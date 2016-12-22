Ассоциация православных экспертов: Инсинуации вокруг возведения памятника князю Владимиру - это вмешательство во внутренние дела России

12.10.2015 18:42:20

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Заявление Ассоциации православных экспертов

Заявления чиновника МИД РФ о возможности перенесения сроков строительства памятника святому равноапостольному князю Владимиру из-за вздорных претензий чиновников ЮНЕСКО являются недопустимыми и попирают национальные интересы России. В буферной зоне Кремля без всякого разрешения ЮНЕСКО поставили памятники святому Патриарху Ермогену и Российскому императору Александру Первому. Они украсили Александровский Сад и Москву. Поэтому всякие инсинуации вокруг памятника святому равноапостольному князю Владимиру -это вмешательство во внутренние дела России.

Установку памятника князю Владимиру могут отложить из-за отсутствия одобрения ЮНЕСКО

Напомним, ранее СМИ распространили новость о том, что отсутствие одобрения проекта установки памятника князю Владимиру на Боровицкой площади может вызвать трудности при реализации проекта.

"Из регламента международной конвенции об охране памятников культуры, которую подписала Россия, следует, что мы должны были уведомить ЮНЕСКО о планах поставить памятник еще до сентябрьского заседания Мосгордумы. Но с ЮНЕСКО этот вопрос до сих пор не согласован", - заявил начальник отдела культуры и социальных наук департамента международных организаций и ЮНЕСКО МИД РФ Владимир Черепанов, которого цитирует в пятницу газета "Коммерсант".

Наряду с этим, по его словам, Боровицкая площадь является буферной зоной Кремля, федерального объекта с точки зрения ЮНЕСКО, и значит решения по строительству в этой зоне должен принимать федеральный орган, т.е. Минкультуры, а не Мосгордума.

Напомним, что в июле 2015 года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО постановил, что Россия должна до 1 декабря 2016 года представить информацию обо всех предложенных проектах на территории буферной зоной Кремля, которые могут оказать негативное влияние на универсальную ценность ансамбля. По словам В.Черепанова, письмо в международную организацию ушло только в середине сентября, и ответ будет получен нескоро.

В начале сентября Мосгордума проголосовала за установку памятника Крестителю Руси на Боровицкой площади. Инициатор проекта - Российское военно-историческое общество. Проект памятника, в том числе его высота, будут еще прорабатываться и утверждаться экспертным советом. Как ожидается, сроки установки определят к 4 ноября, Дню народного единства. Тогда же предполагается установить закладной камень на Боровицком холме.

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