«Укры» - как основатели Рима, Трои, Христа, Аллаха и Будды

18.05.2015 14:31:54

Общественный совет при Министерстве информационной политики Украины возглавил некто Валерий Бебик, автор бредовой теории «древних укров».

В частности, в статье «Богом избранная Украина» Бебик утверждает, что «украинская цивилизация» стала колыбелью всех мировых религий.

По утверждениям Бебика, древние римляне и греки являются потомками еще более древней народности — «праукраинского племени антов», а античная греческая колония Ольвия, обнаруженная недалеко от города Николаев, — та самая Троя. Более того, Ахилл и Елена, персонажи гомеровской саги, похоронены в Одесской области, причем Ахилл, правивший Черным морем, дал имя Аллаху (корни, оказывается, общие).

Любопытно, что «тупые» итальянцы и греки об этом даже не дагадываются.

Будда жил на территории современной Украины, а хан Мамай — ни что иное как «собирательный образ казака и украинца в одном лице во времена Казацкой Украинской Державы». Изображения Мамая, оказывается, украинцы размещали в своих домах рядом с иконами. В Куликовской битве победил «украинский казак» Мамай, а не московские войска. После этого поражения, как выяснил Валерий Бебик, Москва в течение ста лет платила дань Украинскому Причерноморью.

При этом Бебик старается не говорить, что Киев-мать городов русских, иначе надо объяснить, зачем матери нападать на своих детей.

Всё в той же статье «историк» пишет, что украинцы являются нацией, ведущей разговор с богом на равных, поскольку они первые установили с ним контакт. Исходя из схожести названий нескольких сёл на Украине с именем Будды Гаутамы, Бебик причислил ключевую фигуру буддизма к списку «великих украинцев». Но не только Будда стал жертвой исторических изысканий Бебика — по словам «учёного», украинцами также являются Иисус Христос, Нефертити, основатели Рима, первый фараон Египта Менес и император Рима Сулла.

Удивительно, что «укры» не стали праотцами негров, эскимосов и китайцев. Впрочем, думается, что все еще впереди, пан Бебрик просто до этого не дошел.

Бебик также считает изобретениями украинцев музыку, охоту на мамонтов и все достижения шумеров, египтян, персов, эллинов, римлян и других цивилизаций, которые он назвал «древнейшими украинскими». Также ученый обнаружил, что писатели и поэты Антон Чехов, Анна Ахматова, Федор Достоевский, Владимир Маяковский и некоторые другие являются украинцами и, соответственно, частью украинской культуры.

Самим написать-слабо, а вот присвоить чужое, на «иностранном» русском языке-это куда проще, тут гениальности не надо.

«Я — Украинец, представитель одной из древнейших наций на планете, которая создала европейскую цивилизацию. Просто на определенном этапе у нас украли нашу историческую первенство и попытались превратить в неполноценное быдло. В чем-то это удалось», — говорил Бебик в одном из интервью.

Неблагодарная Европа! Вот кому она всем обязана!

«Я понимаю, что своими исследованиями наживаю врагов среди научного чиновничества и антиукраинских сил, которые продолжают занимать ведущие позиции в Украине. Но я также осознаю, что это нужно делать… Пройдет совсем немного времени, и учебники по истории перепишут на основе моих наработок. Конечно, я тоже могу в чем-то ошибаться. Но в главном я абсолютно уверен: украинцы — избранная Богом нация и у нас своя историческая миссия во Вселенной», — формулировал в августе 2014 года свою позицию украинский ученый.

Из биографии Валерия Бебика, которая имеется на его официальном сайте, можно узнать, что начинал будущий профессор, родившийся в селе Великие Бубны Роменского района Сумской области, свою трудовую деятельность инженеров в НИИ «Электрон».

Затем Бебик пошел по комсомольской линии — служил секретарем комитета комсомола в одном из ПТУ Киева, а на заре перестройки занял пост ответственного секретаря в Шевченковском райисполкоме Киева. После чего оперативно перестроился и в девяностых трудился в пресс-службе президентской администрации. Был членом Общественного гуманитарного совета при президенте Украины во времена Виктора Януковича.

Вот оказывается, кого слушал Янукович, бежавший на проклятую «историческую родину». Может и сейчас перезваниются…

Что касается новой власти, ее Бебик принял сразу. Более того, в Майдане он достаточно быстро обнаружил сакральный смысл. Подробно он раскрыл природу Майдана в своем докладе в польском Сейме. Доклад, прочитанный в апреле 2014 года, назывался «Украинский Майдан как народный протест против глобального капитализма и российского фашизма». «По нашему мнению, Украинский Майдан это — „коллективный И. Христос“, который восстал против глобальной системы иудео-христианского, спекулятивного капитализма, правящего миром последние 500 лет», — заявил в своем выступлении Валерий Бебик.

Если так, то отчего после Майдана к власти в Киеве пришли коломойские, вальцманы, гроссманы и прочие яценюки?

Отметим, по утверждению пресс-службы, общественный совет при министерстве создан для учёта общественного мнения во время формирования и реализации информационной политики. Само Министерство информационной политики Украины было создано в конце 2014 года, после чего инициировало создание в стране «информационных войск» для борьбы с «пропагандой» запрещенного в стране российского телевидения.

Министр информационной политики Юрий Стець также собирался запрещать российские СМИ не только на Украине, но и в ЕС. Стець утверждает, что деятельность Министерства информполитики финансируется международными грантами.

«На сегодня ни копейки государственных средств даже на функционирование Министерства информационной политики не потрачено», — заверил он ранее на брифинге.

Словом, продались на корню

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