Шейх Саид о необходимости "питания души"

10.04.2013

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На научно-практическом семинаре "Религиозный экстремизм на постсоветском пространстве: состояние проблемы и перспективы" 2 апреля в Институте стран СНГ эмоционально выступил имам столичной арабской диаспоры Шейх Саид Машхади. Используя простые примеры, он довел до экспертной аудитории, что собой по сути представляет духовная составляющая исламского вероучения. В частности, Шейх Саид акцентировал внимание на необходимости для любого индивидуума помимо материальной составляющей наличие духовной пищи, или, по его образному выражению, «питания души».Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.