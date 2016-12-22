Зайнулла Расули (1833-1917): открывая пути Евразийскому союзу

27.03.2013 12:06:21

Islamrf.ru

В наше время мы задаемся вопросом: что объединяет народы Евразии и какие личности являются символами единства мусульман региона? Это проще установить для средневековья, но сложнее для тех полутора столетий вплоть до распада СССР, когда многие народы Евразии были объединены в составе Российской империи, а затем Советского Союза. Ведь в это время достижения современной цивилизации обычно приносили ущерб цивилизации мусульманской. Одним из редчайших деятелей, который смог поставить достижения Нового времени на пользу мусульман, был Зайнулла Расули.

Сейчас у нас любят отождествлять суфийские традиции с кадимизмом и черносотенством, стремясь создать из российской уммы безмолвный и послушный всем вышестоящим мир равшанов и джамшудов. Зайнулла­ишан направляя весь свой гений на обеспечение расцвета мусульманской общины России, на достижение ею роли реальной силы общегосударственного масштаба. Сейчас специалисты Московского Центра Карнеги (филиала американского Фонда Карнеги) называют мусульман наряду с либералами и консерваторами­государственниками одной из трех реальных общественных сил в России. Поэтому, помня заветы Зайнуллы­ишана, российской умме стоит консолидировать свои силы в борьбе за единство и обеспечение своих прав.

Зайнулла­ишан прекрасно видел как полусредневековый мир Башкирско­мещеряцкого войска, созданного Павлом I в 1798 г., а затем и казахский мир проигрывает соревнование перед индустриальной цивилизацией русского капитализма. В 1870–1910 -е гг. башкиры и казахи теряли миллионы гектаров земли в пользу пашен, городов, заводов, железных дорог. На юге Урала и в казахских степях необходимо было создать модель мусульманского города, который стал бы центром притяжения мусульманской экономики.

Зайнулле Расули не нужно было изобретать велосипед. Основы этой модели были заложены татарскими купцами в ряде городов на границе казахской степи и в самом Казахстане, начиная с 1740 -х гг. Наибольший процент мусульман сосредоточился в городе Троицк Оренбургской губернии (ныне Челябинской области). Число мусульман здесь возросло от 4.320 (38,4 % населения) в 1861 г. до 15.701 (41,9 %) в 1910 г. В 1912 г. в городе действовало семь мечетей.

В экономической сфере мусульмане контролировали прежде всего предприятия перерабатывающей промышленности: бойни, салотопни, мыловаренные заводы, кожевенные предприятия, шерстомойки, мельницы.

Но как превратить это царство туш, кож, сала и ворвани в мир Ислама? В Казани в районе промышленной зоны, известной прежде всего Крестовниковским мыловаренным заводом, строится красивейшая Азимовская мечеть и маленькое медресе Гаффария» при ней.

В Троицке в Амурской слободе за речкой Увелькой Зайнулла Расули обустраивает пятый приход города Троицка. Шейх создал целую мусульманскую инфраструктуру, включавшую медресе «Расулия», суфийскую ханаку, типографию и библиотеку. В пользу медресе он организовал вакф, куда передал 19000 руб. из своих средств. «Расулия» имело два здания, одно стоимостью 70000 руб., другое — 16000 руб., где в 1913–1914 учебном году обучалось 240 шакирдов. В Германии были закуплены дизельные генераторы для освещения мечети, хозяйственных и учебных зданий, преподаватели медресе были обеспечены жильем в специально построенных домах. В 1904 г. была открыта аптека, которая бесплатно обслуживала население. Не случайно, что современники назвали этот район «Мигмария» (обустроенный).

С 1858 г. Зайнулла стал имамом и мударрисом в ауле Юлдашево Оренбургской губернии. Троицкого уезда. Именно там он начал свою деятельность шейха, получив свидетельство (иджазу) от Габдулхакима Курбангалиева, шейха накшбандийа­муджадидийа. З. Расули в 1869–1870 гг. получил и вторичную инициацию от стамбульского шейха накшбандийа­халидийа Ахмеда Зияутдина Гюмюшханеви (1813–1893), известного своими реформаторскими взглядами. Он призывал вести борьбу с деградацией исламских наук, изучать научные труды и биографии ученых, открыл типографии и библиотеки в ряде городов Анатолии.

