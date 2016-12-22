В лучах русской духовности

25.10.2013 16:22:48

«Русское слово»

"Наши страны связывает долгая история. Уверен, что Дни культуры станут еще одним подтверждением дружеских отношений Республики Молдова и Российской Федерации». Эти слова министр культуры России Владимир Мединский адресовал гостям и участникам Дней российской духовной культуры в Республике Молдова.

Праздник русского искусства с огромным успехом прошел на нынешней неделе. Все началось с выставки российских народных мастеров «Лоскутная мозаика России», которая была развернута в Национальном музее природы и этнографии. В экспозиции были представлены работы лучших в России творцов лоскутного рукоделия, одного из популярных направлений в современном народном мастерстве.

«Эти прекрасные работы подчеркивают культурное и духовное единство наших народов. Многие темы народного творчества актуальны как в Молдове, так и в России. Это говорит о том, что мы духовно очень близки», - отметил на открытии выставки советник-посланн ик Посольства России Всеволод Филипп.

По его словам, «многовековые связи российского и молдавского народов дают всходы и сегодня, что особенно актуально для молодого поколения, выросшего уже после эпохи, когда оба наших народа входили в одно государство. Такие события, как сегодняшняя выставка, закладывают основу для дальнейшего упрочения связей между нашими странами».

«Мастера везли в Молдову лучшие свои работы. Все, что вы видите здесь, сделано руками русских женщин, поборниц народных традиций», - сказала руководитель клуба «Красный сарафан» Елена Воронова. Клуб – творческий коллектив Фольклорного центра Кунцевского района Москвы. Сама Воронова – профессиональный художник-текстил ьщик. «Красный сарафан» – фаворит престижного фестиваля, названного так же, как и выставка, - «Лоскутная мозаика России». Раз в два года его проводит Государственный российский дом народного творчества. В экспозицию вошли работы мастериц, выполненные в разных техниках – аппликации, стежки, текстильного коллажа, лоскутной мозаики. Из этих произведений на выставке был создан своеобразный лоскутный город, наполненный радостным взглядом на мир.

Торжественное открытие Дней российской духовной культуры состоялось на сцене Национального дворца имени Николая Сулака. Зал был переполнен, и в этом нет ничего удивительного: концерт давал Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова. С приветствием к собравшимся обратились министр культуры Молдовы Моника Бабук и Посол России Фарит Мухаметшин. «Культура была и будет тем связующим звеном, которое объединяет представителей разных народов в единое целое. Я выражаю уверенность, что эти знаменательные культурные события послужат укреплению традиционной дружбы, уважения и сотрудничества между народами Российской Федерации и Молдовы», - заявила М.Бабук. А Посол отметил: «Нынешние дни духовной культуры России в Молдове – продолжение доброй традиции и результат тесных многовековых связей между нашими народами. Эти узы помогают строить взаимопонимание и доверие не только в культурной, но и в экономической и межличностной сферах».

Фарит Мухаметшин напомнил, что в 2012 году в Москве и Санкт-Петербурге с большим успехом прошли Дни культуры Молдовы, и выразил надежду, что нынешней акции будет сопутствовать такой же успех. Дипломат подчеркнул, что российско-молдав ские культурные контакты не ограничиваются одними взаимными Днями культуры. Только в этом году в программах международных фестивалей «Мэрцишор» и имени Марии Биешу выступали многие известные российские творческие коллективы и исполнители разных жанров. Посол также зачитал приветствие министра культуры России.

