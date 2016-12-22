Украинская Церковь свете исторических фактов

01.09.2015 18:35:57

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Интервью с православным публицистом главой Ассоциации православных экспертов,



заведующим отделом по связям с Русской Православной Церковью Института стран СНГ Кириллом Фроловым.

- Какова по вашему мнению сегодня религиозная ситуация на Украине и какое влияние оказывает на нее Константинопольский патриархат?

- Константинопольский патриархат политически стал зависимым от Соединенных Штатов Америки, и они с помощью его хотят легализовать раскольников: так называемый “Киевский патриархат” и так называемую “Украинскую автокефальную Церковь”. Так называемый “Киевский патриархат” занимался вербовкой боевиков Басаева и Дудаева. Это было в 1993 году. Его глава Филарет Денисенко предан анафеме и “Киевский патриархат” – это не просто церковный раскол – это действительно криминально-террористическая группировка.

А “Украинская автокефальная Церковь” – это тоже раскольническая группа. Она была фактически филиалом Абвера и гестапо во время Великой Отечественной войны. Они убили киевского митрополита Алексея (Громадского) и сотни священников за то, что те отказались уйти в автокефальный раскол. Но при этом УАПЦ сейчас раскололась. Часть ее во главе с лжеархиепископом харьковским Игорем Исиченко открыто перешла в унию, в ересь униатства, чем доказала, что автокефалия - отделение украинской Церкви от русской - это путь к унии.

И сама идея киевского патриархата была придумана униатским митрополитом Иосифом (Вениамином Руцким) в 1624 году. Затем развита униатским митрополитом Андреем Шептицким, который составил записку в 1914 году австро-венгерскому императору Францу Иосифу “О мерах по отторжению украинской Церкви от русской ” где прямо пишет, что как только Киевская митрополия будет отделена от Русской Церкви она будет только по виду православной, а практически она объединится с греко-католиками и станет еретически-униатской. Таким образом, отделение от Русской Церкви – это не просто отделение от Русской Церкви и не просто предательство Русской Церкви – это предательство православия, это уния. Возвращаясь к технической стороне дела видим что две ветви раскола "Киевский патриархат" и УАПЦ не могут договориться - часть в открытую перешла в унию, а вторая находится сейчас на развилке. Они не хотят подчиняться Филарету, так как понимают, что это одиозная монстрообразная фигура и вероятно часть из них присоединится и вернется в лоно канонической Церкви Московского патриархата.

Митрополит УПЦ Онуфрий - это исповедник православия, он собрал на 27 июня на праздник святого Владимира грандиозный крестный ход. В нем приняло участие более 100 000 человек. В ответ на это убили отца Романа (Николаева), монахиню Алевтину Кравчук из Флоровского монастыря в Киеве. И сколько бы нас не пытались убедить в том что это бытовые убийства в это может поверить только слабоумный человек. И более того на день Святого Владимира П.Порошенко пошел к раскольникам в Киевский патриархат причаститься. Но это не причастие. Мы знаем, что причастие у еретиков «это пища беса». Я цитирую святого Киприана Карфагенского. И он же писал, что грех раскола не смывается мученической кровью и таким образом Порошенко продекларировал свой выход из православной Церкви, свое предательство.

- Вы сказали что действия Константинопольского патриархата во многом манипулируются США. Что вы имеете ввиду?

- Давайте, раз уж пошел этот разговор копнем по настоящему. До революции, до падения православной самодержавной русской власти Константинопольские патриархи были друзьями России, и мы помним, что в 1686 году Константинопольский патриарх сам отдал Киевскую митрополию в состав Московской прекрасно понимая, что это Русская Церковь, и она должна быть воссоединена. И что за метаморфоза случилась? После падения православной России Константинопольский патриарх остался один одинешенек. Ведь Москва поддерживала все восточные патриархаты. И тогда антицерковные антихристианские силы, антироссийские силы, те самые, которые стоят за февральской и октябрьской революциями провели в Константинопольский патриархат во власть фигуру Милетия Метаксакиса.

Он устроил настоящий раскол в православном мире, ввел новый календарь, расколол православную Церковь по всему миру и совершил гнусное предательство русской Церкви. Он признал обновленцев, обновленческий раскол и заявил, что святой патриарх Тихон должен уйти. Это было подлое предательство, которое конечно никто не принял и с тех пор за Константинопольским патриархатом пошла слава как о «троянском коне» в лоне православного мира. Наравне с предательством Русской Церкви были и другие противоправные действия Константинопольского патриарха - вмешательство в православные дела на Подкарпатской Руси, незаконное признание автокефалии польской Церкви.

Это вызвало адекватную реакцию русской Церкви. Святой патриарх Тихон отбирает автономию у украинской Церкви и говорит, что в условиях гонения на Церковь нужно возвратить ей статус экзархата Русской Церкви и это более чем актуально. И тогда же патриарх-предатель Мелетий Метаксакис начинает провозглашать откровенную ересь восточного папизма Константинопольского патриархата. Что Константинопольский патриархат это такой восточный папа, который имеет право вмешиваться в дела любых поместных церквей, провозглашать или отбирать автокефалию в любой точке земного шара. Это уже целое еретическое учение о папизме Константинопольского патриархата, несовместимое с православной догматикой и каноникой.

