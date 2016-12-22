Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Рубрика / Культура
Рекомендации ЮНЕСКО должны остаться рекомендациями!
|04.06.2015 13:10:26
Валентин ЛебедевПредседатель Союза православных граждан
перейти на страницу автора
Настоятельные рекомендации ЮНЕСКО отказаться от инициированного российским Президентом в 2014 году проекта восстановления великих русских святынь – Чудова и Вознесенского монастырей в Кремле должны остаться в статусе рекомендаций, но никак не прямой директивы в решении этого вопроса.
Разрушенные в 1929 -1930 гг. монастыри были свидетелям великих и славных страниц истории России. На этом месте совершал свой великий исповеднический патриотический подвиг Святой Патриарх Ермоген, делался великий русский перевод Библии, здесь же были похоронены русские царицы. (Кстати, в 2015 году Чудову монастырю, исполнилось бы 650 лет).
Заключение экспертной миссии ЮНЕСКО, о том, что воссоздание кремлевских святынь якобы окажет «серьезное влияние на выдающуюся универсальную ценность объекта, в частности, на его целостность и аутентичность» носит декларативный характер и не имеет под собой серьезной аргументации. Если эксперты ЮНЕСКО не понимают, что ценность того или иного историко-культурного объекта, взвешивается отнюдь не «аутентичностью камней», но определенной комбинацией символов и смыслов, который он несет, то нашим соотечественникам это должно быть очевидно. В Варшаве, Берлине, Дрездене восстанавливались целые исторические кварталы, разрушенные во Вторую мировую войну. Например, исторический квартал «Старе мисто» в Варшаве. А значит, причину нерасположенности Запада оказывать поддержку подобным российские проектам следует искать в чисто идеологической плоскости. Претензия России на право воссоздавать памятники, свидетельствующие о ее славе и могуществе, по-видимому, вызывает раздражение мирового «культурного сообщества».
В связи с этим, Союз православных граждан призывает Президента России Владимира Путина проявить твердость и непреклонность в отстаивании интересов нашей страны, ведь вмешательство в вопросы, касающиеся наших национальных святынь и духовного наследия, по сути, является вмешательством во внутренние дела России.