благих побуждений значимости грузинского народа в период Великой Отечественной. Но вот кусочек фильма, который уже представлен в трейлере даёт основания полагать, что скорее всего этнических грузин красноармейцев выставят в качестве националистов и борцов за свободу Грузии.

В одном из эпизодов, когда комиссар призывает солдат из окопов навстречу врагу возгласом «Да здравствует непобедимый советский народ!», грузинский воин, на грузинском языке матерится и говорит в ответ «Да здравствует Грузия!».

Думаю, что всё же стоит дождаться премьеры фильма, но уже сейчас вполне очевидно, что данный фильм имеет все шансы попасть в когорту фильмов именуемую в блогосфере не иначе как "михалковщина".

Артём Журко



Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.