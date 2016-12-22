Идеи и методы борьбы с Русским миром в Белоруссии

27.10.2015 13:12:21

Александр Штефанович

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Еще с советских времен принято считать что Белоруссия – это партизанский край и поэтому в белорусском обществе как нигде сильна прививка от какого-либо воздействия нацистской идеологии. Действительно память о Великой Отечественной войне является в Республике Беларусь важным элементом государственной идеологии. Ветераны войны, которых с каждым годом становится всё меньше, окружены должной заботой со стороны государства. Помимо идеологической вертикали патриотическим воспитанием молодого поколения занимается целый ряд общественно-государственных общественных объединений: Белорусская пионерская организация, Белорусский республиканский союз молодежи, ДОСААФ, Белорусская общественная организация ветеранов, Белорусский союз офицеров и другие.

На первый взгляд система выстроена довольно стройная, и внешне все выглядит достаточно внушительно, что подвигло председателя Государственной Думы ФС Российской Федерации С.Е. Нарышкина 4 сентября текущего года на встрече с членами Молодежной общественной палаты России заявить, что «Белоруссия как государство твердо стоит на позициях защиты исторической правды, прежде всего, по самым ключевым и самым острым вопросам и периодам нашей истории, в том числе и общей истории»[1].

Но ведь в том же СССР система идеологического воздействия на население представлялась вообще несокрушимой. Но она оказалась бессильной перед современными информационными технологиями и, самое главное, изощренной разрушительной пропагандой. Почему же советская идеология, звавшая людей в светлое будущее, не устояла перед откровенно примитивной «чернухой»?

Дело в том, что к началу «перестройки» партийная номенклатура слишком далеко отошла от тех идей, которым предлагала следовать советскому обществу. Граждане СССР в 70-е—80-е годы прошлого века со всей очевидность видели фальшь в работе партийных органов и чувствовали лицемерие в речах партократов, что, с одной стороны, вносило смятение в ряды сторонников сохранения советского государства, с другой, создавало почву для восприятия обществом самых разрушительных идей.

Нечто подобное происходит и в современной Республике Беларусь. В преддверии и дни таких праздников и памятных дат как 23 февраля, 9 мая, 22 июня и 3 июля проводятся соответствующие торжественные мероприятия, но все они до боли напоминают официальные ритуалы позднего СССР. Такая же двойственность и неискренность. Во время указанных мероприятий чествуют ветеранов и прославляют подвиг народа в борьбе с фашизмом и территориальную целостность Отечества. И это справедливо, ведь на боевых знаменах частей и соединений Красной армии и партизанских отрядов были начертаны священные слова – «За нашу Советскую Родину», которая простиралась от Буга до Курил. Тогда это был Союз ССР, сейчас это территория распространения Русской цивилизации.

Однако в Белоруссии у официоза в чести совсем иные ценности, и о Русском мире не идет даже речи. К примеру, в предвыборной программе кандидата в президенты на выборах-2015 А. Лукашенко термин «независимость» (под ней в РБ понимается исключительно отдельность от России) был использован 11 раз, а о Союзе с Российской Федерацией и о Союзном государстве не сказано ни слова[2].

Вызывает большие вопросы и позиция властей республики относительно госпереворота на Украине и гражданской войны. Минск демонстративно не желает разбираться в сути украинских событий и ставит в один ряд карателей из националистических батальонов и героев-ополченцев Донбасса. А как еще понимать решение об уголовном преследовании не только радикалов из Белоруссии, которые в составе «Правого сектора» участвовали в карательных операциях «АТО», но и белорусских граждан, вставших на защиту республик Новороссии в рядах ополчения. Александр Лукашенко 25 сентября 2015 г. во время своей предвыборной встречи с работниками Белорусского металлургического завода в Жлобине (Гомельская обл.) заявил: «Я всех предупредил, и на законодательном уровне мы приняли решение: если ты пошел воевать - это значит убивать - не важно, на стороне Донбасса или против него, то мы с тебя спросим»[3].

Вот здесь-то и кроется вся двусмысленность белорусской государственной идеологической машины, которая славит воинов Красной армии, советских партизан и подпольщиков-антифашистов, однако одновременно намерена уголовно преследовать борцов с радикальным украинским национализмом, с теми, кто поклоняется и внедряет на Украине человеконенавистнические доктрины гитлеровских приспешников Бандеры и Шухевича. При этом последний был одним главарей гитлеровского карательного «201-го охранного батальона», который свирепствовал в Белоруссии, уничтожая мирное население и сжигая белорусские деревни. А если к этому добавить едва ли не братское отношение официального Минска к киевскому режиму, то картина вырисовывается довольно тягостная. Получается, что гитлеровские нацисты и их приспешники времен Великой Отечественной войны – исчадия ада, а нынешние их украинские последователи – борцы за демократию, суверенитет и государственность Украины?

