"Судьба ATR была предрешена еще год назад"

06.04.2015 11:52:13

C 1 апреля прекратил вещание крымскотатарский телеканал ATR, поскольку не смог зарегистрироваться в качестве СМИ по российскому законодательству. Телекомпания несколько раз подавала документы в Роскомнадзор, но их возвращали обратно по различным бюрократическим причинам. На телеканале считают, что это способ давления на них, а в руководстве республики — обвиняют, что ошибки допускались намеренно.

Кроме ATR, в единый холдинг входят телеканал "Lale", радио "Мейдан" и "Лидер" и Интернет-портал "15 минут".

В Крыму происходит ликвидация структур, которые не захотели признать воссоединение полуострова с Россией, считает эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов. Как заявил казанский эксперт, закрытие телеканала ATR стало логической частью этого процесса. "Судьба канала была предрешена еще год назад, когда произошло воссоединение Крыма с Россией. Редакция телеканала по идеологическим причинам не захотела переориентироваться на идею интеграции, а заняла четкую проукраинскую, антироссийскую и в чем-то русофобскую позицию. В течение года их терпели, но всему приходит конец. В Крыму сейчас все антироссийские элементы будут устраняться и удаляться. Тот, кто меняет свою политплатформу – он остается внутри Крыма и продолжает функционировать. А кто нет – его судьба будет такая", — заметил Раис Сулейманов.

Эксперт считает корректным сравнить принципиальность руководства телеканала ATR с позицией лидеров Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК), которые, напротив, переориентировались в новых условиях и пошли на соглашение с республиканскими властями. "Муфтию ДУМК Эмирали Аблаеву, видимо удалось переориентироваться. Это пример, когда человек, который был другом Мустафы Джемилева, понял, что в новых условиях надо меняться. Хотя я Аблаеву не доверял бы, и искренность его намерений под большим сомнением. Однако правительство Крыма в лице Сергея Аксенова тоже решило договориться, видя, что большинство мечетей – у ДУМК. В руководстве ATR, видимо, оказались принципиальнее в своей неприязни к России и к самому факту вхождения Крыма в ее состав. Какое-то время их терпели, пытались, вероятно, тоже договориться, но в какой-то момент решили "прикрыть", — предположил Раис Сулейманов.

Вопрос о том, кому было выгодно закрытие медиахолдинга именно сейчас, остается открытым. ATR и его "спутники" по сей день продолжали занимать господствующее положение среди крымскотатарских СМИ, влияя на умонастроения сограждан. У других просто не было денег ни на "раскрутку", ни даже на оборудование.

В материале аналитических групп Народной партии "Милли Фирка" и Крымского института стратегических исследований отмечается, что в крымскотатарское сообщество уже вброшены лозунги "защиты национального достояния". "Кипят и социальные сети, особенно – в группах АТR и других виртуальных сообществах: подготовленные тролли с татарскими и славянскими никами, используя вброшенный ATR лозунг, активно "скандалят" друг с другом и с другими участниками групп, провоцируя развитие на полуострове межнациональной розни", — констатировали наблюдатели.

Ситуация с закрытием телеканала ATR является спектаклем, разыгранным руководством телеканала совместно с республиканскими властями, считает лидер "Милли Фирка" Васви Абдураимов. Как сообщил, за год после вхождения Крыма в состав России власти республики не сделали существенных шагов для развития альтернативных крымскотатарских СМИ.

"Спектакль по закрытию канала разыгран совместно крымскими властями и руководством ATR – для того, чтобы вызвать на международной арене очередной шквал критики в адрес российского государства. Крымские власти сегодня лишь формально являются российскими. Однако они ни на йоту не изменили ни свой состав, ни свою суть – как людей, которые все время строили на полуострове "украинский Крым", — подчеркнул Васви Абдураимов.

По словам лидера "Милли Фирка", в республике есть и другие СМИ, освещающие жизнь крымских татар и выходящие на крымскотатарском языке. Однако ареал их влияния не сравним с медиахолдингом, в который входит ATR – компания, основанная при участии руководителей Меджлиса.

