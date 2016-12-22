Глава Института стран СНГ Константин Затулин заявил о возможности создания на Украине нового пророссийского движения, которое станет альтернативой не оправдавшей надежд Партии регионов. «Мы постараемся, чтобы проект движения в поддержку союза России, Украины и Белоруссии состоялся, и, возможно, благодаря этому мы сможем создать какую-то силу на Украине, которая будет «поддавливать» Партию регионов, находящуюся у власти».