Казалось бы, как такие взаимоисключающие посылы вообще могут сосуществовать в государственной идеологии и пропаганде. Оказывается могут, поскольку в «многовекторной» Республике Беларусь двойственность в чести. Например, уже длительное время превозносится наследие польских магнатов Радзивиллов. Власти сделали всё, чтобы это воспринималось как некий едва ли не религиозный культ, критика которого со стороны общественности отвергается и вызывает самую болезненную реакцию со стороны чиновников от культуры. Но ведь культурная политика и государственная идеология тесно взаимосвязаны, точнее это слагаемые одного целого. Поэтому польскошляхетские воззрения (а это, в первую очередь, русофобия, враждебность к России и Русскому миру) и перетекают в государственную идеологию, становясь ее определяющей линией. Отсюда и непонятное братское отношение официального Минска к высшим должностным лицам киевского режима и недружественное, почти враждебное восприятие представителей Донецкой и Луганской республик.

Многолетняя откровенно двусмысленная политика белорусских властей не могла не отразится на настроениях белорусского общества, значительная часть которого не скрывает своего разочарования нынешней властью. И дело здесь не только и не столько в экономических трудностях. Идеологическая фальшь самым серьезным образом подрывает доверие белорусов к институтам государственной власти. Так, по данным сентябрьского опроса проведенного Независимым институтом социально-экономических и политических исследований (Вильнюс), за Александра Лукашенко готовы были отдать свои голоса 45,7% белорусских граждан[4]. Рейтинг на первый взгляд неплохой, но для Лукашенко он откровенно низкий, т.к. он привык опираться на значительно более высокую поддержку сограждан.

А на фоне растущего разочарования, как известно из истории, способны произрасти самые уродливые общественные явления, подобные проявлениям радикального национализма и дремучей русофобии на Украине. И Белоруссии это тоже может коснуться, тем более что в стране, начиная с начала 1990-х годов, ведется фальсификация не только средневековой и дореволюционной истории взаимоотношений земель нынешней Республики Беларусь с Россией, но и предпринимаются целенаправленные попытки исказить смысл событий Второй мировой и Великой Отечественной войн. Причем фальсификация ведется по двум направлениям.

Первое - это внедрение в общественное сознание лживой идеи о «равной ответственности гитлеровского и сталинского режимов за развязывание Второй мировой войны». При этом Освободительный поход Красной армии в сентябре 1939 г., который оградил западнобелорусский народ от фашистской агрессии и восстановил территориальную целостность Белоруссии, преподносится как «советская захватническая акция» и результат сговора Сталина и Гитлера против Польши[5]. Более того, в вышедшем в 2011 г. опусе М. Бартушка «Партизанская война в Беларуси в 1941—1944 гг.», в главе с провокационным названием «Советская оккупация 1939-1941 гг. – начало гражданской войны» утверждается, что приход Красной армии в Западную Белоруссию приветствовали только евреи, да и то потому, что опасались зверств, творимых гитлеровскими войсками на территории Польши. Белорусское же население якобы относилось к освобождению от гнета польских панов безразлично[6]. Это - откровенная ложь. Но видимо подобный взгляд доминирует не только среди историков-фальсификаторов, но и в официальных кругах. А чем еще можно объяснить категорическое нежелание белорусских властей восстановить (как было в советское время) в официальном календаре 17 сентября (день начала освободительной операции) в качестве праздничной или хотя бы памятной даты?

Из года в год белорусская общественность обращается к президенту Лукашенко предложением восстановить справедливость в отношении этой судьбоносной для белорусского народа даты, но тщетно. Надо полагать, «суверенный Минск» опасается недовольства Варшавы по этому вопросу, очевидно полагая, что Польша порадеет перед Брюсселем и Вашингтоном за «родственников с востока». Но подобные надежды свидетельствуют о непонимании лицами, определяющими белорусскую политику, особенностей польского самосознания, для которого белорусы «narod chlopski - потомки взбунтовавшейся черни, бывшие крепостные, у которых нет своей культуры и уж тем более - своей земли и своих городов»[7], которые с помощью имперской России отторгли от Польши ее «исконные восточные земли».

Ранее, правда, Лукашенко поднимал вопрос о реваншистских настроениях в Польше. Осенью 2011 г. он заявил буквально следующее: «Ну неймется полякам! Вы понимаете, вот им неймётся! Вот это для вас не секрет: вот западная граница у нас должна под Минском проходить. Ни меньше, ни больше. И вот деятели типа Сикорского - у него перед глазами «восточные крессы». Ну так вот на счет этого я хочу сказать: с их попытками не мытьем, так катаньем оттяпать у нас часть Западной Белоруссии, так пока я живой и существую здесь как президент страны - им этого не видать как собственных ушей»[8]. Однако сегодня Минск будировать противоречия с Варшавой, критиковать политику Польши в отношении Белоруссии не стремится.

