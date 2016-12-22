Валентин Лебедев: Памятник князю Владимиру должен быть на достойном месте!

02.07.2015 17:37:15

Валентин Лебедев Председатель Союза православных граждан

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Председатель Союза православных граждан

Возведение памятника равноапостольному князю Владимиру в Москве является принципиальным шагом, закрепляющим православный цивилизационный выбор России, осуществленный великим князем, ибо крещение Руси и создало русский народ из конгломерата славянских племен. Мы видим, что идеологи киевской хунты во главу угла своей политики ставят глобальные исторические фальсификации, призванные уничтожить единую Русскую Церковь и разрушить единство русского народа, поэтому разговоры о возможном переносе места возведения памятника мы воспринимаем как неоправданную уступку антироссийским силам. Более того, не секрет, что компрадорские силы, организовавшие кампанию против памятника святому князю на оптимальном месте ‑ Смотровой площадке Воробьевых гор, откуда святой креститель простирал бы свою длань над русской столицей, одновременно устраивают провокации и против возведения храма святому митрополиту Московскому Макарию в Лосиноостровском районе и храма в Гагаринском районе, прилегающем к Воробьевым горам. Именно митрополит Макарий в свое время восстановил почитание святого Владимира на Московской Руси. Эти силы напрямую связаны с киевской хунтой и так называемым Правым сектором и даже не скрывают этого.

В связи со сложившейся ситуацией, мы считаем перенос места воздвижения памятника святому Владимиру крайней степенью компромисса, возможной только в случае строгого соблюдения запланированных сроков строительства, так как колебания и в этом вопросе может стать очередным поводом «замотать» великое дело. Наиболее подходящими, на наш взгляд, могут быть два места.

Во-первых, такое важное символическое и градообразующее место как Лубянская площадь. Ведь равноапостольный Владимир, создавший из разрозненных славянских племен единый русский народ, это покровитель русских государственников и патриотов силовиков и «вежливых людей». Именно им нужен святой символ, а не русофоб и гонитель Церкви Дзержинский. Русскому государству и его силовым структурам не 98 а более 1000 лет!

Во-вторых, это может быть площадь Киевского вокзала, при условии переноса оттуда «памятника Европе». Такой перенос стал бы важным шагом, означающим отказ России от западнических иллюзий. Кроме того сакральная символика площади Киевского вокзала ‑ это преемство Москвы древнерусскому Киеву после падения оного в 1240-м году. То, что Москва является преемницей древнерусского Киева и в 1654 году произошло воссоединение разделенного русского народа, указано в первом учебнике русской истории-киевском «Синопсисе», написанном наместником Киево-Печерской Лавры и ректором Киево-Могилянской Академиии архимандритом Иннокентием Гизелем. Весьма своевременным мы также считаем и возведение большого собора в честь равноапостольного Владимира в московском деловом центре «Сити». Благодаря инициативе членов Союза православных граждан, землеотвод под Свято-Владимирский собор в Москве был выделен в западной части Сити.

В борьбе за единство Русской Церкви русского народа мы должны достойно отметить 1000-летие святого крестителя и отца русского народа и русского государства.

Председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев

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