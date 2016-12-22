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Детали
«Единая Украина»- самый опасный миф
|20.07.2014
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"Надо настраиваться на долгую работу"
|Выступление К.Ф. Затулина на семинаре Института стран СНГ«Минские договоренности и парламентские выборы на Украине», 2 октября 2014 года.
Затулин: «Проект Новороссия» не заморожен, а проходит испытание зимой
|История, которая приключилась в украинско-российских отношениях – надолго, уверен директор Института стран СНГ Константин Затулин. «Не на один месяц и даже не на один год. Если кто-то очень сильно устал, он может отойти в сторону и отдохнуть», - отмечает экс-депутат.
Разделение земель между Киевом и ДНР. Эксперты: это военная хитрость
|Зачем Захарченко сдал Порошенко Мариуполь, Славянск и Краматорск.
США не позволят Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
|Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности направить миротворцев на Украину. «США этого не допустят», - уверены эксперты.
|Петр Порошенко представил программу реформ Украины под названием «Стратегия-2020», которая включает в себя 60 реформ. Он также обозначил отношения Киева с ЛНР и ДНР. Он отметил, что у Донбасса нет никакого «особого статуса», есть «особый режим местного управления». Это означает, как подчеркнул он, что управлять территорией ДНР и ЛНР будет украинская власть.
«Украине, может, и не нужен "Русский мир", но большая доля страны уже является его частью»
|Директор Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов о решении депутатов Рады предоставить особый статус Донбассу, текущем положении Украины и путях выхода из сложившейся в стране ситуации.
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