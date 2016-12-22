Кирилл Фролов: "Наш главный противник - "секулярный тоталитаризм"

20.05.2013

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Заведующий отделом по связям с РПЦ и православным сообществом за рубежом Кирилл Фролов, выступая в апреле на научно-практическом семинаре "Религиозный экстремизм на постсоветском пространстве: состояние проблемы и перспективы" в Институте стран СНГ, заявил, что "у нас общий противник - религия "золотого тельца", религия потребления, религия секуляризма..."Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.