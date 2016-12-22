Таврический муфтият превратил старейшую мечеть Джума Джами в “бомжатник”

19.10.2015 18:48:45

Одна из самых красивых исторических мечетей России, старейшая мечеть Крыма Джума Джами (или Хан Джами), расположенная прямо на Евпаторийской набережной, находится сегодня в весьма удручающем состоянии.

«Все привыкли к тому, что мечеть является культовым зданием, заходя в которое, человек отправляет свои религиозные обряды, – рассказал один из жителей полуострова, мусульманин. – Но наша мечеть превратилась в общагу, в ночлежку для бомжей».

Разумеется, в аренду постояльцам мечеть начали сдавать неофициально. «Все однозначно поставлено на коммерческую основу. Люди, которые проживают или ночуют в этой мечети, связаны с имамом мечети, и в дневное время они проводят там платные экскурсии. Вместо того, чтобы снимать себе квартиру где-то в городе, некоторые пристроились гораздо более удобно и экономично для себя, в мечети, в центре города. И море рядом. Во дворе мечети стоит огромный казан, где они готовят себе еду. Внутри самой мечети понаставили холодильников, хранят там еду. Я сам видел своими глазами, как наверху там же сушат белье на веревочках. Там же матрасы».

По словам собеседника агентства, «человек, который последние 15 лет занимается этой мечетью, зарабатывает на ней немалые деньги». «Но ни один рубль не вложен в ремонт, сохранение, реставрацию, поддержание этой мечети. Имам мечети входит в общину Таврического муфтията. Есть решение суда, документы и законные основания для того, чтобы данные граждане освободили мечеть, но они выкрутились из положения иначе. У них там были незаконные временные постройки возле мечети, они их убрали, вынесли свои личные вещи, отдали перед приставами ключи представителям ДУМ Крыма. Но из-за отсутствия контроля вскоре все вернулись на свои места и никак не хотят освобождать помещения. Это однозначно мошенничество», – рассказал собеседник агентства.

«Самое обидное, что они мошенническим путем исключили из этой общины ее действующих членов, в основном, всех стариков, так или иначе, не согласных с их, так сказать, деятельностью и политикой. Они между собой собрались и хитро убрали 12 человек, аксакалов, стоявших у истоков возрождения и развития этой мечети», – сообщил он.

При том, что постояльцы чувствуют себя в мечети вполне комфортно, для самих верующих условий нет. Негде даже совершить омовение, поскольку помещение для омовения временно закрыто на ремонт. «Приходится ходить для этого то ли в соседний ресторан, то ли еще куда-то», рассказал крымчанин.

Постояльцы же спокойно проживают в самой мечети, в молельном зале, на первом этаже. Там же валяются матрасы, спят люди. По словам очевидцев, женщины и мужчины живут вместе, в одном помещении. «Я видел женщин, разгуливавших по второму этажу», – рассказал собеседник IN.

Стены в молельном зале обшарпанные, «пол плавает». Пол еще советских времен, требует срочной замены.

Глава Таврического муфтията Саитвалиев в мечети появляется редко. «В основном, там появляются его куратор, хабашитский эмиссар, приехавший из Туниса, который ведет негласную идеологическую работу, – шейх Зафир. Они в диалог ни с кем не вступают, но «из-за кулис» полностью управляют и Таврическим муфтиятом. Указания «серый кардинал» получает директивы непосредственно от своего учителя из Киева шейха Тамима. Время от времени они собирают в мечети людей из разных частей Крыма, проводят некие лекции, но это происходит крайне редко. В основном, никаких уроков не проводится, просто стоит школьная доска, никто ничего не преподает. Сам действующий имам Эльмар Абдулганиев, который должен был бы пять раз в день приходить на молитву, занят своим бизнесом, своими делами. Он очень редко приходит на намаз. Ни сегодня, ни вчера его не было. Он вообще редкий гость. В основном, молитву проводят ребята-самоучки. А конкретного контроля над мечетью нет», – подытожил собеседник агентства.

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