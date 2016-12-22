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Рубрика / Видео

Выступление К. Фролова на Круглом столе "Наследие святых Кирилла и Мефодия"


23.05.2013
 

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Наследие Кирилла и Мефодия и единство православного, русского и славянского мира

23 мая в Международном фонде славянской письменности и культуры состоялся круглый стол «1150-летие подвига великого просветителя славян святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, и вопросы единства православного, славянского и русского мира».

Круглый стол был проведён по инициативе Всемирного Русского Народного Собора, Института Стран СНГ и Международного фонда славянской письменности и культуры.
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23 мая в Международном фонде славянской письменности и культуры состоялся круглый стол «1150-летие подвига великого просветителя славян святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, и вопросы православного, славянского единства и русского мира».

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