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Рубрика / Культура
В лучах русской духовности
|25.10.2013 16:22:48
"Наши страны связывает долгая история. Уверен, что Дни культуры станут еще одним подтверждением дружеских отношений Республики Молдова и Российской Федерации». Эти слова министр культуры России Владимир Мединский адресовал гостям и участникам Дней российской духовной культуры в Республике Молдова.
Праздник русского искусства с огромным успехом прошел на нынешней неделе. Все началось с выставки российских народных мастеров «Лоскутная мозаика России», которая была развернута в Национальном музее природы и этнографии. В экспозиции были представлены работы лучших в России творцов лоскутного рукоделия, одного из популярных направлений в современном народном мастерстве.
«Эти прекрасные работы подчеркивают культурное и духовное единство наших народов. Многие темы народного творчества актуальны как в Молдове, так и в России. Это говорит о том, что мы духовно очень близки», - отметил на открытии выставки советник-посланн
По его словам, «многовековые связи российского и молдавского народов дают всходы и сегодня, что особенно актуально для молодого поколения, выросшего уже после эпохи, когда оба наших народа входили в одно государство. Такие события, как сегодняшняя выставка, закладывают основу для дальнейшего упрочения связей между нашими странами».
«Мастера везли в Молдову лучшие свои работы. Все, что вы видите здесь, сделано руками русских женщин, поборниц народных традиций», - сказала руководитель клуба «Красный сарафан» Елена Воронова. Клуб – творческий коллектив Фольклорного центра Кунцевского района Москвы. Сама Воронова – профессиональный художник-текстил
Торжественное открытие Дней российской духовной культуры состоялось на сцене Национального дворца имени Николая Сулака. Зал был переполнен, и в этом нет ничего удивительного: концерт давал Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова. С приветствием к собравшимся обратились министр культуры Молдовы Моника Бабук и Посол России Фарит Мухаметшин. «Культура была и будет тем связующим звеном, которое объединяет представителей разных народов в единое целое. Я выражаю уверенность, что эти знаменательные культурные события послужат укреплению традиционной дружбы, уважения и сотрудничества между народами Российской Федерации и Молдовы», - заявила М.Бабук. А Посол отметил: «Нынешние дни духовной культуры России в Молдове – продолжение доброй традиции и результат тесных многовековых связей между нашими народами. Эти узы помогают строить взаимопонимание и доверие не только в культурной, но и в экономической и межличностной сферах».
Фарит Мухаметшин напомнил, что в 2012 году в Москве и Санкт-Петербурге с большим успехом прошли Дни культуры Молдовы, и выразил надежду, что нынешней акции будет сопутствовать такой же успех. Дипломат подчеркнул, что российско-молдав
Затем прославленный российский оркестр, ведущий свою историю с 1919 года, подарил слушателям поистине феерическую программу. Под мастерским управлением художественного руководителя и главного дирижера народного артиста России Владимира Андропова звучали произведения Чайковского и Свиридова, русские народные песни и старинные романсы в виртуозном исполнении музыкантов. Русские народные инструменты мы можем услышать не часто. А унисон балалаек и малых домр, к примеру, или ансамбль старинных инструментов – редчайшая редкость. Естественно, публика была в полном восторге. А с каким восхищением встретили солистов! С оркестром имени Осипова всегда считали за честь выступать самые знаменитые певцы - Лидия Русланова, Людмила Зыкина, Ирина Архипова, Ирина Богачева, Зураб Соткилава, Евгений Нестеренко, Борис Штоколов, Артур Эйзен, Дмитрий Хворостовский и многие другие. Не раз с огромным успехом в сопровождении коллектива пела и наша примадонна Мария Биешу. А ныне мы услышали совсем молодую Дарью Рубцову, студентку Астраханской консерватории, лауреата всероссийских и международных конкурсов, продолжившую традицию лучших исполнительниц народных песен. Солисты Большого театра лауреат международных конкурсов, аспирантка Московской государственной консерватории Дарья Зыкова, обладательница хрустального голоса и яркого артистического дара и заслуженный артист Ингушетии, ведущий солист Арт-проекта «Тенора XXI века» Александр Захаров продемонстрирова
Такое же настроение царило в зале Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, когда там выступал другой прославленный коллектив – Государственный академический русский хор имени Свешникова. Всемирно известный российский коллектив, занимающий одну из ведущих позиций как в отечественном, так и в мировом хоровом исполнительстве, был создан в 1936 году. У хора огромный репертуар – произведения русских классиков и современных композиторов, русские народные песни и популярные советские песни. На этот раз звучало много духовной музыки, народные песни, русские романсы. Хор продемонстрирова
С искусством великолепных российских коллективов могли познакомиться не только кишиневцы. Оркестр имени Осипова дал концерты в Бельцах и Тирасполе, а хор имени Свешникова – в Тирасполе и Комрате. А вчера Дни духовной культуры России завершились «В объятьях танго» на сцене Национальной филармонии. Так называлась концертная программа «Emotion orchestra». Его создатель, художественный руководитель Юрий Медяник, – сын выпускников Кишиневского института искусств имени Музическу. Получивший образование в Московской государственной консерватории и в Российской академии музыки имени Гнесиных, Медяник – лауреат многих престижных исполнительских конкурсов. Он один из наиболее ярких молодых музыкантов, блестяще владеющий такими диаметрально противоположными по механике инструментами как скрипка и баян. В репертуаре «Emotion orchestra» музыка из танцевальных аргентинских танго Родригеса, Гарделя, Ленци, Тройло, а также танго-вальсов и, конечно, музыки всемирно известного композитора и основателя направления танго Nuevo Астора Пьяццоллы.
Жаль, что встреча с российской культурой оказалась такой короткой. Но в день открытия праздника Фарит Мухаметшин сообщил, что готовится новое межправительстве
Ольга Большова