На братских могилах не ставят крестов? Открытие памятника на месте бывшего концлагеря «Толле»

18.05.2015 17:24:06

8 мая 2015 года на северо-западном склоне возвышенности Эгиз-Оба у Бахчисарайского водохранилища на месте, где находились 72 братских могилы советских воинов – защитников города-крепости Севастополя (более 1500 человек), погибших в 1942 году от рук фашистских палачей в концентрационном лагере «Толле», в торжественной обстановке при большом стечении жителей Бахчисарая и приглашенных гостей был открыт памятный знак.

На его открытии присутствовали ветераны войны, труда и военной службы, первые лица Бахчисарайского районного совета, администрации и служб Бахчисарайского района, Бахчисарайского городского совета, представители общественности города и района, школьники трех бахчисарайских школ, представители законодательного собрания г. Севастополя и всероссийских боевых братств в г. Севастополе, Русской Православной церкви. Выступавшие на митинге отмечали необходимость сохранения исторической памяти о героях, погибших за свободу и независимость нашей Родины, включая и тысячи неизвестных и без вести пропавших воинов в гитлеровском лагере смерти «Толле». В этом и заключается главное назначение устанавливаемого памятного знака. Право его открытия было предоставлено участнику Великой Отечественной войны, фронтовику и орденоносцу Г.Г. Голицину.

Особой благодарности заслуживают депутат Бахчисарайского городского совета К.С. Кнырик, оказавший существенную материальную помощь в изготовлении памятного знака, архитектор и предприниматель Р. Аблаев, который изготовил памятный знак, рабочие А.А. Глембоцкий, С.В. Кущий, Н.А. Лобанов, И.В. Остапенко, установившие его на склонах возвышенности Эгиз-оба, Н.Н. Балыков и А.М. Глущенко, обеспечивавшие информационные освещение в СМИ исторических сведений о гитлеровском концлагере «Толле» и погибших в нем советских воинов, должностные лица Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым, без бюрократических проволочек, своевременно согласовавшие установку памятного знака. Этот мемориальный объект по праву можно назвать народным.

К сожалению, был и откровенный саботаж со стороны администрации г. Бахчисарая, должностные лица которого в течение более полутора месяцев, несмотря на наличие всех необходимых документов, представленных инициатором установки памятного знака – Бахчисарайской районной организацией ветеранов войны, труда и военной службы, не давали соответствующего разрешения. Неужели кто-то из чиновников присмотрел территорию бывшего гитлеровского концлагеря «Толле» для целей приватизации? Так было несколько лет назад, но общественность отстояла территорию этого исторического места и не позволила на останках наших воинов возводить любые частные строения. Буквально за полтора дня до торжественного открытия памятного знака специально созванная сессия Бахчисарайского городского совета своим решением все же разрешила его установку. При этом в нарушении закона Российской Федерации «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 г. № 4292-1, в котором на органы местного самоуправления возложено осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память при защите Отечества, которые находятся на их территориях, указанные функции были возложены на ветеранскую организацию, которая установила мемориальный знак. На нее же народные избранники возложили и осуществление контроля (!) за исполнением принятого ими решения сессии! Нет слов, чтобы комментировать этот правовой нигилизм. Надеюсь, что прокуратура в порядке прокурорского надзора его опротестует. Будем надеяться…

Заслуженный архитектор Республики Крым, Почетный гражданин города Бахчисарая В.Н. Борисов









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