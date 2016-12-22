Рекомендации ЮНЕСКО должны остаться рекомендациями!

04.06.2015 13:10:26

Валентин Лебедев Председатель Союза православных граждан

перейти на страницу автора



Председатель Союза православных граждан

Настоятельные рекомендации ЮНЕСКО отказаться от инициированного российским Президентом в 2014 году проекта восстановления великих русских святынь – Чудова и Вознесенского монастырей в Кремле должны остаться в статусе рекомендаций, но никак не прямой директивы в решении этого вопроса.

Разрушенные в 1929 -1930 гг. монастыри были свидетелям великих и славных страниц истории России. На этом месте совершал свой великий исповеднический патриотический подвиг Святой Патриарх Ермоген, делался великий русский перевод Библии, здесь же были похоронены русские царицы. (Кстати, в 2015 году Чудову монастырю, исполнилось бы 650 лет).

Заключение экспертной миссии ЮНЕСКО, о том, что воссоздание кремлевских святынь якобы окажет «серьезное влияние на выдающуюся универсальную ценность объекта, в частности, на его целостность и аутентичность» носит декларативный характер и не имеет под собой серьезной аргументации. Если эксперты ЮНЕСКО не понимают, что ценность того или иного историко-культурного объекта, взвешивается отнюдь не «аутентичностью камней», но определенной комбинацией символов и смыслов, который он несет, то нашим соотечественникам это должно быть очевидно. В Варшаве, Берлине, Дрездене восстанавливались целые исторические кварталы, разрушенные во Вторую мировую войну. Например, исторический квартал «Старе мисто» в Варшаве. А значит, причину нерасположенности Запада оказывать поддержку подобным российские проектам следует искать в чисто идеологической плоскости. Претензия России на право воссоздавать памятники, свидетельствующие о ее славе и могуществе, по-видимому, вызывает раздражение мирового «культурного сообщества».

В связи с этим, Союз православных граждан призывает Президента России Владимира Путина проявить твердость и непреклонность в отстаивании интересов нашей страны, ведь вмешательство в вопросы, касающиеся наших национальных святынь и духовного наследия, по сути, является вмешательством во внутренние дела России.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.