На самом деле всякая православная Церковь обладает каноническим суверенитетом на своей канонической территории, и Константинопольский патриархат обладает первенством чести в православном мире, но не первенством власти. И с тех пор Константинопольский патриархат пытается утвердить первенство власти, а это уже ересь. Это то, из-за чего наравне с филиокве было разорвано общение с римской Церковью, с католиками. И вот, Константинопольский патриархат идет семимильными шагами к этой ереси, он ее везде лоббирует.

США еще более активно вмешались в этот процесс после нашей победы в Великой Отечественной войне, когда было проведено великое всеправославное совещание московское, которое должно было констатировать тот факт, что Московский патриархат является крупнейшей поместной Церковью мира и имеет право на первенство чести потому что мы крупнейшая Поместная Русская Церковь. Мы катехон. Россия удерживает зло - поэтому русская Церковь должна гарантировать свободу всем Поместным церквям. Она это и делает. Она стоит на страже их свободы.

И вот тогда в Стамбул прибывает президент США Эйзенхауэр. Он поддерживает Афинагора, который уже борется с Русской Церковью и везде провозглашает еретическую теорию первенства Константинопольского патриархата. И с тех пор, после Милетия и уже окончательно после Афинагора Константинопольские патриархи проводят эту еретическую линию на утверждения своего первенства власти в православном мире.

Нынешний патриарх Варфоломей постоянно «заигрывает» с раскольническими группировками на Украине. Это началось еще во времена Кучмы, который уже тогда делал попытки, чтобы Константинопольский патриархат под диктовку США признал раскольников.

Естественно, что после государственного переворота 2014 года американцы дали команду «фас» Константинопольскому патриархату, который материально зависит от США. Они его просто финансируют потому, что в Стамбуле всего лишь несколько православных приходов. И легаты Константинопольского патриархата все время ездят на Украину, они встречаются с сайентологом Яценюком, они говорят, что "мы объединим украинское православие". Недавно они приезжали на чествование юбилея святого Владимира, присутствовали на так называемой литургии у раскольников.

И, как говорят, в помощь им прибыл протодьякон Андрей Кураев. Вместе с архимандритом Кириллом Говоруном, таким же предателем, идеологом украинской поместной Церкви, считай унии, который как Исиченко формально находился в православной Церкви, потом в расколе, а потом сбросил маску окончательно и перешел в унию. Говорун находился в канонической Церкви, сейчас перешел в Константинополь, что уже является расколом, потому что Украина является канонической территорией Московского патриархата. Называет себя деканом богословского факультета Киево-Могилянской академии.

Напомню, что сегодня Киево-Могилянская академия это "американская шарашка" и не имеет никакого отношения к исторически православной Киево-Могилянской академии, которая была православной русской академией, где были написаны первые русские учебники истории такие как Киевский "Синопсис" крещеного голландца Иннокентия Гизеля, ректора Киево-Могилянской академии Киево-Печерской лавры. В котором утверждается, что Малороссы и Великороссы это разделенный русский народ и в 1654 году произошел не союз двух братских народов, а воссоединение разделенного русского народа. И что Москва является преемницей Киева, после падения Киева в 1240 году и святой митрополит Петр Киевский, Московский и всея Руси коренной волынянин перенес кафедру из Владимира в Москву и убедил князя московского Ивана Колиту собирать русские земли вокруг Москвы. Так что то, что Москва приемник Киева и Московский патриархат собиратель русской Церкви и Москва собиратель русских земель это не просто историческая теория. Это предание русской Церкви.

И тогда, когда Константинопольские патриархи еще были православными патриархами на 100%, именно они приказали и дали послушание Москве быть Третьим Римом. Именно в блаженной грамоте об установлении Московского патриаршества, указывается о Москве как о Третьем Риме, которая призвана хранить и распространять православие по всему миру. Так что автором идеи "Москва – Третий Рим" является не старец Филофей - он ее продолжатель, а Константинопольские патриархи, которые установили Московский патриархат всея России и Третьего Рима. Поэтому "Москва – Третий Рим" это историческое задание и послушание Москве собирать русские земли, хранить и распространять, миссионерствовать, свидетельствовать православие по всему миру.

И на фоне исторических заслуг тех Константинопольских патриархов те самые нынешние проамериканские Константинопольские патриархи такие как Афинагор, Димитрий, Варфоломей - это предатели самого Константинопольского патриархата и то черное дело, которое они делают, конечно, не может быть оправдано никоим образом. Это искажение догматов православной Церкви, которые не дают права ни одной поместной Церкви вмешиваться в дела другой. Это основа апостольских правил канонически установленных в православной Церкви.

Константинопольский патриарх Варфоломей I в отличие от Русской православной Церкви, которая просто ведет диалог с римо-католиками, но продолжает признавать их еретиками - да, мы ведем диалог о противостоянии евросодому, о непризнании однополых браков, но мы с ними не сослужим, мы не отрекаемся от догматов православия ни на йоту. Беседовать - пожалуйста. Но одно дело беседовать, а другое дело совместно молиться. А вот Константинопольский патриарх Варфоломей зашел слишком далеко.

