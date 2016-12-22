Эксклюзивное интервью экс-премьера Украины Николая Азарова программе "Русский вопрос"

11.02.2015

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Комментарии

Представляем вам полную версию эксклюзивного интервью о том, что произошло и происходит с Украиной – в разговоре с экс-премьером Украины Николаем Яновичем Азаровым без купюр и сокращений.

14.12.2015 15:54:16 Комментарий от Николай Яременко(Трезор)

Микула Янович - эстонский русофоб, Янукович - дезертир - соратники института СНГ?

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