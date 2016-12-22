Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 15:27:12
- Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
- 11:41:28
- Глава МИД Украины вновь заявил о визовом режиме с Россией далее »
- 11:39:21
- Крым готов предложить ООН свою резолюцию об Украине далее »
- 11:19:57
- Молдавия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму далее »
- 11:18:55
- Приднестровье готово обсуждать с Молдавией экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество далее »
- 12:34:58
- В Казахстане проходят спецоперации против экстремистов далее »
- 12:31:56
- В Баку обнаружили тело дочери турецкого дипломата далее »
- 12:07:46
- Перспективы развития российско-азербайджанских отношений в АПК обсудили в Баку далее »
- 11:38:31
- Украина получит российский газ только по предоплате далее »
- 14:01:42
- Додон начинает формирование своей команды далее »
-
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016 далее »
-
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016 далее »
-
Обзор событий недели на Украине далее »
-
Жарихин: Киевская хунта будет бороться за свое существование любыми способами далее »
-
Доклад К.Ф. Затулина о ратификации Соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Армении на Кавказе далее »
-
Об исламской конференции и не только... далее »
-
Заявление Кравчука. Вечер с Владимиром Соловьевым от 30.11.16 далее »
Рубрика / Культура
На братских могилах не ставят крестов? Открытие памятника на месте бывшего концлагеря «Толле»
|18.05.2015 17:24:06
8 мая 2015 года на северо-западном склоне возвышенности Эгиз-Оба у Бахчисарайского водохранилища на месте, где находились 72 братских могилы советских воинов – защитников города-крепости Севастополя (более 1500 человек), погибших в 1942 году от рук фашистских палачей в концентрационном лагере «Толле», в торжественной обстановке при большом стечении жителей Бахчисарая и приглашенных гостей был открыт памятный знак.
На его открытии присутствовали ветераны войны, труда и военной службы, первые лица Бахчисарайского районного совета, администрации и служб Бахчисарайского района, Бахчисарайского городского совета, представители общественности города и района, школьники трех бахчисарайских школ, представители законодательного собрания г. Севастополя и всероссийских боевых братств в г. Севастополе, Русской Православной церкви. Выступавшие на митинге отмечали необходимость сохранения исторической памяти о героях, погибших за свободу и независимость нашей Родины, включая и тысячи неизвестных и без вести пропавших воинов в гитлеровском лагере смерти «Толле». В этом и заключается главное назначение устанавливаемого памятного знака. Право его открытия было предоставлено участнику Великой Отечественной войны, фронтовику и орденоносцу Г.Г. Голицину.
Особой благодарности заслуживают депутат Бахчисарайского городского совета К.С. Кнырик, оказавший существенную материальную помощь в изготовлении памятного знака, архитектор и предприниматель Р. Аблаев, который изготовил памятный знак, рабочие А.А. Глембоцкий, С.В. Кущий, Н.А. Лобанов, И.В. Остапенко, установившие его на склонах возвышенности Эгиз-оба, Н.Н. Балыков и А.М. Глущенко, обеспечивавшие информационные освещение в СМИ исторических сведений о гитлеровском концлагере «Толле» и погибших в нем советских воинов, должностные лица Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым, без бюрократических проволочек, своевременно согласовавшие установку памятного знака. Этот мемориальный объект по праву можно назвать народным.
К сожалению, был и откровенный саботаж со стороны администрации г. Бахчисарая, должностные лица которого в течение более полутора месяцев, несмотря на наличие всех необходимых документов, представленных инициатором установки памятного знака – Бахчисарайской районной организацией ветеранов войны, труда и военной службы, не давали соответствующего разрешения. Неужели кто-то из чиновников присмотрел территорию бывшего гитлеровского концлагеря «Толле» для целей приватизации? Так было несколько лет назад, но общественность отстояла территорию этого исторического места и не позволила на останках наших воинов возводить любые частные строения. Буквально за полтора дня до торжественного открытия памятного знака специально созванная сессия Бахчисарайского городского совета своим решением все же разрешила его установку. При этом в нарушении закона Российской Федерации «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 г. № 4292-1, в котором на органы местного самоуправления возложено осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память при защите Отечества, которые находятся на их территориях, указанные функции были возложены на ветеранскую организацию, которая установила мемориальный знак. На нее же народные избранники возложили и осуществление контроля (!) за исполнением принятого ими решения сессии! Нет слов, чтобы комментировать этот правовой нигилизм. Надеюсь, что прокуратура в порядке прокурорского надзора его опротестует. Будем надеяться…
Заслуженный архитектор Республики Крым, Почетный гражданин города Бахчисарая В.Н. Борисов
Другие материалы по теме
Константин Затулин: Проголосовавшие в ООН за резолюцию по Крыму далеки от разумной оценки крымского вопроса
|
Комментарий к статье «Это всего лишь «всхлипы умирающего»: парламентарии о резолюции Генассамблеи ООН по Крыму»
Севастополь будет избирать своего губернатора: закон принят
Этно-конфессиональные характеристики экономических процессов в Крыму
|Сколь либо явные этнические или конфессиональные признаки экономической жизни Крыма за Третий квартал 2016 г. не обнаружены. Только два аспекта, так или иначе связанные с экономическими процессами, возможно отметить...
Этно-конфессиональная ситуация в Севастополе: тишь да благодать.
|Состояние межэтнических отношений и религиозная ситуация в Севастополе за Третий квартал 2016 года сохраняли стабильность и отсутствие сколь-либо значимых и даже видимых конфликтных проявлений.
В США знают, когда Украине вернут Крым
|
Западные политики стараются в «мягких формулировках» донести до Киева очевидное
Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю
|
Обзор СМИ в период с 26 августа по 2 сентября 2016 г.
Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю
|
Обзор СМИ в период с 6 по 12 августа 2016 г.
Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю
|Обзор СМИ в период 30 июля по 5 августа 2016 г
"Крымская весна" – не всплеск эмоций
|
В Симферополе состоялась Всероссийская научная конференция "История Крыма: актуальные проблемы", организованная институтами стран СНГ и Российской истории РАН. Собрание проходило в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко.
В Симферополе прошла всероссийская научная конференция «История Крыма: актуальные проблемы». С участием Константина Затулина и Сергея Бабурина