- Вы имеете ввиду что он сослужил с католиками?

- Да, факт сослужения имел место быть, когда в соборе святого Петра, в Риме патриарх Варфоломей сослужил папе, что категорически запрещено церковными канонами и это был шаг к унии и к ереси. И он, похоже, не прочь договориться и по догматическим вопросам. Будут два папы в этой теории: восточный папа - Константинопольский патриарх и западный - Папа римский. Патриарх Варфоломей формально не декларирует, но по сути, реализует политику "двух легких" вселенской Церкви - православия и католицизма. Вот это уже серьезнейшая ересь, которую проповедовал Владимир Соловьев заблуждающийся русский философ.

Единая святая апостольская Церковь уже обладает всеми составляющими организма, всеми "легкими", всеми "полушариями мозга". Она самодостаточна и истинна, а главное - она никогда не разделялась. Католицизм отпал от полноты православия и мы молимся за то, чтобы они вернулись к истине православия, отказавшись от еретических воззрений, от филиокве, о непорочном зачатии Божьей Матери, о непогрешимости на кафедре Римского папы.

Это как же можно себе представить что кто-либо из иерархов может быть непогрешим?! Но тогда надо перечеркнуть историю Церкви - сколько было ересей, которые провозглашались иерархами. Это еретически недопустимая теория и абсурдная с точки зрения здравого смысла. Блуждания Константинопольского патриархата в сторону Рима уже носят еретический характер. Теория что будут два папы восточный и западный - это в корне противоречит догмату о Единой святой соборной и апостольской Церкви, согласно которому непогрешимыми являются церковные Соборы: "Да изволится Святому Духу и нам". Соборы проверяются в рецепции, прохождение их постановлений через призму церковной жизни. То есть эти теории Константинополя и его сближение с католицизмом уже попахивают унией и ересью.

Поэтому православные люди с настороженностью относятся к Всеправославному собору 2016 года. Ведь по планам США и Константинополя утвердить на этом соборе эту ересь восточного папизма Константинопольского патриархата и что он будет иметь возможность (одобренную всеми поместными церквями), признавать украинских и любых других раскольников - и македонских, и внутри России, чтобы вообще развалить Русскую Церковь и лишить ее автокефалии. А ведь далеко идущие планы США именно такие - вообще развалить Московский патриархат. И Святейший патриарх Кирилл мужественно противостоит этим планам.

Кстати, решение на Всеправославном соборе должно приниматься подобно как принимаются решения при Совете безопасности ООН - только консенсусом. То есть любая поместная Церковь имеет право вето на любые еретические предложения Константинополя, достаточно одного права вето, чтобы они не прошли. Поэтому Русская Церковь на этом стоит. И поэтому все православные верующие Великой, Малой и Белой России должны держаться строго Русской православной Церкви Московского патриархата.

Отход от канонической Церкви – это не только предательство Поместной русской Церкви, но и предательство православия как такового. Потому что мы видим, что в сближении Константинополя с Ватиканом уже налицо черты ереси. Ереси восточного папизма, теории "двух легких", ереси о том, что можно вмешиваться в другие поместные Церкви. Это уже искажение канонов и Экклезиоло́гии (учение о догматах Церкви). Поэтому православные верующие Украины не имеют права предавать свою Церковь. Они тем самым предают православие и Константинопольскому патриархату нечего делать на территории Украины.

Сам факт визитов его легатов на Украину, к раскольникам (а Яценюк еще являются представителями тоталитарной секты сайентологов) является грубым нарушением канонов, является грехом раскола. Потому что вмешательство одной поместной Церкви на каноническую территорию другой является смертным грехом раскола.

Константинопольский патриарх Варфоломей не имеет права появляться на канонической территории другой поместной Церкви без приглашения предстоятеля этой Церкви. То есть без приглашения Святейшего Патриарха Кирилла он не имеет право не просто приезжать на Украину, а посылать своих представителей. Это уже является смертным грехом раскола. Даже представители законной государственной власти не имеют права общаться с другим патриархом в введении которого Украина не находится без благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это основа основ канонического права. И сам факт, что они его приглашают, направляют своих представителей, встречаются с государственными чиновниками - это вызов догматам и канонам святой православной Церкви.

- Мы знаем, что патриарх Варфоломей уже неоднократно писал письма к верующим Украины, что П.Порошенко назвал его предстоятелем Матери Церкви. Известно, что патриарх Варфоломей сказал, что если две церкви объединятся, то он их признает. Мы видим в этом схему легализации раскольников, что если объединяется "УАПЦ" и "УПЦ КП" и он их по его словам может признать таким образом они обретут такую псевдо "каноничность"…

- Давайте обо всем по порядку. Патриарх Варфоломей не имеет никакого канонического права обращаться к верующим Украины, потому что Украина это каноническая территория Московского патриархата и никак иначе. И давайте вернемся к исторической топонимике - Малороссия, Новороссия, Подкарпатская Русь, Северская Русь. И это каноническая территория Русской православной Церкви. Поэтому без благословения патриарха Кирилла, патриарха Великой, Малой и Белой Руси патриарх Варфоломей не имеет никакого права обращаться к верующим канонической Церкви.