"Сегодня в республике работает крымскотатарская редакция ГТРК "Крым", которая делает новостные выпуски на крымскотатарском языке. Прошла регистрацию в Роскомнадзоре и получила лицензию газета "Голос Крыма New". Выходят издания, учредителями которых является госкомнац республики, — газета "Янъы дюнья" ("Новый мир") и литературно-художественный журнал "Йылдыз" ("Звезда"). Есть еще ряд интернет-ресурсов на крымскотатарском языке. Но даже их совокупная степень влияния не сравнима с медиахолдингом, в который входит ATR. Еще летом прошлого года можно и нужно было решить вопрос о выкупе контрольного пакета акций этой компании, с назначением туда нормального главного редактора, и выправить информационную политику канала. А то, что теперь устроили с закрытием телеканала, ведет к дискредитации России", — считает Васви Абдураимов.

История с прекращением вещания ATR вызывает ряд вопросов, считает и замдиректора Центра изучения проблем безопасности и сотрудничества в Причерноморье Владимир Джаралла. Он отметил, что утверждение о том, что телеканал не регистрируют из-за неточностей в документах, сомнительно. Неточности можно было легко устранить.

"Вспоминается очень неприятная ситуация, которая складывается вокруг Крыма. Речь идет об уже практически сформированной системе идеологического давления на Россию и Крым, которая создана по лекалу времен "холодной войны". Лидеры Меджлиса, Мустафа Джемилев и его окружение, находящиеся на территории Украины, получили большие деньги и развернули пропагандистскую деятельность. Сформированы на гранты также и украинские организации, вроде "Свободного Крыма", которые ведут информационную деятельность, рассказывая о несуществующих нарушениях или ужасах, происходящих в Крыму", — рассказал эксперт.

Владимир Джаралла напомнил, что телеканал ATR еще в "украинские времена" был не только оппозиционен властям автономной республики, но и придерживался критической позиции к преобладающей в Крыму точке зрения о поддержке связей с Россией. Этой позиции канал продолжал придерживаться о после того, как Крым вошел в состав России. Риторика оставалась весьма критичной, даже агрессивной. Таким образом, полагает эксперт, канал ATR оказался встроенным в эту систему пропаганды.

"Канал является не просто крымскотатарским, он обладает преобладающим влиянием на общественное мнение крымских татар. Он является в определенной степени культурным символом. Получалось, что он участвует в формировании достаточно неприятной тенденции: образа народа-изгнанника, народа-оппозиционера. Именно этого очень хотелось достичь тем, кто находится за пределами Крыма. Насколько я могу судить, попытки изменить ситуацию, снизить накал критики, оказались безуспешными. Возможно, здесь еще и не хватило каких-то способностей или опыта у конкретных переговорщиков, тех чиновников, которым было поручено на уровне республики провести подобные переговоры. В результате в связи с невозможностью переформатировать или снизить антигосударственную риторику, которая становится опасной в условиях нарастающего внешнего давления, было принято решение о его ликвидации", — не исключил Владимир Джаралла.

При этом эксперт обратил внимание на заявления некоторых крымскотатарских политиков о намерении создать новое общественное телевидение. "За этим решением стоит группа политиков, принадлежавших ранее к Меджлису, а сейчас ищущих возможности реализовать свои интересы уже в российской государственности. Речь идет о Ремзи Ильясове и группе политиков вокруг него. Вход на ATR был им закрыт. Не обладая возможностью влиять на него, им могла прийти в голову логичная мысль – сформировать уже свой канал. Он сохранит все проекты, которые были на канале, но при этом будет уже под их контролем", — отметил Владимир Джаралла.

Эксперт считает, что события, приводящие к формированию среди крымских татар образа народа, находящегося под давлением, вызывают тревогу. На эти обстоятельства накладываются нерешенность социально-экономических проблем и неучастие крымских татар в местных выборах, что лишило их представительства в местных органах власти. Решение возникших проблем межнациональных отношений лежит в обязанности крымских властей, подчеркнул эксперт.



Источник

Дмитрий Ремизов

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