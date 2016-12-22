Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

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Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт  далее »
22.12.2016
15:27:12
Срок оформления российского гражданства для бывших граждан СССР продлен на 3 года далее »
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Детали

«Единая Украина»- самый опасный миф


20.07.2014
 

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Выступление Кирилла Фролова на семинаре в Институте Стран СНГ по постукраинской проблематике.
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Затулин: «Проект Новороссия» не заморожен, а проходит испытание зимой

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