Напомню, что в 1686 году тогдашние константинопольские православные патриархи совершенно добровольно и канонично передали Киевскую митрополию ведению Московского патриаршего престола и совершилось воссоединение Русской Церкви. И с тех пор они не думали вмешиваться пока не пала православная Россия, пока американцы не поставили на посты Константинопольских патриархов обновленцев и врагов православия. И любое вмешательство Константинопольского патриархата на Украине является уже расколом. Тем более расколом и ересью являются эти заявления, что они ждут объединения ветвей раскола с канонической Церковью и тогда они это признают. Само это утверждение является осужденной ересью, за которую от Церкви отлучают. Вспомним недавнюю историю, когда Константинопольский патриархат признал в Эстонии раскольников. Московский патриархат прервал с ним евхаристическое общение. Такой прецедент уже был в 1990 годы.

И само утверждение, что Константинопольский патриархат кого-то может признать на Украине уже является ересью. Потому что даже если бы он имел такое право, то у раскольников нет апостольской преемственности, ни у так называемого "Киевского патриархата", ни у так называемой "Украинской автокефальной Церкви". И оттого, что он их как бы признает апостольская преемственность у них не появится. Самосвяты не станут каноничными епископами. Но даже если бы они были канонично рукоположены Константинопольский патриархат не имеет право их признавать, потому что это территория другой поместной Церкви. Он не имеет права принимать в общение даже каноничных епископов и священников, не говоря уже о неканоничных и самосвятах. А "УАПЦ" И "КП" именно самосвяты.

Сегодня раскольники хотят оспорить факт каноничности передачи Киевской митрополии Московскому Патриархату. Но есть грамота согласно которой Киевская митрополия передавалась Московскому патриаршему престолу навсегда и навеки. Это было абсолютно канонично, абсолютно необходимо и абсолютно правильно. И много веков это не подвергалось никакому сомнению, и эти сомнения являются надуманными из униатских и американских источников. Русская Церковь воссоединилась в 1686 году и напомню, что в 15 веке Киевская митрополия была отделена от Русской Церкви, которая стала автокефалией вследствие того, что Константинополь заключил Фераро-Флорентийскую унию и поставил отдельного от Москвы Киевского и всея Руси митрополита, находящегося в унии с еретиками и католиками, и Киевским митрополитом стал Григорий Цамблак - униат.

Русская Церковь провозгласила законную автокефалию именно потому, что не хотела подписывать Фераро-Флорентийскую унию и эту автокефалию никто не подвергал сомнению. И потом уже Константинопольские патриархи, когда избавились от унии сами, помогли Москве стать Третьим Римом и провозгласили Московский патриарший престол в 16 веке. Так что та история не просто не имеет никакого отношения, а противоположна авантюре ереси поместной украинской церкви.

- Кому принадлежит идея поместной украинской церкви?

Идея поместной украинской церкви, так называемого Киевского патриархата, была сфабрикована и изобретена униатами, то есть сама идея является еретической. Я имею в виду что первой ее придумал униатский митрополит Иосиф (Вениамин Руцкий) в 1624 году. Об этом говорят сами униаты на своих симпозиумах, в частности доктор Френсис Томпсон. На одном из симпозиумов он прямо сказал, что идею "Киевского патриархата" придумал Иосиф (Вениамин Руцкий), униатский митрополит, который, как известно, был утоплен в Днепре запорожскими казаками. И более детально ее развил униатский митрополит Андрей Шептицкий в записке «о мерах по отторжению русской Украины от России» направленной австрийскому императору Францу Иосифу, где говорится, что первым делом нужно оторвать Киевскую митрополию от Русской Церкви, вычеркнуть из церковных календарей русских святых и несколько лет эта отдельная от Москвы Киевская митрополия будет формально называться православной, хотя она уже будет в унии с Римом, а потом когда будет проведена обработка населения, то она уже будет открыто униатской.

Поэтому сама идея Киевского патриархата, сама идея украинской поместной церкви, является не просто раскольнической, но и еретической, униатской. И фактически это шаг к унии.

- Но мы знаем, что раньше наоборот греко-католические приходы переходили в православие при первой возможности. Почему такая резкая перемена?

- Объясню. Потому что Галицкая Русь, исторически нынеший Пьемонт русофобии, всегда оставалась русской и стремилась к православию. И в начале 20 века Союз русского народа на Волыни насчитывал 2млн. человек - больше, чем во всей России. Было организовано миссионерское типографское Почаевское братство во главе с архимандритом Виталием (Максименко). Они издавали почаевские листки тиражом в 2млн. экземпляров. Создали крестьянский банк, который помогал крестьянам освободиться от иноверной инославной экономической зависимости. Тогда движение православия на Галицкой Руси пошло таким грандиозным образом, что на Пасху было 400 крестных ходов из Галиции на Волынь. Они прорывались, чтобы прийти в Почаевскую Лавру.

