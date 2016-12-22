Летопись в камне

05.11.2015 14:42:21

Валентин Лебедев Председатель Союза православных граждан

перейти на страницу автора



Председатель Союза православных граждан

В канун Дня народного единства Святейший Патриарх Кирилл освятил первый камень в основание будущего памятника князю Владимиру у стен Московского Кремля, возведение которого запланировано на 2016 год. В церемонии закладки также принимали участие министр культуры России Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин. В свете последних событий, когда роль России на геополитической арене трудно переоценить, закладка памятника Крестителю Руси в самом сердце столицы, по сути, демонстрирует всему миру причастность высшего российского руководства тому религиозному и цивилизационному выбору, который некогда был сделан святым князем. Волевым решением положен конец агрессивной многомесячной демагогии о целесообразности возведения подобного монумента. Для либеральной общественности практически непреодолимым препятствием на пути воплощения в жизнь этого проекта стал вопрос о выборе места, а также неодобрительно-скептические реплики и комментарии по этому поводу различных международных инстанций. Впрочем, могло ли быть иначе?

На самом же деле возведение памятника равноапостольному князю возле Кремля не только композиционно и эстетически безупречно, но и глубоко символично, поскольку показывает преемственность государственной власти России от святого Владимира и верность его выбору. А требование "спрашивать разрешения" у международных инстанций как в данном конкретном случае, так и в других подобных ситуациях (вспомним о недавней дискуссии вокруг воссоздания святынь Чудова и Вознесенского монастырей в Кремле), мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела нашей страны, то есть как покушение на национально-государственный суверенитет России.

Однако существо организованной кампании против воздвижения памятника Крестителю Руси в Москве в том, что идейно она произрастает из глобального «проекта Украина» - проекта по разгрому исторической России и триединого русского народа. Руководимым из-за рубежа наследникам этого «проекта» – нынешней пронацистской хунте – хочется навсегда изгладить из народной памяти нелицеприятную правду о том, что именно Москва стала преемницей Киева, во многом благодаря русскому волынянину Петру, митрополиту Киевскому, Московскому и всея Руси, перенесшему сюда в начале 14 века общерусскую первосвятительскую кафедру и благословившему князя Ивана Калиту собирать вокруг Москвы русские земли. Необходимо помнить, что в 1654 году состоялся не некий союз Украины с Россией, а воссоединение разделенного на тот момент русского народа. Памятник равноапостольному Владимиру на Боровицкой площади в Москве – это летопись в камне, свидетельствующая об исторической правде - о том, что великий князь крестил Русь и единый русский народ.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.