По возвращению на Родину Зайнулла­ишан получил огромную популярность как учителя, врачевателя и наставника. Для мусульман башкир Южного Урала тогда начинаются худшие времена сокращения земельных наделов, стад, приходят пьянство и болезни. Состояние же Курбангалиевых, их земельные наделы и табуны только растут. Поэтому все больше людей приходит к Зайнулле­ишану, видя в нем истинного праведника. Г. Курбангалиев и его мюршиды пишут на З. Расули ряд доносов. Однако высылка после восьмимесячного заключения в тюрьме Златоуста в Вологодскую и затем Костромскую губернию лишь прибавила ему славы. Он был возвращен по личному ходатайству муфтия С.­Г. Тевкелева, мурзы, который также недолюбливал новых богачей­куштанов.

В 1884 г. З. Расули был приглашен купцом Хабибуллой Габбасовым на должность второго имама пятого прихода Троицка, с 1891 г. возглавил приход и создал медресе, названное его именем. В 1895 г. он лично отправил двух учителей своего медресе в Бахчисарай для обучения новому методу к основателю джадидизма Исмаилу Гаспринскому. Медресе «Расулия» стала центром джадидизма не только на Южном Урале, сюда массово приезжали из Казахстана, а также из Сибири и Северного Кавказа. В «Расулие» учились еще два будущих муфтия ЦДУМ­ДУМЕС: сын З. Расули — Габдуррахман (муфтий в 1936–1950 гг.) и сменивший его Шакир Хиялетдинов (1951–1974). Среди выпускников «Расулии» государственные деятели, ученые, литераторы, ученые, посвятившие свою жизнь татарскому, башкирскому, казахскому, киргизскому народам.

З. Расули прославился как шейх, обладавший максимальным числом мюридов среди татар, башкир и казахов. Наиболее известным мюридом З. Расули стал Галимджан Баруди (муфтий Центрального духовного управления мусульман в 1917–1921 гг.), первый муфтий, избранный самими мусульманами. Он намечался на пост общероссийского Шейх­уль­Ислама еще на III Всероссийском мусульманском съезде в 1906 г., по личной рекомендации Гаспринского. Особое внимание З. Расули уделял медресе Г. Баруди «Мухаммадия» в Казани. В 1891 г. он заложил первый камень в его основание. З. Гаспринский, критически относившийся к ишанизму, писал, что «Зайнулла­хазрат и Галимджан Баруди… поистине радеют и служат интересам народной жизни и его религиозно­нравственному облагораживанию». Среди кавказских мюридов З. Расули наиболее известен Сайпулла­кади Башларов, планировавший вместе с Ризой Фахретдином (председатель, затем муфтий ЦДУМ в 1921–1936 гг.) создание духовного управления мусульман Северного Кавказа в 1914 г.

Огромный авторитет З. Расули, его личные отношения с мюридами позволяли ему в определенной степени контролировать жизнь мусульман на огромных территориях. К нему стекались ученики­мюриды из Сибири, с китайской границы, из Туркестана, Казахстана, Дагестана и региона Казани. Свой авторитет ишана он использовал для внедрения нового метода своими шакирдами, хотя далеко не все из них были в этом заинтересованы.

По словам Хади Максуди, «одно из больших свершений, сделанных хазратом для нации, состоит в том, что он давал на любой из вопросов современности ответ, соответствующий Шариату». Особую роль Расули сыграл в просвещении и окультуривании кочевников, в первую очередь казахов. В июне 1914 г. участники IV Всероссийского мусульманского съезда получили от казахской общественности телеграмму следующего содержания: «Мы хотим быть подчинены Оренбургскому духовному собранию». Мухаммад­Наджиб Тюнтяри утверждал, что «одной из наиболее важных реформ и значительных трудов было распространение среди казахов знаний, приведение их к исламскому образу жизни, иджтихад (усилия) по прекращению среди казахов обычаев язычества».

Свой богословский, вероучительный авторитет Зайнулла­ишан использовал для того, чтобы мусульмане овладевали русским языком, учились в государственных и земских учебных заведениях, знали основы не только шариатского права, но и российского законодательства. Здесь он вел беспрестанную борьбу с лидерами кадимистов в лице Курбангалиевых. Сегодня нам вновь необходимо выстраивать единство мусульманских народов СНГ в лице элиты и простых верующих. И здесь опыт и заветы Зайнуллы­хазрата могут стать для нас ориентиром в пути!

Айдар Хубутдинов, доктор исторических наук

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