Тогда было создано общество им. Качковского, было несколько сотен читален, первые памятники Пушкину в России появились в Галиции в селе Заболотовцы и других Галицких селах. Настолько чтили нашего великого русского поэта. И в ответ на все это был развернут геноцид. Галицких православных русских просто уничтожили в концентрационных лагерях Терезин и Талергоф. Людей уничтожали селами, во Львове, по городам, происходили печально знаменитые расстрелы. В Талергофе, в концлагере не было даже бараков. Люди зимой 1914, 15, 16 годов просто жили на земле, подвергались пыткам. Вот так была расстреляна и уничтожена Галицкая Русь. Сейчас они тщательно скрывают, что была Галицкая русская народная республика лемков во главе со святым мучеником протоиреем Максимом (Сандовичем), которого расстреляли австрияки и он умирал со словами «Да здравствует святое православие и Святая Русь!»,

Провокаторами этого геноцида были украинствующие сечевые стрельцы, партия австромазепинцев. Это было меньшинство, которые отреклись от своего православного русского имени. Они ходили по селам, отмечали дома, где живут русофилы, где живут православные, которых затем отправляли в концлагеря. Вот эти австромазепинцы - это самые подлые предатели, это самая черная история юго-западной Руси. И узник Талергофа Николай Марко писал, что не было более подлейших садистов, чем вот эти австромазепинцы, которые называли себя украинцами. Как он называл их «наши братья, отрекшиеся от Руси». И вот эти «бывшие братья, отрекшиеся от Руси» сейчас на Украине и творят расколы, гонения.

И надо понимать, что украинская поместная церковь будет уже не православная Церковь, это еретическая церковь. И вот эта сама ересь мазепинцев, бандеровцев она насаждается как в Талергофе только террором, только насилием и, зная эту историю мы понимает, почему так жестоко уничтожают Донбасс. Почему там происходит геноцид? Потому что украинство, мазепинство насаждалось только путем террора, только путем погрома православия. Это их история, их традиция и эта лживая теория может утвердиться только путем крови. То есть Одесса 2 мая, война на Донбассе это продолжение талергофского геноцида и мы должны об этом знать, чтобы понять, почему они так жестоки. Потому что только так они смогут насадить свою историческую фальсификацию, что украинцы это не русские, это якобы другой народ. Это ложь и только смертью, только концлагерями они могут ее насадить. Потому что как только капает зерно правды и у людей открываются глаза, они возвращаются в святую Русскую Церковь и в православный русский мир. Я верю, что так и будет.

- Если все-таки поместная церковь будет объявлена и даже признана Константинопольским патриархатом, насколько по вашему мнению она будет каноничной? И как можно противостоять этим процессам?

Даже если гипотетически признать такую возможность она не будет Церковью, она не будет каноничной, это будет раскол, в который люди не пойдут. И чтобы туда не пошел ни один человек мы обязаны в ответ на эту раскольную лжесилу, на эту промывку мозгов, на эти десятки сайтов, телепередач, лжеучебников, противопоставить нашу огромную православную миссию.

В прошлом году был печальный юбилей столетия Талергофа, обмана и уничтожения православных русских галичан. Почему мы об этом молчали? Почему мы до сих пор молчим о той настоящей Киево-могилянской академии, не нынешней, а той самой, где архимандрит Иннокентий (Гизель) написал первый учебник русской истории Синопсис, где говорится, что Москва есть преемница древнего Киева и в 1654 году произошло воссоединение разделенного русского народа, а в 1686 году воссоединение разделенной русской Церкви.

Давайте поучимся у наших отцов. В результате их миссионерства все депутаты Госдумы от Волыни были только от православных монархистов, и никто не хотел записываться в украинцы и отделяться от Русской Церкви, от России. Почему мы молчим?

У нас сокровище исторической правды: первый учебник русской истории Синопсис, Палинодия, первые русские словари создавались киевскими и львовскими православными интеллектуалами. Первая русская грамматика — «Адельфотэс или наука о восьми частях слова, изданная в назидание многоименитому российскому роду», написанная митрополитом Элассонским Арсением, была издана во Львове в 1592 году. Первые российские грамматики были составлены в Киеве. «Лексикон словено-росский или слов объяснение» был создан архитипографом Киево-Печерской лавры Памвой Берындой в середине 17 века. Первый учебник церковно-славянского языка изданный Милетием Смотрицким, который, издавался как Синопсис несколько десятков раз в Российской империи.

Почему мы это сокровище исторической и канонической правды не используем, не признаем Синопсис, не пишем эти истории. Потому что если бы мы все это делали, правда бы восторжествовала. Сколько книг написано - «Военные преступления Габсбургской монархии" Филиппа Свистуна, талергофские Альманахи (их по-моему, девять вышло), профессор Аристов «Карпато-русские писатели», князь Волконский "Историческая правда и украинофильская пропаганда», Пантелеймон Кулиш «История воссоединение Руси».

Бывший украинофил Пантелеймон Кулиш отказался от своей «кулишовки», от украинской грамматики, потому что как писал Кулиш, "она стала орудием литературно-политического раскола Руси", и он вернулся на общерусский литературный язык и написал трехтомник «История воссоединение Руси». Почему это все не переиздано, почему мы не миссионерствуем, почему не свидетельствуем.

