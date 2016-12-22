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Рубрика / Культура

Союз православных граждан: Протесты ЮНЕСКО против восстановления Чудова и Вознесенского монастырей – посягательство на суверенитет России


16.10.2015 18:55:01

Валентин Лебедев

Председатель Союза православных граждан
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В Союзе православных граждан считают восстановление великих святынь Чудова и Вознесенского монастырей Москвы актом защиты национально-государственного суверенитета России, а "протесты ЮНЕСКО"-посягательством на него.

9 октября "эксперты ЮНЕСКО" и ряд сотрудников музеев Московского Кремля, такие как Алексей Баталов, выступили против давно назревшего восстановления святынь Московского Кремля, как Чудов монастырь, связанный с именем великого русского патриота святого Патриарха Ермогена, и Вознесенского монастыря-места захоронения русских цариц. Аргументация Баталова и экспертов ЮНЕСКО о том, что восстанавливаемые святыни - это "новоделы", и на месте их восстановления нужно оставить пустырь, не выдерживает критики. Во-первых, многие специалисты констатируют, что Чудов монастырь обмерян перед сносом великим русским архитектором - реставратором, спасшим от сноса собор Василия Блаженного, Петром Дмитриевичем Барановским. Обмеры были сделаны именно с целью дальнейшего восстановления святынь.

Фигура Петра Барановского для русской культуры, для архитекторов-реставратором является гораздо более значимой, чем эксперты ЮНЕСКО и те музейные работники, которые, несмотря на открытость Церкви к диалогу с музейным сообществом, продолжают проводить политики сдерживания Церкви и восстановления святынь.
Что касается клише "новодел", то прекрасными "новоделами" являются восстановленные после Второй мировой войны Дрезден и центр Варшавы, Дворцы в Царском селе и Петергофе, разрушенные богоборцами Успенский Собор в Киеве и храм Христа Спасителя в Москве.
Что касается предложений восстановить Чудов и Вознесенский монастыри в другом месте, то они тоже не выдерживают критики- Вознесенский монастырь-это усыпальница русских цариц и нигде, кроме Кремля, не может быть восстановлены. В Чудовом монастыре был заточен святой Патриарх Ермоген и из кельи рассылал воззвания с призывами к освобождению Москвы и России. Чудов и Вознесенский монастыри неотделимы от Кремля!
А в новых районах Москвы необходимо скорейшее строительство многих новых храмов и монастырей!
Исходя из надуманности "протестов", мы можем сделать вывод, что, на самом деле, "протесты ЮНЕСКО" против восстановления Чудова и Вознесенского монастырей в Кремле носят политический антироссийский характер, являются ключевым элементом глобализационной стратегии по десуверенизации России и размывания ее национальной и цивилизационной идентичности. Требования "подчиниться мнению экспертов ЮНЕСКО" аналогичны требованию подчиниться мнению Госдепа США, НАТО и прочих "друзей России". В этой ситуации скорейшая реализация предложений Президента России Владимира Путина и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси о восстановлении Чудова и Вознесенского монастырей Кремля является актом утверждения полноты национально-государственного суверенитета России!

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