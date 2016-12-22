Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

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Рубрика / Видео

Эксклюзивное интервью экс-премьера Украины Николая Азарова программе "Русский вопрос"


11.02.2015
 

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Представляем вам полную версию эксклюзивного интервью о том, что произошло и происходит с Украиной – в разговоре с экс-премьером Украины Николаем Яновичем Азаровым без купюр и сокращений.

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Комментарии

14.12.2015 15:54:16 Комментарий от Николай Яременко(Трезор)
Микула Янович - эстонский русофоб, Янукович - дезертир - соратники института СНГ?

 

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