Мы сами своими руками проигрываем историческую информационную войну. У нас есть сокровища – это историческая правда и мы видим, что не смотря на то, что мы мало делаем, для того чтобы отстоять Русскую Церковь и Святую Русь Великую, Малую и Белую - все равно народ верен. Несмотря на бешеное зомбирование более 100 тысяч человек собралось в Киеве на крестный ход за святого Владимира в защиту единства Русской Церкви. Когда этих людей многих арестовывают и пытают в застенках СБУ - они все равно пришли на крестный ход. Тем более преступно молчать. Не будет у них никакой "Единой поместной украинской Церкви" если мы будем свидетельствовать о правде. У нас есть это сокровище, но мы мало делаем, чтобы отстоять его.

- Что вы можете сказать о тех деятелях, которые сегодня изо всех сил ратуют за автокефалию и поместную церковь с раскольниками?

Дробинко, Говорун, Дудченко и примкнувший к ним Кураев - это жалкая кучка либеральных интеллигентов. Что ими движет - движут амбиции, жажда власти. И у них чувство таких "иммигрантов", что все вокруг «быдло», а они выдающиеся сверхлюди, то есть глубоко не христианские чувства. Я думаю, что здесь имеют место быть прямой подкуп и коррупция - 30 серебренников. Это все мы знаем из евангельской истории. Ну и чудовищная гордыня. На эту тему хорошо говорил Василий Шульгин в своей прекрасной работе «Украинствующие мы». Он писал, что когда украинствующему предоставляют тысячу фактов, он тебе отвечает "Тем хуже для фактов".

И вот эти авторы типа Дудченко «Богословие майдана» - они здесь оперируют по принципу «тем хуже для фактов» и в своей безумной гордыне пропагандируют уже откровенные ереси. Это и "младоавтокефалы" Дробинки, Дудченки, Говоруны и примкнувший к ним Кураев. И старые автокефалисты вроде черкасского митрополита Сафрония, обожателя террористической операции против русского Донбасса, то есть фактически просто предающих свою Церковь и свой народ подобными заявлениями, которые не имеют никакого оправдания. Но их все равно меньшинство. Несмотря на бешеную геббельсовскую пропаганду так называемой украинской поместной церкви, унии, несмотря на террористические уничтожения, убийства священников, захваты храмов - все равно народ приехал в Киев 27 июня показать, что он за Русь Святую, за Русскую православную Церковь. И народу собралось гораздо больше, чем на всех этих майданах.

Это в условиях террора, в условиях когда мы ничего не делаем, чтобы отстоять единство Русской Церкви. Не издали ни одной нормальной книжки, где все эти вещи объясняются: о том, что то что делает Константинопольский патриархат это не только раскол, но и ересь, о том, что сама идея отделения Украины от России, выделение украинцев в особую отдельную от русских нацию - эта идея лживая, сфабрикованная. Она разбивается тысячами прекрасных книг, научных трудов, из которых я перечислил лишь их маленькую часть. Мы, к сожалению очень мало делаем в этом направлении. Мы не отпраздновали в 2006 году юбилей воссоединения Киевской митрополии с Русской Церковью. В прошлом году был печальный юбилей столетия Талергофа - первого геноцида православных русских.

Вспомним армян. Они столетие геноцида армян отметили так, что об этом узнал весь мир. Приехали множестов президентов в Ереван, и было издано большое количество книг, проведено тысяча выставок. А у нас было столетие геноцида Талергофа, геноцида православной Руси. И что было? Ничего не было. Никто об этом не знает. Это наша вина. Никакая Америка не мешала нам это проводить. Все дело в нашей духовной, интеллектуальной и политической воле.

- А что Кураев делает в Киеве?

- Он ездит к этим обновленцам, к Константинопольскому патриарху. Я слышал, что ему предлагали стать неким идеологом развала Русской Церкви. Он уже написал, что украинская Церковь должна получить автокефалию от Москвы. То есть отрабатывает в своей безумной гордыне - работает на противника. Все что он делает это в интересах противников Русской православной Церкви. Он давно перестал быть православным миссионером, он стал антиправославным антимиссионером. Хотя все каноны, все догматы, вся историческая правда говорит, что идея украинской автокефалии это идея не просто раскольническая, но и еретическая, он в духе украинствующих пишет что "тем хуже для фактов".

- Часто звучит довод что не дело мирян обсуждать патриархов, митрополитов. Вот если Церковь осудит …

- Наша Церковь иерархична, но у нас нет католического догмата непогрешимости Константинопольского патриархата. Мы находимся в сыновнем послушании нашего священноначалия, потому что наше священноначалие православно. Потому что для нас великая радость быть в послушании Святейшему патриарху Кириллу. Это православный патриарх - миссионер и патриот, который ведет нас в духовный бой, а слушать зло, слушать еретичествующих иерархов, таких как патриарх Варфоломей это большой грех. Смирение и послушание Богу, перед Богом, а не перед злом. Важно не допускать этой подмены. Послушание нашему патриарху Кириллу - это наш долг и светлая радость, а слушаться патриарха Варфоломея, который вмешивается на территорию святой русской Церкви с целью ереси – это не допустимо. Это зло и участие в этом расколе ереси.

- Но в Эстонии раскол получилось сделать?

