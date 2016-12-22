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Детали
«Мягкая сила» русского языка
|05.06.2015 17:31:28
Александра Викторовна Докучаева
Заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ
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В Международном информационном агентстве «Россия-Сегодня» 4 июня, в преддверии Дня русского языка, прошла пресс-конференция председателя правления Фонда Русский мир, председателя Комитета Госдумы по образованию В.А.Никонова, на которой разговор шел о потенциале русского языка как фактора мягкой силы России на международной арене.
Русский язык - важнейший носитель русской, российской культуры, является незаменимым выразителем ценностей всего Русского мира. Русский язык, так или иначе, имеет значительное распространение в 33 странах мира. Русский стал вторым по популярности языком Интернета. Это самый распространенный язык на сайтах стран бывших республик СССР, в том числе Украины (79,0%), Белоруссии (86,9%), Казахстана (84,0%), Узбекистана (79,6%), Киргизстана (75,9%) и Таджикистана (81,8%). Уже одно это обстоятельство создает объективные предпосылки для превращения русского языка в фактор «мягкой силы» применительно, прежде всего, к будущим поколениям.
Фонд Русский мир за прошедший год, несмотря на финансовые ограничения, продолжал открывать новые Русские центры за рубежом. В настоящее время открыто 103 центра на всех континентах (кроме Антарктиды). Три из них - в Донбассе. Один из этих центров, в Луганске, пострадал от обстрелов, сейчас он восстанавливается. В некоторых странах деятельность центров Русского мира осложнена развернувшейся антироссийской кампанией. Закрыли центр в Оксфорде, хотя в других университетах центры Русского мира продолжают работать. Есть проблемы в работе центров на Украине.
Вячеслав Никонов подвел неутешительные итоги развития русского языка в России и за ее пределами. Он подчеркнул, что русский язык является важнейшим компонентом национальной безопасности Российской Федерации. По его мнению, пример событий на Юго-Востоке Украины это отчетливо показывает.
«Самое страшное, что за последнюю четверть века была выведена порода людей, которая говорит по-русски, но при этом убивает людей, говорящих по-русски за то, что они говорят по-русски», — сказал Никонов, - «Это трещина, которая прошла по телу Русского мира». Перерождение народа происходит потому, что его отрезают от мощного корня нашей общей культуры, оставляя в качестве основы сомнительные фигуры вроде Мазепы, Бендеры, Шухевича.
Глава фонда «Русский мир» отметил, что за пределами нашей страны людей, говорящих по-русски, больше, чем в России. В то же время русский язык за границей находится под прессингом русофобской истерии. Количество зарубежных носителей русского неуклонно снижается. Позиции русского языка слабеют, но не только из-за административных мер. Носители языка, многие из которых являются представителями советского поколения, уходят из жизни. Их дети растут в условиях господства национальной культуры и часто не учат русский язык.
Однако и внутри России, как признал Никонов, существует множество проблем, связанных с защитой русского языка. «У нас разорвано образовательное пространство. У нас разные учебники русского языка. Нередко происходят случаи, когда детям, переходящим из одной школы в другую, бывает тяжело приспособиться к другим учебникам русского языка», — обратил внимание депутат. Он также отметил, что, когда ввели ЕГЭ и убрали сочинения, у детей не осталось стимулов, чтобы совершенствовать навыки письма и чтения. «Это колоссальная угроза для национальной безопасности», - считает руководитель Фонда Русский мир. Он поделился своим наблюдением, что, когда в 2011 году после 20-летнего перерыва вернулся к работе в Московском государственном университете, уровень курсовых работ студентов с точки зрения языка и изложения материала сильно упал по сравнению с работами конца 80-х годов, что подрастающее поколение теряет не только способность грамотно излагать свои мысли, но и выражать их в устной речи. Причиной тому отмена устных экзаменов.
Ситуацию в образовании нужно срочно менять. На это нацелен законопроект, внесенный в Госдуму депутатами И.Яровой и В.Никоновым, предусматривающий создание базовых программ учебных предметов и базовых линеек учебников по математике, русскому языку, литературе и истории России на основе федеральных государственных образовательных стандартов.
А.Никонов констатировал: «Русский язык нуждается в серьезной защите, в том числе и в нашей стране».
Однако руководитель Фонда Русский мир не теряет оптимизма. Он не сомневается, что русский язык несет в мир правду. В год юбилея Победы нужно помнить, что сила там, где правда. Поэтому Победа всегда будет за нами!
Русский язык обретает новые силы и смыслы, и как в годы Великой Отечественной войны становится духовной опорой в «Час мужества», который пробил в Новороссии. Он живет в стихах, рожденных под обстрелами и бомбежками, о чем свидетельствует книга «Час мужества», изданная при содействии Фонда Русский мир. В ней собраны образцы гражданской поэзии Донбасса.
На пресс-конференции выступили составители и авторы стихов. Один из них, Юрий Юрченко, живший в последние годы во Франции, вернулся на родину, в Донецк, когда там началась война, и вступил в ополчение. Он прошел плен, с достоинством перенес пытки. Усилиями друзей был спасен, перенес несколько тяжелейших операции. Он объяснил свою позицию в стихотворении «Ватник», написанном в Донецке 11 июня 2014 года:
Зачем иду я воевать?-
Чтоб самому себе не врать.
Чтоб не поддакивать родне:
«Ты здесь нужней, чем на войне!
Найдется кто-нибудь другой,
кто встанет в строй, кто примет бой…»
За это «неуменье жить»
Не грех и голову сложить.
Эта книга - взгляд изнутри человеческих душ на войну в Донбассе. Ее нужно прочесть, чтобы понять людей, вставших на защиту своей чести и жизни. Она должна быть известна, и будет распространяться по всему миру через сеть центров Русского мира
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