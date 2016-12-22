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Рубрика / Видео
Выступление К. Затулина на Круглом столе "Наследие святых Кирилла и Мефодия"
|23.05.2013
23 мая в Международном фонде славянской письменности и культуры состоялся круглый стол «1150-летие подвига великого просветителя славян святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, и вопросы единства православного, славянского и русского мира».
Круглый стол был проведён по инициативе Всемирного Русского Народного Собора, Института Стран СНГ и Международного фонда славянской письменности и культуры.
Материалы по теме дня "За союз России, Украины и Белоруссии!"
Наследие Кирилла и Мефодия и единство православного, русского и славянского мира
|23 мая в Международном фонде славянской письменности и культуры состоялся круглый стол «1150-летие подвига великого просветителя славян святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, и вопросы православного, славянского единства и русского мира».
«Вместе. За союз России, Украины и Беларуси»
|Выступление К.Ф. Затулина на круглом столе «Русское движение Украины: проблемы и надежды». Киев, 22 мая 2013г.
Кто создаст на Украине «пророссийское движение»: мнения
|Глава Института стран СНГ Константин Затулин заявил о возможности создания на Украине нового пророссийского движения, которое станет альтернативой не оправдавшей надежд Партии регионов. «Мы постараемся, чтобы проект движения в поддержку союза России, Украины и Белоруссии состоялся, и, возможно, благодаря этому мы сможем создать какую-то силу на Украине, которая будет «поддавливать» Партию регионов, находящуюся у власти».
Выступление К. Фролова на Круглом столе "Наследие святых Кирилла и Мефодия"
|23 мая в Международном фонде славянской письменности и культуры состоялся круглый стол «1150-летие подвига великого просветителя славян святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, и вопросы единства православного, славянского и русского мира».
Выступление протоиерея Всеволода Чаплина на Круглом столе "Наследие святых Кирилла и Мефодия"
|23 мая в Международном фонде славянской письменности и культуры состоялся круглый стол «1150-летие подвига великого просветителя славян святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, и вопросы единства православного, славянского и русского мира».
В России на Лукашенко возложили миссию по «убалтыванию» Януковича
|Директор Института стран СНГ Константин Затулин провел в ряде городов Украины «круглые столы» и общественные обсуждения на тему "Русское движение Украины: проблемы и надежды".
В Украине действует 14 пророссийских партий
|Из этих партий в выборах в Верховную Раду 28 октября прошлого года принимали участие только две: Коммунистическая партия и "Русский блок".
Мечта о «русской» партии: в Украине не может быть у власти пророссийских политиков
|Бывший депутат Государственной Думы и директор Института стран СНГ Константин Затулин заговорил о перспективах некоего нового «пророссийского» движения, которое в будущем сможет даже побороться за власть с Партией Регионов.
|В Севастополе обсудили возможности создания общественного движения за евразийскую интеграцию.
|Директор Института стран СНГ, экс-депутат Госдумы России Константин Затулин собрал в севастопольском Доме Москвы представителей нескольких десятков «русских» общественных организаций, чтобы обсудить проблемы и перспективы русского движения.