- В Эстонии практически никто в раскол не пошел. Их поддерживает нацистский режим, но верующие Эстонии остались в лоне Русской православной Церкви, точнее в ее эстонской части осталась Церковь Московского патриархата. Хотя там тоже промывка мозгов, но верующие остаются в Русской православной Церкви. Реально у эстонских раскольниках людей нет, а все в храмах, монастырях нашей Русской православной Церкви. Там раскол не прошел. Все понимают, что это раскол и что Константинопольская юрисдикция в Эстонии является раскольнической, неканоничной, где нельзя креститься, нельзя причащаться, нельзя молиться.

- Многие украинские граждане считают, что различие языка означает что у нас различные нации и должно быть другое государство.

- Какое это отличие языка? Об этом писал великий Галицкий москвофил Денис Зубрицкий в переписке с Михаилом Максимовичем. Михаил Максимович как и Пантелеймон Кулиш, пример покаявшегося украинца, который понял, что русский язык и русская земля одна и написал знаменитую книгу « Об употреблении названий Россия и Малороссия в Западной Руси». Она издана в Киевских епархиальных новостях в 1862 году, где он свидетельствует что историческое название Юго-запада Руси это Малороссия, по греческому произношению Россия. А название Украина нигде не употреблялось. Малороссия - это почетно, это означает центральная историческая Россия. И когда Максимович перешел через период увлечения украинством, он стал ректором Киевского университета святого Владимира.

Максимовича вылечил от ереси украинства Галицкий москвофил Денис Зубрицкий, который написал первую историю Галицко-русского княжества, где доказывает, что это русская земля и русское княжество.

Денис Зубрицкий писал Максимовичу, что есть 112 немецких наречий и немец друг друга не понимает, но есть литературный немецкий язык. И немцы воссоединились, хотя баварцы и прусаки не понимают друг друга. У нас же такого не было - у нас великорусское, малороссийское и белорусское наречия всегда были понятны друг другу. У немцев было хуже, но они не раскололись национально. Баварцы и прусаки все равно немцы.

У нас никогда не было непонимания между наречиями русского языка, так что эти мелкие диалекты и различия не ослабляют единство русского языка, русского народа. Они раздуты и надуманы. Таких наций можно нарезать сколько угодно.

Так и действует Америка. Ведь до сих пор действует закон 1959 года "О порабощенных нациях" согласно которого русский коммунизм (очень русское изобретение!) поработил народы Украины, Белоруссии и Прибалтики, Казакии и Урала и США поддерживает стремление этих народов к независимости. То есть это Закон о расчленении России, согласно которой Кубань это некая Казакия, а не Россия. Волга и Урал это тоже не Россия и там живут не русские.

Почему сейчас в Екатеринбурге очень активно американское консульство Майдан устраивает? Это реализация закона о расчленении России. Что на Урале не русские живут. Там есть отдельное диалектное различие - вотятское. Теория казачьей нации. Теория сибирской нации. Теория поморской нации. Придумали мелкие диалекты различия - сибирскую "мову"-вульгату сфабриковали - все это не стоит выеденного яйца, но работают над этим целые антироссийские центры, институты, принимаются законы. Так же украинцы отделились от русских. В ответ на это мы должны демонстрировать свою миссионерскую политическую волю к нашему церковному и национальному русскому единству. Великая, Малая, Белая Русь, Новороссия и Подкарпатская Русь – это все Святая Русь и все эти диалектные различия надуманы и идея украинской поместной Церкви - это такая же чушь, как и поморская и сибирская поместные Церкви. Всему этому можно противопоставить историческую правду церковную и национальную.

- На чем основываются ваши убеждения что Украина - не может не быть русской так как она и есть Русь?

- Это тема не для одного интервью. Начнем сначала. Повесть временных лет. Киево-Печерские преподобные утверждают, что это русская земля. Откуда здесь пошла русская земля? «Слово о законе и благодати» первого митрополита из русских Иллариона первой летописи. И все летописи, все документы русского национального самосознания, которые созданы Киево-Печерскими преподобными и русскими митрополитами опровергают тот скандальный указ Порошенко о чествовании святого Владимира как крестителя Украины и создателя европейско-украинского государства. Святой Владимир крестил Русь, русский народ и тогдашняя Европа была православной. И не имеет никакого отношения к современному Евросоюзу, евросодому с его гей-парадами и однополыми браками, с его политикой дехристианизации - антицерковной антихристианской политики. То есть указ Порошенко - это указ против святого Владимира. Он его выставил гейропейцем и сторонником гейпарадов. Это же просто кощунство, помимо того что это историческая фальсификация.

Идем дальше. Первое упоминание о Малой России идет из писем Константинопольского патриарха Даниилу Галицкому - он называет Даниила королем Малой России. Все летописные своды, все переписки, говорят о Киеве, о Львове только как о Малой России. Зайдите в Храм Спаса на Берестове в Киеве, где титул митрополита Петра (Могилы), митрополит Киевский, Галицкий и всей России. То есть Украина нигде не употребляется как этноним. Речь идет только о России. Все это детально описано Максимовичем в работе «Об употреблении названий Россия и Малороссия в Западной Руси»., где он приводит исторические свидетельства, все хроники, литературу и переписку между Москвой, Киевом, Вильно, Львовом. Там везде употребляется титул Россия, Малороссия. Россия – это греческое происхождение от слова Русь.

