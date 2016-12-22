Петр Порошенко представил программу реформ Украины под названием «Стратегия-2020», которая включает в себя 60 реформ. Он также обозначил отношения Киева с ЛНР и ДНР. Он отметил, что у Донбасса нет никакого «особого статуса», есть «особый режим местного управления». Это означает, как подчеркнул он, что управлять территорией ДНР и ЛНР будет украинская власть.