Евгений Бахревский: "...смертельная угроза для всей исламской цивилизации..."

15.05.2013

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Старший научный сотрудник Сектора кавказских исследований РИСИ Евгений Бахревский в своем выступлении на научно-практическом семинаре "Религиозный экстремизм на постсоветском пространстве: состояние проблемы и перспективы" 2 апреля в Институте стран СНГ отметил, что реальную «смертельную» угрозу для самих мусульманских государств и исламской цивилизации в целом представляет ваххабизм.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.