Идем дальше. Вся идеология воссоединения России, то что Малороссия – это Россия, составлена малороссами. Первые учебники русской истории "Палинодия" Захарии Копыстенского и Иннокентия Гизеля, где говорится, что это все - Россия и в 1654 году произошло воссоединение единого русского народа. Составлены первые русские словари во Львове, в Киеве. «Адельфотэс или наука о восьми частях слова, изданная в назидание многоименитому российскому роду», «Лексикон словено-росский или слов объяснение» архитипографа Киево-Печерской лавры Памвы Берында. Русские филологи писали, что Петр І гражданский русский шрифт взял у малороссов. То есть русский литературный язык и литературное современное правописание является малороссийским. Именно с Малороссии кодифицировался русский язык, и строилась единая Русская Церковь. Все Киевские митрополиты, иерархи, ученые, монахи строили Русскую Церковь. При Петре І было только два иерарха великоросса, все остальные были малороссы. Иоанн Максимович крестил Сибирь, там же подвизался Сафроний Иркутский.

Вспомним что первые украинцы появились в разного рода коллегиумах, иезуитских лицеях. Уманский базилианский лицей и харьковкий коллегиум - именно там иезуиты выпустили первую плеяду деятелей, которые считали себя украинцами, а не русскими. Это была чисто религиозная политическая провокация связанная с Речью Посполитой. Оттуда пошло украинство, наиболее умные деятели которого Максимович и Кулиш в нем раскаялись и все объяснили и написали в своих трудах, например «История воссоединение Руси» П.Кулиша.

Дальше Галицкое возрождение: сотни читален, десятки русских газет и журналов. Все это было уничтожено в камерах Талергофа. Великие русские православные просветители Галицкой Руси Адольф Добрянский, Иоанн Наумович, Яков Головацкий. Наумович и Гловацкий первыми принимают православие.

Великое Карпато-русское пробуждение в Закарпатье, на Подкарпатской Руси. Святой Алексий Кабалюк - великий просветитель. В ответ Мармарош-Сигетский процесс, когда православных пытают, арестовывают, но не уничтожают в концлагерях, потому что Подкарпатская Русь (Закарпатье) была в венгерской части империи, там не было так жестко.

После падения российской империи в Польше продолжается украинизация, а карпатороссы в Закарпатье создают государство Подкарпатская Русь. Чехословакия становится федерацией - Чехией, Словакией и Подкарпатской Руси. Сейчас об этом замалчивают, но с 1918 по 1939 годы было государство Подкарпатская Русь, где были только русские газеты, русские партии.

Прага обманула русских и пыталась украинизировать Подкарпатскую Русь и нарушить договор о федерации, но ничего не получалось. В 1939 году на Подкарпатской Руси прошел референдум, где 82% населения выступило за русский язык и никак иначе. В 1946 году делегация карпатороссов во главе со святым просветителем, архимандритом Алексеем Кабалюком ездила в Москву к Сталину просила, чтобы их приняли в Российскую федерацию, а не в УССР. Но тогда Украиной ведал Хрущев и Подкарпадскую Русь подвергли геноциду, украинизации. Но и сейчас она жива и сейчас карпатороссы борются за свои национально-религиозные права. Они хотят быть в Русской Церкви. Там 600 приходов московского патриархата и 30 монастырей.

Итак, украинство придумали поляки в Речи Посполитой и католические иезуитские круги, поддержали в Автро-Венгрии и ленинско-троцкистские большевики. Вспомним, что именно в 20-е годы большевики встали на сторону Грушевского, который работал в академии наук СССР, создали УССР, подарили Украине Новороссию и провели жесточайшую украинизацию. Тогда уничтожали единую Русскую Церковь и мало кто помнит, что большевики поддерживали украинский автокефалистский раскол.

Есть свидетельство священномученика Скадовского, о том что НКВД Троцкого проводило украинизацию малороссов и уничтожали Новороссии. И на допросе Скадовский говорил: «Я русский националист и люблю Россию и считаю само отделение Украины от России считаю духовной деградацией русского народа». Его за это расстреляли. И все новомученики исповедники российские были русскими.

То есть украинство победило при большевистской украинизации. Вспомним большевистского украинизатора Скрыпника, который говорил: «Проект Новороссия закрыт». Вспомним кто говорил в 2015 году весной, что «Проект Новороссия закрыт». Он повторял Скрыпника, который тоже закрыл проект Новороссия. И номенклатура компартии Украины, которая в подарок получила независимую Украину не знала на какую идеологию опереться. И вот у нее оказалась готовая идеология галицийского шовинизма. Все бандеровцы по наследству пришли в ЦРУ, их подобрали из гестапо, их стали поддерживать США.

Кравчук просто увидел готовую идеологию галицийского нацизма, с помощью которой уничтожали православных в Талергофе и присадил ее на украинскую почву для создания государства Украина, государство антирусское. Что сейчас продолжает делать Порошенко и хунта, продолжает на кровавых традициях Талергофа, потому что украинство и украинскую поместную Церковь можно насадить только кровью.

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