Затем прославленный российский оркестр, ведущий свою историю с 1919 года, подарил слушателям поистине феерическую программу. Под мастерским управлением художественного руководителя и главного дирижера народного артиста России Владимира Андропова звучали произведения Чайковского и Свиридова, русские народные песни и старинные романсы в виртуозном исполнении музыкантов. Русские народные инструменты мы можем услышать не часто. А унисон балалаек и малых домр, к примеру, или ансамбль старинных инструментов – редчайшая редкость. Естественно, публика была в полном восторге. А с каким восхищением встретили солистов! С оркестром имени Осипова всегда считали за честь выступать самые знаменитые певцы - Лидия Русланова, Людмила Зыкина, Ирина Архипова, Ирина Богачева, Зураб Соткилава, Евгений Нестеренко, Борис Штоколов, Артур Эйзен, Дмитрий Хворостовский и многие другие. Не раз с огромным успехом в сопровождении коллектива пела и наша примадонна Мария Биешу. А ныне мы услышали совсем молодую Дарью Рубцову, студентку Астраханской консерватории, лауреата всероссийских и международных конкурсов, продолжившую традицию лучших исполнительниц народных песен. Солисты Большого театра лауреат международных конкурсов, аспирантка Московской государственной консерватории Дарья Зыкова, обладательница хрустального голоса и яркого артистического дара и заслуженный артист Ингушетии, ведущий солист Арт-проекта «Тенора XXI века» Александр Захаров продемонстрирова ли великолепный классический вокал. Они исполнили популярные русские, итальянские, испанские песни и песни советских композиторов. А в конце программы публику ждал настоящий сюрприз. В сопровождении русских народных инструментов зазвучал молдавский най. И как зазвучал! Мастер искусств РМ, солист оркестра академического ансамбля танца «Жок» Марин Герас, не уступая в виртуозности осиповцам, с блеском исполнил «Соловья» Алябьева, а также «Хору стакатто» и знаменитую «Чокырлию» композитора Жоржа Денику. Овациям не было конца! Уникальное звучание народных инструментов, высочайший уровень исполнительского мастерства, богатейший репертуар, все это – одно из ярчайших явлений русского искусства, подаренное нам.

Такое же настроение царило в зале Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, когда там выступал другой прославленный коллектив – Государственный академический русский хор имени Свешникова. Всемирно известный российский коллектив, занимающий одну из ведущих позиций как в отечественном, так и в мировом хоровом исполнительстве, был создан в 1936 году. У хора огромный репертуар – произведения русских классиков и современных композиторов, русские народные песни и популярные советские песни. На этот раз звучало много духовной музыки, народные песни, русские романсы. Хор продемонстрирова л высочайшую культуру исполнения, умение передать тончайшие нюансы чувств. Народный артист России, солист и художественный руководитель оперы Мариинского театра, профессор Санкт-Петербургс кой консерватории Юрий Лаптев поразил безупречной вокальной школой и глубоким проникновением в суть произведений. Художественный руководитель коллектива лауреат международных конкурсов, доцент Московской государственной консерватории Евгений Волков превратил концерт в своего рода просветительскую акцию: исполнение многих номеров он предварял рассказом об авторе или истории создания того или иного произведения. Волков пояснил: «Мы хотели показать, что в русской душе веселое и грустное всегда рядом». И эти минорные ноты не испортили слушателям впечатления: артистам оказали необычайно теплый прием. В зале присутствовали Моника Бабук, Фарит Мухаметшин и руководитель Представительств а Россотрудничеств а в РМ Валентин Рыбицкий. От Посольства России артистам были вручены роскошные букеты алых роз.

С искусством великолепных российских коллективов могли познакомиться не только кишиневцы. Оркестр имени Осипова дал концерты в Бельцах и Тирасполе, а хор имени Свешникова – в Тирасполе и Комрате. А вчера Дни духовной культуры России завершились «В объятьях танго» на сцене Национальной филармонии. Так называлась концертная программа «Emotion orchestra». Его создатель, художественный руководитель Юрий Медяник, – сын выпускников Кишиневского института искусств имени Музическу. Получивший образование в Московской государственной консерватории и в Российской академии музыки имени Гнесиных, Медяник – лауреат многих престижных исполнительских конкурсов. Он один из наиболее ярких молодых музыкантов, блестяще владеющий такими диаметрально противоположными по механике инструментами как скрипка и баян. В репертуаре «Emotion orchestra» музыка из танцевальных аргентинских танго Родригеса, Гарделя, Ленци, Тройло, а также танго-вальсов и, конечно, музыки всемирно известного композитора и основателя направления танго Nuevo Астора Пьяццоллы.

Жаль, что встреча с российской культурой оказалась такой короткой. Но в день открытия праздника Фарит Мухаметшин сообщил, что готовится новое межправительстве нное соглашение между Россией и Молдовой о сотрудничестве в гуманитарной сфере на следующие три года. А это значит, что мы можем рассчитывать на новые яркие выступления российских мастеров искусств на сценах наших театральных и концертных залов. Будем ждать с нетерпением!

Ольга Большова

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.