Вторым направлением извращения истории является дискредитация белорусского партизанского движения и антифашистского подполья времен гитлеровской оккупации. В послевоенные годы полицаи и прочее отребье из числа гитлеровских приспешников воспринимались в белорусском обществе как символ всего самого подлого и жестокого. В основе подобного отношения, несомненно, лежала память о массовом народном сопротивлении фашистским захватчикам, для участников которого гитлеровские оккупанты, полицаи и каратели-бандеровцы были злейшими врагами.

Пока были живы участники партизанского движения и антифашистского подполья, а также очевидцы гитлеровской оккупации, видевшие своими глазами концентрационные лагеря, казни патриотов-антифашистов, массовые расстрелы и угоны в рабство в Германию мирных жителей, не могло быть и речи о каком-то пересмотре и очернении партизанского прошлого Белоруссии. Но время неумолимо, и все меньше остается свидетелей тех грозных событий.

Во время освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков значительная часть белорусских предателей и гитлеровских прислужников бежали вместе с немецкими войсками и осели во многих западных странах, сохранив жгучую ненависть к СССР и России, советским партизанам и подпольщикам. После распада СССР уже престарелые предатели-коллаборационисты стали идейно наставлять националистические организации, СМИ и русофобские «научные» круги. При этом вопрос о «справедливой исторической оценке партизанского вопроса в Белоруссии» стал подниматься на всевозможных конференциях и «конгрессах белорусов мира» (первый состоялся в Минске в 1993 г.), проходивших, в том числе, и в Белоруссии при поддержке властей.

Особенное место в фальсификации партизанского движения на территории Белоруссии занимают прозападные СМИ республики. К примеру, в 2010 г. газета «Народная воля» предприняла беспримерную по цинизму информационную акцию по очернению белорусского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. В течение нескольких месяцев газета публиковала книжонку И. Копыла «Небышино. Война». Из номера в номер «Народная воля» потчевала читателей измышлениями этого русофобствующего графомана.

Пересказывать эти многостраничные антипартизанские бредни не имеет никакого смысла, но чтобы составить представление об уровне лжи и степени русофобской ненависти этого опуса достаточно привести два отрывка из него. «Когда немцы и полицаи убивали людей в деревнях Шунявка, Витуничи, Небышино, партизаны спокойно наблюдали из своих укрытий, как происходит процесс. Они палец о палец не ударили, чтобы защитить людей. Никто из них не проявил геройства и самоотверженности, не вступил в бой с оружием в защиту сельчан... Партизаны – соучастники преступлений. Однако сами исправно составляли акты, протоколы о зверствах немецко-фашистских захватчиков и отправляли их в Кремль».

А вот как этот Копыло трактует причины возникновения партизанского движения, чистой воды Геббельс: «Для исполнения второй задачи – создать на оккупированной Белоруссии «всенародное» партизанское движение – был разработан очень простой, направленный против населения, бесчеловечный план. Главное – нужно было спровоцировать немцев на начало репрессий. План разрабатывался в Центральном штабе партизанского движения. Вначале был определён и создан список деревень, которые подлежали уничтожению. Эти деревни были равномерно распределены по всей территории Белоруссии, чтобы слухи о зверствах немцев мгновенно распространились во все уголки республики. Нужно было как можно сильнее напугать население». (Этот псевдоисторик даже не удосужился узнать, что Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования (ЦШПД) был образован Постановлением ГКО СССР (№ ГОКО-1837сс) только 30 мая 1942 г.).

И далее следует то, ради чего, собственно, и была изготовлена вся эта грязная стряпня: «Хочу отметить, что если бы на территории оккупированной Белоруссии не было партизан, потери населения были бы значительно меньшими, не было бы сожжённых деревень, и мы после войны быстрее бы отстроили свою страну… Германия и СССР являются виновными в разжигании самой кровавой, самой бесчеловечной войны ХХ столетия»[9].

Данная публикация вызвала резкие протесты в белорусском обществе, а ветераны войны провели акцию протеста возле редакции «Народной воли» под лозунгами «Мы подарили вам мир - вы причинили нам боль», «Клеветников к ответу!», «Победили фашистов - победим и клеветников», «Нацизм не пройдёт». Понимая, что назревает нешуточный скандал и желая как-то сгладить ситуацию, министерство информации РБ вынуждено было хоть как-то отреагировать на клеветническую кампанию, направленную на дискредитацию белорусского партизанского движения, на оскорбление чести и достоинства советских партизан. Но реакция эта оказалась практически беззубой. «Народной воле» было вынесено… предупреждение.

