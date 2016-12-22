Белоруссия: русофобия как государственная политика в области культуры?

31.07.2015 18:37:06

«Материк» уже писал о недопустимом в цивилизованном обществе акте вандализма, который по указанию могилевских властей был совершен в отношении памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, подаренного Могилеву патриотическим проектом «Аллея российской славы» (рук.М.Л.Сердюков). Понятно, что такое варварское действо не могло оставить безучастным общественность, тем более, что не угодившее доморощенным русофобам стихотворение «Клеветникам России» было демонстративно снято с постамента в День России 12 июня.

Буквально сразу после произошедшего акта вандализма могилевское Русское культурно-просветительское общество послала письмо протеста главе города Могилева. Подобное письмо, но уже на имя губернатора Могилевской области В.В.Доманевского, было направлено председателем Координационного совета белорусских организаций российских соотечественников А.Е.Геращенко. В нём, в частности, предлагалось «разъяснить обстоятельства произошедшего» и дать ответы на следующие вопросы: «были ли согласованы тексты стихотворений на постаменте, участвовали ли церемонии открытия представители местной власти, почему демонтаж был произведен так быстро, без всякого общественного обсуждения и, к тому же, – именно в День России?».

Действительно, поспешность, с которой были удалены с постамента «крамольные» строки, в лучшем случае вызывает недоумение. Ведь как обычно бывает? К примеру, появляется общественно значимое обращение граждан или публикация в СМИ. В соответствии с действующими нормативными документами поступившие материалы берутся на изучение, оцениваются с точки зрения возможного общественного отклика, готовится обоснованный ответ, если имеется необходимость, принимаются меры и т.д. На всё про всё отводится месяц. А тут едва ли не молниеносная удовлетворяющая реакция на несколько писем русофобствующих граждан и антипушкинских публикаций в прозападных и, что показательно, антипрезидентских изданиях – 6 июня памятник открыли, а уже 12 июня «крамольное» стихотворение уже исчезло с постамента.

Ну, а что ответы могилевских городских и областных властей? В них чиновники откровенно выкручиваются и пытаются переложить свою ответственность на других. Так, заместитель председателя Могилевского горисполкома А.М.Кунцевич в своем послании назначил виновным… самого автора памятника Пушкину, краснодарского скульптора Михаила Сердюкова: «В связи с неоднозначным отношением жителей г.Могилева к стихотворению «Клеветникам России», организаторы проекта «Аллея Российской славы» в лице руководителя М.Л.Сердюкова согласовали демонтаж таблички с отрывком из вышеуказанного произведения».

Ведь как могилевским чиновникам нужно было суетиться, сколько лжи о «Клеветникам России» нагородить, чтобы художник, от чистого сердца подаривший Могилеву столь выдающееся произведение, которое, в отличие от советских времён, более не преподаётся в школе, дал согласие на его демонтаж с памятника?

Могилевский облисполком за подписью заместителя председателя областного губернатора В.А.Малашко дал более пространный ответ, в котором он подтвердил, что строки из «Клеветникам России» были убраны под воздействием истерики, устроенной русофобами в интернете, но при этом пытался утверждать, что это безобразное действо не было недружественным актом в отношении России и Русского мира в целом:

«…на основании, появившихся в сети Интернет откликов на установку памятника-бюста, руководством горисполкома было дано указание по изменению первоначального облика постамента памятника, которое, к сожалению, было выполнено в день государственного праздника Российской Федерации и не имело антироссийской направленности».

При этом чиновник заявляет, что «данный факт не должен стать предметом острых дискуссий», т.к. «могилевчане, как и большинство белорусов с дошкольного возраста знакомы с творчеством великого русского поэта». Доводы, что называется, убийственные. Получается, что если белорусские граждане с детства знают и любят стихи Пушкина, то на варварские действия в отношении памятника поэту они не должны реагировать !? Абсурд!

Далее г-н Малашко раскрывает подоплеку случившегося. Оказывается, «установка памятника-бюста А.С.Пушкину в Могилеве (в нынешнем виде) получила положительное заключение Министерства культуры Республики Беларусь». Только не понятно, что это означает. Или министерство культуры РБ поддержало установку памятника в авторском варианте, тогда на каком основании могилевские власти его изуродовали? Или же именно из этого ведомства исходила инициатива убрать строки из «Клеветникам России», в этом случае борьба с русской поэзией – это государственная политика в области культуры.

Затем В.А.Малашко сообщает, что «пакет необходимых документов будет направлен на согласование с Президентом Республики Беларусь». Остаётся надеяться, что на самом высоком уровне возобладает чувство ответственности и элементарный здравый смысл. Ведь нельзя же быть союзником России, строить с Российской Федерацией совместное будущее и при этом бороться с русской культурой, пытаясь лишить собственных граждан её великого достояния.

А пока, в надежде исправить положение, двенадцать белорусских общественных объединений направили на имя главы белорусского государства с предложением тщательно разобраться с произошедшим и принять меры по восстановлению первоначального облика памятника А.С.Пушкину в Могилеве. Документ подписали: Белорусское общественное объединения «Русь», Республиканское общественное объединение «Русское общество», Молодежное социально-культурное общественное объединение «Русь молодая», Международное общественное объединение «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма», Белорусский союз блокадников Ленинграда, Культурно-просветительское общественное объединение «Преображение» (Минск), Культурно-просветительское общественное объединение «Садко» (Минск), Культурно-просветительское общественное объединение «Наша Русь» (Минск), Могилевское областное общественное объединение «Русский дом», Русское культурно-просветительское общество (Могилев), Витебское общественное объединение «Русский дом», Русский культурный центр «Русь» (Витебск).

Отдел Белоруссии Института стран СНГ

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