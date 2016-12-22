Феликс Станевский: "Экстремисты - это "полезные идиоты"

02.04.2013

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Заведующий отделом Кавказа Феликс Станевский, выступая 2 апреля на научно-практическом семинаре "Религиозный экстремизм на постсоветском пространстве: состояние проблемы и перспективы" в Институте стран СНГ, заявил, что в качестве первопричины роста религиозного экстремизма видит процессы глобализации, инициируемые Западом. По его словам, для их «успешного» продвижения по всему миру необходим хаос, питательной средой для которого и является радикализм. Для противодействия этой разрушительной тенденции, основанной на атеизме, бездуховности и культе денег, необходимо объединение усилий всех религиозных конфессий, считает Станевский.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.