Понятно, что такие «строгие» меры никак не впечатлили щелкоперов-русофобов. Оправдывая свою коллаборационистскую позицию, главный редактор «Народной воли» Светлана Калинкина заявила, что в белорусском обществе сохранился советский стереотип восприятия войны: «есть правильные воспоминания и неправильные, а «Народная воля» придерживается точки зрения, что все воспоминания правильные»[10].

Показательно, что в мае 2015 года витебской газете «Наше православие» министерством информации РБ под надуманным предлогом было вынесено предупреждение. Поводом стала публикация в газете беседы с мужественной немецкой антифашистской Маргаритой Зайдлер «Запад не может смириться с тем, что Россия окрепла», которая вступила в ополчение Донбасса. Причем министерское предупреждение «Нашему православию» было вынесено по наводке нескольких белорусских почитателей Бандеры и Шухевича[11].

Все это лишний раз подтверждает то неприглядное обстоятельство, что белорусские власти сознательно не делают различия между клевещущими на советских партизан пронацистскими элементами и теми, кто бесстрашно встал на пути современного издания бандеровского нацизма. Белорусская власть в своем неприятии идеи Русского мира дошла до едва ли не солидарных действий с теми, кто враждебно относится не только к России и интеграционным процессам на постсоветском пространстве, но и к самому президенту Белоруссии. Впрочем, они уже не считают Лукашенко как раньше безусловным врагом. Не так давно на сайте белорусской службы «Радио Свобода» появилась статья «Лукашенко как не абсолютное зло», где утверждается, что Белоруссия вступила в «такую реальность, в которой Лукашенко уже не является абсолютным злом — ни для Запада, ни для большинства населения, ни даже для белорусского оппозиции»[12].

По этой причине наиболее «продвинутые» оппозиционеры готовы сыграть с ним в антироссийскую игру. Собственно эта игра уже давно ведется. Официальная пропаганда как некое заклинание беспрерывно повторяет о «незалежности», а оппозиция со своей стороны указывает, что угроза этой самой «незалежности» исходит исключительно от России. Несомненно, у каждого из новоявленных политических партнеров свои воззрения на будущее Белоруссии, но сошлись они в намерении максимально ограничить влияние России в белорусском обществе.

Прозападная оппозиция, объективно действуя в русле программы строительства 4-й Речи Посполитой, вынашивает планы по окончательному отрыву Белоруссии от России, разрушению Союзного государства и Евразийского экономического союза. Глава же государства Александр Лукашенко рассматривает дальнейшее углубление интеграционных процессов с Российской Федерацией как некую угрозу для своего неограниченного по времени властвования. А так как Россия и Русская цивилизация понятия неразделимые, то отсюда и совместные нападки на идею Русского мира прозападной оппозиции и минского официоза.

Но если оппозиция использует для борьбы с идеей Русской цивилизации псевдоисторические измышления о литовских князях, польских королях, польских мятежниках, кайзеровских и гитлеровских прислужниках, то официоз пока ограничивается дореволюционными временами и отрицанием существования Русского мира как культурно-цивилизационного явления. Но, как показывает катастрофический опыт Украины, из русофобски искаженной трактовки дореволюционной истории неизбежно вытекает оправдание коллаборационистов и предателей времен гитлеровской оккупации.

Александр Штефанович



[1] http://ria.ru/world/20150904/1229195364.html#ixzz3nDgmNaNl [2] http://www.sb.by/prezident-belarusi/article/za-budushchee-nezavisimoy-belarusi.html [3] http://www.belta.by/president/view/lukashenko-garantiruet-nadezhnuju-zaschitu-belorussko-ukrainskoj-granitsy-ot-popytok-proniknovenija-164050-2015/ [4] http://newsbel.by/09/30/nisepi-rejting-lukashenko-nakanune-vyborov-vyros/ [5] Нарыс па гiсторыi Беларусi/Пад рэд. праф. З.Шыбекi. – Мiнск, 2003. [6] Бартушка М. Партызанская вайна у Беларусi у 1941—1944 гг.—Мiнск, 2011. [7] http://pavel-shipilin.livejournal.com/72895.html [8] http://www.regnum.ru/news/polit/1618857.html#ixzz35Ee6071e [9] История и общественно-гуманитарные науки как инструмент цивилизационной войны против Русского мира / Материалы круглого стола. – Минск : Ковчег, 2014. [10] http://www.iarex.ru/news/3357.html [11] http://krynica.info/2015/05/13/nashe-pravoslavie-poluchilo-preduprezhdenie-ot-ministerstva/ [12] http://newsland.com/news/detail/id/1452031/

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