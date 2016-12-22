Ассоциация православных экспертов: Установление памятника князю Владимиру на станет исправлением градостроительной ошибки - уродливого пустыря на Боровицкой площади

31.08.2015 18:05:01

Комментарий Ассоциации православных экспертов:

Продолжается откровенная борьба с проектом установления памятника святому равноапостольному великому князю Владимиру, борьба с его великим наследием, религиозно цивилизационным историческим выбором России, изобретаются "тысячи причин", чтобы не устанавливать памятник вообще. Разговоры о том, что "мы не против памятника, а против места», нам до боли знакомы - именно так действуют противники возведения необходимых как хлеб, как воздух, православных храмов в новых районах Москвы.

Когда власти капитулируют перед их демагогией и переносят строительство храма на новое место, одни и те же люди и силы изобретают тысячу причин не строить храм и на новом месте и так до тех пор, пока от строительства храма не отказываются вообще. То же самое и с памятником святому Владимиру. Отказ от его возведения на Смотровой площадке Воробьевых гор был непростительной уступкой силам, выступающих против храмов и наследия святого Владимира, которые только прикрывались природоохранной тематикой. История повторяется - теперь эти же силы придумали "тысячу причин" против возведения памятника духовному отцу русского народа на Боровицкой площади. Разберем их доводы

1. Против установления памятника выступит ЮНЕСКО. Подобные заявления Ассоциация православных экспертов расценивает как покушение на суверенитет России в контексте антироссийской кампании США.

ЮНЕСКО уже "запретила" восстановление величайших святынь русских Церкви и народа - Чудова и Вознесенского монастырей в Кремле, предложенное Президентом России Владимиром Путиным и благословленное Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. И подчинение надуманному "запрету" ЮНЕСКО будет равносильно капитуляции России, актом ее десуверенизации.

Более того, есть пример неприятия этих политически ангажированных, по сути антироссийских, запретов - в Александровском саду установлены памятники великому русскому патриоту святому Патриарху Ермогену и победителю в Первой Отечественной Войне императору Александру Первому, хотя их "не одобряли" ЮНЕСКО и ориентирующаяся на западные "ценности" "прогрессивная общественность",

2. Памятник святому Владимиру на Боровицкой площади, якобы, будет "градостроительной ошибкой".

В действительности, дело обстоит с точностью до наоборот - градостроительной ошибкой, уродующей Москву, является пустырь на Боровицкой площади. А установление памятника св. Владимиру станет исправлением этой ошибки - памятник святому Владимиру прекрасно впишет в пространство между Кремлем и домом Пашкова.

3. "Не надо замыкаться на дату 4 ноября, можно повременить". Это верный путь похоронить воздвижение важнейшего монумента. Противники будут говорить "1000-летие преставления святого Владимира прошло, давайте повременим, все нужно обсудить" и будут "обсуждать" проблемы защиты пустырей "до второго пришествия".

Исходя из вышеизложенного, Ассоциация православных экспертов считает возведение памятника святому равноапостольному великому князю Российскому Владимиру к 4 ноября 2015-го года и восстановление великих святынь русского народа - Чудова и Вознесенского монастырей Московского Кремля актами защиты и утверждением национально-государственного суверенитета России!

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